Отец больниц. Профессор Воробьев рассказал о тайнах «системы Семашко»

Николай Александрович Семашко родился 8 (21) сентября 1874 г. Революционером стал раньше, чем врачом, и политика поначалу мешала его медицинской карьере. Но в 1917 г. все изменилось. Из профессионального революционера ему пришлось снова переключаться на медицину.
Как ни странно, но история создания самой знаменитой в мире «системы Семашко» до сих пор малоизвестна. В СССР ее излагали на скучном языке лозунгов, как и всю историю вообще. После распада страны систему разрушали, а имя ее создателя усиленно забывали.
Личные обстоятельства
Но нашелся человек, который раскопал и восстановил эту историю. Это сделал известный врач, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Журналист aif.ru Александр Мельников беседует с ним об этом.
Александр Мельников, aif.ru: Почему сейчас, когда Н. А. Семашко, мягко говоря, не на пике популярности, вы занялись этой темой?
Павел Воробьев: Причин несколько. Во-первых, его система бесплатного здравоохранения лучше и человечнее страховой медицины. В 1978 г. на конференции ВОЗ в Алма-Ате была подтверждена правильность курса «системы Семашко», а в 1981 г. вышла «Глобальная стратегия ВОЗ по обеспечению здоровья для всех», основанная именно на ней. Но несмотря на это, с середины 1980-х годов ее стали разрушать даже в СССР.
Вторая причина личная. Я происхожу из династии врачей. Мой дед врач и физиолог Иван Иванович Воробьев немало общался с Н. А. Семашко, они вместе жили в дачном кооперативе «Работников науки и искусства» на Николиной Горе. В 1936 г. деда расстреляли, а его жену, мою бабушку, сослали на двадцать лет в лагеря и ссылки. Мой отец, которому тогда было 8 лет, сразу стал сиротой и «сыном врага народа», соседи старались его избегать. Но не все, Николай Александрович приглашал к себе на террасу, общался, поил чаем с вареньем. Отец — Андрей Иванович Воробьев, стал известнейшим врачом, академиком, а позже — первым министром здравоохранения новой России, всегда с теплотой вспоминал об этом. Вообще, среди дачников кооператива остались очень хорошие воспоминания о Семашко, и я думаю, он достоин того, чтобы о нем помнили.
«Никаких минздравов в то время ни в одной стране не было»
— Позволяла ли медицинская компетенция Семашко создать такую систему здравоохранения? Мне кажется, он был больше революционером, чем врачом.
— Действительно, он проработал земским врачом недолго, за три года сменил три адреса работы и более 10 лет провел в эмиграции, являлся весьма крупным деятелем партии большевиков. Так что собственные знания основ организации здравоохранения и представления на момент революции у Семашко были небольшими.
И хотя создание системы здравоохранения приписывают именно ему, всю предварительную работу, включавшую выявление и обобщение проблем, а также их решение, проделала комиссия под руководством академика, генерала Георгия Ермолаевича Рейна. Он начал работать над этим в 1912 г. при Н. Столыпине. В 1916-м Николай II утвердил ее. По сути, это была первая в мире национальная система здравоохранения, да еще и бесплатная для населения.
Тут надо понимать, что никаких минздравов в то время ни в одной стране не было. И это был грандиозный прорыв, централизованная система управления здравоохранением, организация работы лечебных учреждений, санитарной службы, борьба с эпидемиями, медицинское образование, медицинское право, охрана материнства и детства в России. И самое главное, повторюсь, для людей, лечение должно было быть бесплатным.
Однако реализовать эти задачи не удалось. Сначала мешали бюрократические проволочки, а сразу после Февральской революции Временное правительство арестовало Г. Е. Рейна. Его быстро отпустили, но все декреты относительно государственной системы здравоохранения были упразднены.
«Система здравоохранения Боткина-Рейна-Семашко»
— В Советском Союзе об этом ничего не было известно.
— В силу старых идеологических шор, эта история о царском генерале в СССР не упоминалась. Но в эмиграции Г. Е. Рейн оставил воспоминания «Из пережитого 1907−1918», выпущенные тиражом всего в 30 экземпляров. Они есть у меня, и в них подробно описана работа комиссии, часто со ссылками на документы и с цитатами из них.
В конце 1917 года Ленин поручил Семашко разработать реформу здравоохранения, и он положил в её основу разработки комиссии Рейна.
Таким образом, «система Семашко» является творческой переработкой системы Рейна. Но я бы подчеркнул, что свое начало она берет еще от Комиссии по вопросам улучшения санитарных условий и уменьшения смертности в России, начавшей работать в 1886 г. при Медицинском совете МВД под председательством лейб-медика профессора С. П. Боткина. Тогда впервые было предложено создать центральный орган управления делами народного здравия во главе с врачом — предтечу современного Министерства здравоохранения. Поэтому, модель советской медицины должна по праву именоваться «системой здравоохранения Боткина-Рейна-Семашко».
Раньше все лекарства были бесплатными
— А насколько все-таки бесплатным было советское здравоохранение?
— В 1918 г все аптеки были национализированы, а в декабре 1920 г. вышло отдельное Постановление Совета Народных Комиссаров об отмене платы за лекарства, отпускаемые по рецептам врачей в аптеках. В больницах лечение тоже было абсолютно бесплатным. Хотите или нет, но это первая в мире система бесплатного лекарственного обеспечения для всех граждан. Весь остальной мир шел к этому еще многие десятилетия.
— У нас и сейчас этого нет, в стационарах лечат обычно бесплатно, но после выписки даже хронические больные покупают лекарства самостоятельно, за исключением некоторых категорий, получающих их по льготным рецептам.
— Это случилось в июле 1935 г, когда вышло постановление СНК «О торговле медикаментами». Согласно документу, сохранялось полностью бесплатное лечение в больницах, амбулаториях, поликлиниках, но прекращался бесплатный отпуск лекарств на дом.
Кстати, Н. А. Семашко к этому решению не причастен. К тому времени он уже пять лет не был Наркомом здравоохранения. «Семашко был очень умным человеком, вовремя уцелел, — писал о тех страшных годах известнейший генетик Н. А. Тимофеев-Рессовский, хорошо его знавший. — Уже после моего отъезда он успел смыться из наркомов, когда увидел, что закрепился окончательно Сталин. Он быстренько превратился в простого профессора Московского государственного университета, мирно прожил свою довольно долгую жизнь и помер в своей собственной постели естественной смертью».
«Нам не следовало отказываться от лучшего в пользу худшего»
В своих воспоминаниях он подчеркнул его особую роль в сохранении медико-биологической науки после революции. Семашко объединил все важнейшие научные учреждения, существовавшие ещё в Российской империи, в ГИНЗ — Государственный институт народного здравоохранения. Позже они все вошли в Академию наук.
Я бы отметил ещё одно огромное деяние Н. А. Семашко: создание Большой медицинской энциклопедии. Это было первое и единственное в мире систематическое издание по всем вопросам медицины и здравоохранения. Оно включало исторические аспекты, персоны, фундаментальные знания, клиническую часть
К сожалению, «система Боткина-Рейна-Семашко» сейчас в стране разрушена и заменена страховой медициной — более затратной, громоздкой и страшно бюрократизированной. По-моему, это шаг назад. Нам не следовало отказываться от лучшего в пользу худшего.