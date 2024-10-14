Отец семерых детей из Индии нашел на прииске алмаз стоимостью 9 млн рублей

Даже если вам кажется, что ваша жизнь — это сплошная черная полоса, верьте: рано или поздно вам точно повезет. Как 40-летнему индийцу Раджу Гонду (Raju Gond), который всю жизнь перебивался случайными заработками и не получал за день больше трех фунтов стерлингов (чуть больше 11 000 рублей в месяц). Что интересно, на эти деньги он умудрялся растить семерых детей. Но теперь-то у его семьи уж точно не будет финансовых проблем. По крайней мере, в ближайшее время.