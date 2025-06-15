Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Маска считает, что европейцы все меньше хотят работать

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с «распространением социализма».

Источник: © РИА Новости

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал Маск-старший.

По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.

«Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня “не работай, все в порядке, тебе не надо работать”, — поделился он.

Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. «Так что если бы вы попросили людей (европейцев — ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы», — отметил бизнесмен.

В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.