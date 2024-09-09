Отец больниц. Профессор Воробьев рассказал о тайнах «системы Семашко»

Вторая причина личная. Я происхожу из династии врачей. Мой дед врач и физиолог Иван Иванович Воробьев немало общался с Н. А. Семашко, они вместе жили в дачном кооперативе «Работников науки и искусства» на Николиной Горе. В 1936 г. деда расстреляли, а его жену, мою бабушку, сослали на двадцать лет в лагеря и ссылки. Мой отец, которому тогда было 8 лет, сразу стал сиротой и «сыном врага народа», соседи старались его избегать. Но не все, Николай Александрович приглашал к себе на террасу, общался, поил чаем с вареньем. Отец — Андрей Иванович Воробьев, стал известнейшим врачом, академиком, а позже — первым министром здравоохранения новой России, всегда с теплотой вспоминал об этом. Вообще, среди дачников кооператива остались очень хорошие воспоминания о Семашко, и я думаю, он достоин того, чтобы о нем помнили.