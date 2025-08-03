Отдыхающие рассказали об атаке беспилотников на Сочи

«Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе. Этот звук ужасный, сирена орет, потом слышно прилет и взрыв и так с 2:00 до 4:00 утра. У меня до сих пор руки трясутся», — рассказала одна из отдыхающих Евгения Илюшина.