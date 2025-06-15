Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал Маск-старший.
По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.
«Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня “не работай, все в порядке, тебе не надо работать”, — поделился он.
Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. «Так что если бы вы попросили людей (европейцев — ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы», — отметил бизнесмен.
В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.