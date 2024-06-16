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Отец Жанны Фриске рассказал, когда певице поставят памятник

Отец певицы Жанны Фриске Владимир признался, что семья не планирует в ближайшее время ставить новый памятник знаменитости.

Его слова передает издание NEWS.ru.

«Я сначала поправлю здоровье. Уже есть эскиз, очень хороший, именно то, что мне хотелось», — отметил родитель.

Он также вспомнил, какой была его дочь. По словам мужчины, Жанна Фриске всех любила и не приветствовала ссор. Она была доброй и спокойной.

Недавно певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске. В ролике Лазарев и Фриске исполняют цирковой номер в шоу «Звезды в цирке» в 2008 году. Артист признался, что любит и скучает по своей коллеге.

«9 лет без Жанны Фриске. Моя дорогая Жанна! “Как тебя не хватает” — эту фразу говорят все, кто хоть раз видел тебя, общался и слышал. И это чистая правда! Такой второй, как ты не было и не появилось!» — написал исполнитель.

8 июля Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Ее не стало 15 июня 2015 года из-за опухоли головного мозга.