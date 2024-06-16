Отец Жанны Фриске рассказал, когда певице поставят памятник

«9 лет без Жанны Фриске. Моя дорогая Жанна! “Как тебя не хватает” — эту фразу говорят все, кто хоть раз видел тебя, общался и слышал. И это чистая правда! Такой второй, как ты не было и не появилось!» — написал исполнитель.