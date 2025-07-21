Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения опасными бактериями

Ранее специалисты предупреждали, что длительное пребывание в соленой морской воде и хлорированных бассейнах может приводить к обезвоживанию и раздражению кожи, а также увеличивать риск инфекций и аллергических реакций, особенно при жаркой погоде и высокой влажности на популярных курортах Турции. Врачи советуют после купания принимать душ, использовать увлажняющие и солнцезащитные средства, а также соблюдать осторожность при наличии открытых ран.