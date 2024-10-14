Отец семерых детей из Индии нашел на прииске алмаз стоимостью 9 млн рублей

Даже если вам кажется, что ваша жизнь — это сплошная черная полоса, верьте: рано или поздно вам точно повезет. Как 40-летнему индийцу Раджу Гонду (Raju Gond), который всю жизнь перебивался случайными заработками и не получал за день больше трех фунтов стерлингов (чуть больше 11 000 рублей в месяц). Что интересно, на эти деньги он умудрялся растить семерых детей. Но теперь-то у его семьи уж точно не будет финансовых проблем. По крайней мере, в ближайшее время.
Устав от безнадежной и безденежной жизни, Раджу Гонд понял, что он ничем особенно не рискует, если вместе с братом подастся в золотоискатели. Как сообщает издание Metro, поиски завели родственников в Мадхья-Прадеш, где Радж откопал драгоценный камень.
«На мгновение мое сердце забилось чаще, но когда я продолжил вытирать грязь, а она продолжала ярко сиять, я сразу понял, что это алмаз».
Все еще не веря своему счастью, мужчина и его брат вскочили на велосипеды и помчались домой, чтобы забрать маму и отправиться в офис оценщиков. Там счастливая семья наконец отдышалась понять, а специалисты назвали вес камня — 19,22 карата.
Теперь Раджу собирается продать камень на аукционе. Предполагаемая стоимость алмаза — 74 тысяч фунтов стерлингов (почти 9,3 миллиона рублей). Для рабочего, который половину жизни потратил на случайные заработки, это невероятная сумма.
А пока камень еще не добрался до аукциона, Раджу решил покончить с карьерой разнорабочего. Теперь его все чаще можно увидеть за поиском сокровищ в Панне — округе штата Мадхья-Прадеш, который называют «алмазной чашей Индии».
Раньше здесь не раз находили драгоценные камни. Например, в 1961 году здесь нашли алмаз весом 54,55 карата, в 2018 году — весом 42 карата. Даже неудивительно, что всего в 120 километрах отсюда расположены три богом забытые деревеньки, ставшие колыбелью начинающих преступников.