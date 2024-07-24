Отдых в Турции в 2024 году: полный гайд о ценах, местах, питании и правилах въезда

Море, солнце, тепло, вкусная кухня и местный колорит — все это о Турции. Эта страна часто ассоциируется с качественным сервисом, питанием «все включено», заводными аниматорами и уникальными достопримечательностями. Об этих аспектах и о том, как организовать отдых в Турции в 2024 году, какой курорт выбрать, где вкусно поесть, сколько денег придется потратить и что привезти в подарок, расскажем в материале.
Полезная информация о турецких курортах
Турция — уникальная страна, привлекающая туристов со всего мира. Несколько важных фактов:
|Валюта
|Национальная валюта — турецкая лира. В туристических местах и на курортах зачастую принимают доллары и евро
|Местное время
|Во всех городах страны один часовой пояс UTC/GMT+3, совпадающий с Москвой
|Виза для россиян
|Не требуется
|Моря
|Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное
|Купальный сезон в Турции
|С мая по октябрь включительно
|Погода
|Лето во всех районах страны жаркое и сухое. Зимы мягкие — средняя температура около +14 °C. Иногда идут дожди, а в некоторых регионах выпадает снег
|Климат
|Турция находится в трех климатических зонах: умеренно морской — на побережье Черного моря, средиземноморской — на Эгейском и Средиземных морях, континентальной — в центральной части страны
|Транспорт
|Автобусы, маршрутные такси, автомобили, такси, поезда, метро и трамваи в некоторых городах
|Язык
|Турецкий, однако в курортных районах многие сотрудники в туристических местах и отелях владеют базовым уровнем английского, а иногда и русского
Лучшие морские курорты Турции
В Турции насчитывается несколько десятков городов, привлекательных для туристов. Они располагаются в разных частях страны и отличаются своей самобытностью, историей и климатом. Рассмотрим самые популярные.
Аланья
Жаркий турецкий курорт с большим количеством бюджетных отелей, хорошо подходящих для отдыха с детьми. Пляжи здесь преимущественно песчаные или с мелкой галькой, с постепенным спуском в воду, хотя в некоторых местах встречаются каменистые участки. Часть пляжей расположены рядом с дорогой, под которой оборудованы подземные переходы для постояльцев отелей. На курорте легко найти развлечения как для взрослых, так и для детей: исторические крепости, музеи, пещеры, а также аквапарки и дельфинарий. Однако следует учитывать минус курорта: не из всех городов России можно долететь на прямом рейсе до аэропорта Аланьи, а отдаленность от аэропорта Антальи до центра Аланьи составляет 125 км.
Бодрум
Нетипичный для Турции город, напоминающий Грецию своими узкими улочками, белоснежными домами и яркими садами. Хотя здесь можно найти развлечения и для малышей, Бодрум известен как молодежный и тусовочный город. Множество ночных клубов и дискотек, заведение с танцполом на 5 тысяч человек, богатое архитектурное наследие Древнего мира — все это, конечно, больше подходит для взрослой аудитории. Пляжи в основном галечные, но некоторые отели заботливо превращают их в песчаные. Курорт привлекает не только тусовщиков, но и спортсменов. Недалеко от Бодрума есть места с хорошим ветром и волной, которые идеальны для серфинга и яхтинга.
Анталья
Курорт является лидером Турции по количеству пляжей с «Голубым флагом» — знаком экологической чистоты. Здесь вы найдете разнообразие береговых покрытий — как песок, так и гальку. Анталья — крупный город с хорошей инфраструктурой, близостью к аэропорту и множеством достопримечательностей и развлечений для всех членов семьи. Взрослые смогут насладиться обилием баров, ресторанов, дискотек и торговых центров, а для детей есть аквапарки, океанариум, музеи, аттракционы, зоопарк и развлекательные центры.
Кемер
Город знаменит своей экологичностью из-за окружения гор и сосновых лесов. Пляжи преимущественно галечные, а море чистое. В Кемере много баров и ночных клубов с дискотеками и шоу-программами, а также природных достопримечательностей — пещер, каньонов и ущелий. Найдутся развлечения и для детей — зоопарк, дельфинарий и аквапарк.
Сиде
Отличная локация для семейного отдыха с детьми. Многие отели имеют просторные территории и аквапарки, а пляжи представлены песчаным или песчано-галечным покрытием, что делает вход в море удобным для малышей. В исторической части можно увидеть руины древнего города, а для маленьких туристов есть несколько парков аттракционов недалеко от Сиде.
Белек
Самый дорогой курорт в Турции. Здесь практически не найти отели ниже четырех — пяти звезд, а уровень сервиса постоянно повышается. Территории впечатляют масштабом, а пляжи отличаются золотистым песком и удобным заходом в море. Город небольшой, поэтому на территории отелей предусмотрено все, что нужно для комфортного отдыха. Это делает локацию идеальной для семей с детьми. Кстати, в Белеке расположен известный парк развлечений как для маленьких, так и для больших любителей острых ощущений.
Мармарис
Курорт, который нередко сравнивают с Ибицей за яркие вечеринки, ночную жизнь и улицу с барами. Несмотря на это, найдутся и тихие места для семейного отдыха. Ведь море в Мармарисе почти всегда спокойное за счет того, что город находится в небольшой бухте. Из-за этой особенности сюда стоит приезжать с детьми, если волны могут напугать их. Спокойное море привлекает дайверов, и даже с обычной маской можно понаблюдать за морским миром. Благодаря горам и хвойным лесам в Мармарисе нет сильной влажности, как, например, в Белеке, где по вечерам мечтаешь о морском бризе.
Фетхие
Живописное место, утопающее в зелени, с узкими улочками, каньонами и голубыми лагунами. Идеальное место для тех, кто ищет покоя и гармонии, пытаясь уйти от городской суеты. Для любителей активного отдыха также найдутся развлечения в виде кайтсерфинга, яхтинга и полетов на параплане. Как и во многих городах Турции, здесь также сохранились остатки древних крепостей и сооружений, напоминающих о богатой истории страны.
Когда лучше ехать в Турцию
Климат в Турции достаточно комфортный круглый год. Чтобы понять, в какой период лучше путешествовать, расскажем подробнее о каждом времени года.
Лето
Идеальное время для пляжного отдыха и водных развлечений. В июне еще не наступает сильная жара, что особенно подходит тем, кто не переносит высоких температур. В июле воздух становится еще теплее, а к августу в некоторых регионах термометр может доходить до +40 °C. В результате вода на всем побережье становится очень теплой, и купание в море будет максимально комфортным.
Осень
Сентябрь и начало октября — подходящее время отдыха для людей без детей. В это время юное поколение возвращается в учебные заведения, а пляжи становятся малолюдными, но в Турции сохраняется приятная температура и теплое море. К середине октября холодает, и купание перемещается в подогреваемые бассейны. В ноябре большая часть отелей уходят на каникулы, а дождей становится все больше. Однако привычных для средней полосы России холодов нет, поэтому, если вы не любите пляжный отдых, можно посетить Турцию для путешествий и осмотра достопримечательностей.
Зима
Некоторые отели работают круглый год и дают возможность понежиться в подогреваемом бассейне и подышать морским (хоть и не таким теплым, как летом) воздухом. Зима подходит для посещения крупных городов и их достопримечательностей. А также для поездки на горнолыжные курорты Турции с традиционной системой «все включено» и развитой инфраструктурой.
Весна
С приходом весны турецкая земля все больше прогревается, отели выходят с каникул и первые любители отдыха уже прибывают на пляжи. Искупаться в море, конечно, может не получится, но помочить ноги вполне возможно. Также комфортная погода благоприятствует экскурсиям и путешествиям.
Что посмотреть в Турции: главные достопримечательности
Турция — страна с богатым архитектурным наследием древних времен и уникальным природным достоянием. Чтобы посчитать все, не хватит пальцев одной руки. Мы собрали самые интересные места, рекомендованные к посещению:
1. Эфес — древний город с широкими проспектами, базиликами, скульптурами, театрами, а также одним из чудес света — руинами храма Артемиды.
2. Каппадокия — место с уникальными скалами и столбами с вулканическими образованиями, созданными самой природой. Главное развлечение здесь — полет на воздушном шаре в лучах рассветного солнца или фотосессия на фоне утреннего пейзажа.
3. Бассейн Клеопатры — природное озеро с теплой водой, которая наполнена минералами и микроэлементами, благоприятно воздействующими на организм. По легенде, Клеопатра часто посещала это место.
4. Ликийские гробницы — некрополь для захоронения аристократии и царей, вырезанный прямо в скалах.
5. Природный парк Памуккале — локация с термальными источниками и белоснежными террасами, образовавшимися в результате стекания с холмов вод, богатых кальцием. Место особой красоты и природной уникальности.
6. Озеро Салда — если мечтаете побывать на Мальдивах, но пока можете добраться только до Турции, это место для вас! Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и потрясающие пейзажи позволят сделать шикарные фото для социальных сетей. И никто не догадается, что вы находитесь где-то еще, кроме как на Мальдивах.
7. Национальный парк «Троя» — руины того самого города из древнегреческих мифов.
8. Пещера Дамлаташ — место с природными образованиями, придающими таинственность и загадочность. Воздух в пещере из-за перенасыщенности углекислым газом оказывает терапевтический эффект при некоторых заболеваниях легких.
9. Гора Немрут-Даг — таит останки необычного святилища, окруженного каменными головами.
10. Крепость в Аланье — построена на высоте 250 м и представляет собой музей под открытым небом с сохранившимися предметами античных времен. До крепости можно добраться различными способами, один из самых интересных — на фуникулере, чтобы насладиться завораживающими видами.
Чем можно заняться с детьми в Турции
Отдых на турецких курортах часто более доступен по цене, чем другие направления. В стране любят детей и создают все условия, чтобы маленьким туристам было интересно, а их родителям комфортно:
- в отелях есть интересная анимация, детские клубы и няни, где можно оставить ребенка и быть уверенным, что о нем позаботятся;
- в Турции всегда много отдыхающих с детьми, поэтому ребенок с легкостью найдет себе друзей для совместных игр;
- многие отели имеют свои мини-аквапарки, детские аттракционы и площадки, а также отдельные бассейны для детей;
- еще больше активностей для детей можно найти за пределами отеля — парки развлечений, дельфинарии, зоопарки, аквапарки, парки динозавров и прочее;
- в каждом отеле можно найти продукты и блюда для детей, а некоторые предлагают даже отдельное детское меню и питание.
Конечно, в любом вопросе бывают не только плюсы, но и минусы. Вот на что стоит обратить внимание:
- в жаркую погоду бактерии активнее размножаются, что увеличивает риск ротавирусной инфекции, однако это возможно на любом курорте, если не соблюдать определенные меры осторожности;
- летом в Турции может быть очень жарко, что не всегда подходит для длительного пребывания на улице с детьми, особенно с младенцами;
- некоторые курорты расположены в отдалении от аэропортов, и дорога может быть утомительной для маленьких детей;
- посещение развлечений за пределами отеля потребует дополнительных расходов;
- детям может настолько понравиться в Турции, что они будут просить вас возвращаться сюда снова и снова.
Как выбрать отель в Турции для отдыха
В начале 2024 года в Турции насчитывалось 21 013 отелей (1). Такого количества, разнообразия сервиса и услуг высшего уровня вы вряд ли найдете где-нибудь еще. Публикуем небольшой чек-лист, как определиться с выбором и на что обратить внимание:
- Количество звезд и концепция отеля. Существует множество направлений для разных потребностей: взрослые, семейные, с площадками для гольфа и активных видов спорта, спа и много других. Решите, какой отель и его инфраструктура нужны именно вам.
- Определитесь с местоположением: регион, расстояние от аэропорта, имеется ли собственный пляж или нужно пользоваться общественным, их удаленность от отеля и покрытие берега, важны ли вам безбарьерная среда, прогулочные зоны, достопримечательности, развлечения, торговые центры и рестораны, и их расположение относительно отеля.
- Если вы отдыхаете с детьми, внимательно изучите инфраструктуру, питание, наличие детских развлечений и анимации, если вам это требуется.
- Выделите бюджет на поездку и изучите, что входит в стоимость проживания, если не хотите дополнительных расходов за какие-то услуги.
- Почитайте отзывы других постояльцев, чтобы понять, насколько уровень сервиса и обслуживания соответствует вашим желаниям.
Отели «все включено»
Самое популярное предложение, за которое многие любят Турцию, — это система «все включено». Что же в нее входит? Давайте разбираться.
Концепция «все включено» не имеет универсального списка услуг, каждый отель регулирует условия самостоятельно. Однако в большинстве случаев можно выделить следующие:
- трехразовое питание по системе «шведский стол»;
- закуски, снеки, кондитерские изделия в промежутках между основными приемами пищи;
- безлимитные безалкогольные напитки, относительно алкогольных напитков политика различается: в некоторых отелях включен только местный алкоголь, в других — и зарубежный;
- проживание в отеле, Wi-Fi и косметические принадлежности в ванной комнате;
- бассейны, аквапарки, вечерняя развлекательная программа;
- если отель имеет собственный пляж, то лежаки, зонтики и полотенца для пляжа обычно включены в стоимость;
- постояльцы могут бесплатно посещать спортивный зал на территории отеля, а также участвовать в спортивных активностях и играх.
Как забронировать жилье в Турции россиянам
Начнем с известного всем сервиса Booking.com, если вы хотите забронировать отдых самостоятельно. Несмотря на то что он прекратил сотрудничество с российскими отелями и картами, забронировать там проживание по-прежнему возможно. Стоит только обращать внимание на отели, которые не требуют предоплаты и принимают наличные средства на месте.
Если вы не хотите рисковать, то можно воспользоваться уже ставшими популярными российскими платформами: «Островок.ру», «Яндекс Путешествия», «Суточно.ру», принимающими оплату российскими картами.
Также существуют сайты-агрегаторы, например «Травелата», Level.Travel и Onlinetours.ru, которые предлагают пакетные туры с перелетом и без.
В некоторых отелях возможно забронировать проживание напрямую через собственные сайты. Это отличный вариант, если вы точно знаете, куда хотите поехать.
Если путешествуете впервые или не решили, где хотите отдохнуть, обратитесь в турагентства или к турагентам, которые на основе ваших пожеланий предложат наиболее подходящий вариант.
Питание в Турции: где вкусно поесть
Турецкая кухня — весьма разнообразная, и уехать из страны, не попробовав традиционные блюда, просто непростительно. Что же продегустировать туристу среди обилия незнакомой еды?
Традиционная уличная еда
- Симит — хлебобулочное изделие в виде бублика с кунжутом. Продается как в булочных, так и в туристических местах. Турки предпочитают его на завтрак с сыром, медом или джемами.
- Пиде — турецкая пицца в виде лодочки с мясом, овощами и сыром.
- Борек — слоеное тесто, в которое завернуты различные начинки — картофель, сыр, зелень, мясо.
- Гёзлеме — пресные тонкие лепешки, которые выпекают на специальной сковороде. Внутрь лепешки кладут различные начинки — от овощей и сыра до мяса и морепродуктов.
- Дурум донер — привычная шаурма в турецком исполнении. Отличие заключается в том, что лаваш выпекают самостоятельно в печи, а вместо майонеза и кетчупа используется йогуртовый соус, что менее калорийно.
- Лахмакун — тонкая лепешка с фаршем, в которую после выпекания заворачивают овощи и зелень.
- Дондурма — турецкое «мороженое»: сладкое молочное лакомство. Из-за корня дикой орхидеи в составе продукт тянется, в результате чего продавцы часто устраивают шуточные розыгрыши и шоу для покупателей.
- Мидии с пловом — отваренные раковины с морепродуктом, фаршированные рисом со специями.
- Каштаны и кукуруза на гриле — сытные снеки на городских улицах.
Кафе и рестораны
Чтобы погрузиться в турецкий колорит, стоит отойти от туристических маршрутов и познакомиться с традиционной кухней в заведениях для местных. Многие из них поражают аутентичным интерьером, атмосферой и радушным гостеприимством.
Рестораны предлагают различные ценовые категории и концепции — от традиционных турецких и рыбных блюд до итальянской и азиатской кухни. На центральных улицах и в туристических районах цены обычно выше.
Если хочется сэкономить на обеде, можно пойти в местные локанты. Эти заведения напоминают столовую, где нужно брать поднос и выбирать на витрине понравившиеся блюда. Еда в таких местах разнообразная и недорогая.
Продуктовые магазины
Если вы решили приготовить еду самостоятельно, расскажем, где лучше всего приобрести продукты.
Для покупки свежих овощей и фруктов стоит отправиться на рынок, за мясом — в специализированную лавку, за выпечкой и хлебом — в пекарню, а за вкусной и свежей пахлавой — в кондитерский магазин. Именно так делают местные, и у каждой семьи есть свои излюбленные места, куда ходит не одно поколение.
Остальные продукты можно приобрести в магазине. В Турции много мелких лавочек, которые работают допоздна и предлагают базовый ассортимент товаров первой необходимости.
Кроме того, здесь присутствуют супермаркеты нескольких крупных сетей с широким ассортиментом продуктов, бытовой химии, косметики и товаров для дома. В магазинах вы найдете как местные, так и зарубежные бренды, множество меда, варенья, оливок, чая и кофе, оливкового масла, йогуртов и различных намазок на хлеб. Некоторые супермаркеты имеют кулинарные отделы, а также предлагают свежие продукты, фермерские сыры, мясо и рыбу. Однако помните, что некоторые продукты, например сыры и колбасы, могут отличаться от привычного нам вкуса.
Как перемещаться по стране и городам: основные виды транспорта
В Турции существует разнообразие видов транспорта, позволяющих перемещаться как внутри городом, так и между ними. Вот основные из них.
Автобусы
Самый популярный и выгодный способ междугороднего перемещения. Существует множество фирм, имеющих комфортабельные автобусы с туалетом, Wi-Fi, разъемами для зарядки телефона. На популярные направления автобусы ходят каждые два часа или чаще.
Поезд
Вторым бюджетным междугородним транспортом являются поезда. Как и российские, они имеют три типа вагонов — сидячие, плацкартные и купе — и удобны для ночных переездов. Некоторые маршруты проходят по живописным местам, что делает поездку более приятной и интересной. Путешествие на поезде быстрее и безопаснее, чем на автобусе, что подойдет для семей с детьми. Также существуют высокоскоростные электрички между Стамбулом и Анкарой, Анкарой и Коньей, Анкарой и Сивасом. Однако железнодорожная сеть не очень развита, и до многих туристических направлений на поезде не добраться.
Самолет
Самый быстрый, комфортный и удобный для путешествий с детьми вид транспорта для перемещений между крупными городами. Однако цены на авиаперелеты в несколько раз дороже автобусов и поездов.
Маршрутные такси
Долмуши — транспорт, курсирующий по городам, селам и между близлежащими окрестностями. Остановки в таком маршрутном такси по требованию, как и посадка: достаточно только поднять руку, чтобы водитель остановился.
Метро и трамваи
В крупных городах, таких как Анкара, Стамбул, Измир и Бурса, есть развитая сеть метрополитена для комфортных перемещений по городу. В Стамбуле и Анталье есть трамвайные линии, проходящие по основным достопримечательностям и местным улочкам, что очень удобно для туристов, а в Анталье трамвай едет даже до аэропорта.
Такси
Быстрый и удобный транспорт как для перемещения по городу, так и по окрестностям. Однако нужно быть внимательным, так как многие таксисты стремятся заработать побольше на туристах и проделывают разные хитрости для увеличения стоимости поездки. При поездке с детьми уточняйте наличие автокресла, поскольку многие таксисты ездят без него.
Аренда автомобиля
В Турции существует множество компаний, предоставляющих данную услугу. Если вы планируете активно путешествовать, не любите общественный транспорт или не доверяете такси — этот вариант будет идеальным. Для поездок с детьми компании, как правило, предоставляют детское кресло.
Трансфер
Если вы приобрели пакетный тур, то в аэропорту вас будет встречать транспорт для перемещения в отель. Можно приобрести как групповой трансфер, когда вместе с другими туристами вы едете в один отель или по пути заезжаете в несколько, так и индивидуальный, в котором будете только вы и поедете сразу в ваш отель.
Правила въезда в Турцию для Россиян
В 2024 году для туризма россияне могут въезжать в Турцию в безвизовом режиме, поэтому понадобится только заграничный паспорт со сроком действия еще минимум 120 дней с момента въезда. Без визы можно находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение 180 суток, а непрерывно — только 60 дней (2). Так что приехать на все лето без выезда из Турции не получится.
Дети до 14 лет могут въезжать в Турцию без загранпаспорта, если они перемещается с родителями и вписаны в их паспорта. Однако это применимо только к пятилетним документам (3). Если у родителей паспорт нового образца или ребенок старше 14 лет, то для него нужен собственный заграничный паспорт. Нелишним будет взять свидетельство о рождении, особенно если у ребенка и родителей разные фамилии.
При путешествии с одним родителем согласие на выезд ребенка не требуется, если не установлен соответствующий запрет. При путешествии ребенка с другими родственниками, друзьями или сопровождающими лицами согласие нужно оформить у нотариуса (4).
Как добраться в Турцию из России
Самый удобный вариант — авиаперелет. Покупка билетов заранее обычно позволяет сэкономить на стоимости по сравнению с покупкой накануне вылета.
Обычно вне сезона прямыми рейсами из России можно долететь только до Антальи и Стамбула. С апреля по октябрь доступны прямые рейсы из многих российских городов до аэропортов Антальи, Стамбула, Бодрума, Даламана, Измира, Аланьи. Из-за большого наплыва туристов количество рейсов постоянно увеличивается, а перелеты осуществляются как регулярными, так и чартерными рейсами, которые организовывают туроператоры.
Существует еще один способ добраться до Турции — на автомобиле. Этот вариант подойдет для тех, кто готов несколько дней провести за рулем и имеет неограниченный запас времени. Путь проходит через Грузию, поэтому следует учесть время на прохождение сухопутных границ.
Цены на отдых в Турции
С каждым годом цены на отдых становятся все выше. Предлагаем посмотреть, сколько придется потратить на отдых в Турции одному человеку в трехзвездочном отеле Антальи на первой линии на семь ночей в начале июня 2024 года.
|Услуги
|Самостоятельное путешествие
|Пакетный тур
|Перелет Москва — Анталья и обратно
|От 32 842 руб.
|Включен
|Трансфер туда-обратно
|От 946 руб. на такси
|Включен (групповой)
|Проживание + питание «все включено»
|От 50 964 руб.
|Включено
|Развлечения: 1 экскурсия
|От 1833 руб.
|Итого
|От 86 585 руб.
|От 80 511 руб.
Что выгоднее: пакетный тур или самостоятельное планирование путешествия
Финальная стоимость отдыха в Турции зависит от множества факторов, начиная от местоположения и звездности отеля, заканчивая типом питания и дополнительными услугами. Исходя из расчетов, пакетный тур часто оказывается более экономически выгодным. Однако каждый тип путешествия имеет свои достоинства и недостатки. Рассмотрим особенности каждого из них.
Плюсы пакетного тура:
- экономия времени и усилий на поиск жилья, авиабилетов, трансфера — пакетный тур содержит все необходимые опции для путешествия;
- отсутствие дополнительных расходов, так как большинство услуг уже включены в стоимость пакета;
- не нужно беспокоиться о питании и развлечениях — обо всем позаботились за вас;
- поддержка турагента, который поможет с решением возможных проблем.
Минусы:
- риск банкротства туроператора, что может привести к потере денег и возможности отдыха;
- сокращение времени отдыха из-за переноса рейса чартерной компании.
Плюсы самостоятельного путешествия:
- свобода выбора авиакомпании и времени вылета;
- гибкость в организации дня, действий и маршрутов путешествия;
- возможно выбрать размещение в апартаментах, а не в отеле;
- если вы не заинтересованы в системе «все включено», то можно сэкономить на питании.
Минусы:
- дорогие авиабилеты, если не искать выгодные варианты за несколько месяцев либо за день до путешествия;
- при бронировании отеля с системой «все включено» прайс может оказаться выше, чем при пакетном туре;
- требуется больше времени на поиск жилья, перелета и трансфера;
- возникающие проблемы нужно решать самостоятельно.
Что можно и нельзя делать в Турции
Турция — мусульманская страна со строгими правилами и менталитетом. Туристам следует уважительно относиться к устоям страны, чтобы отдых прошел спокойно и легко.
- В ресторанах и общественных местах курение и употребление алкоголя запрещены. В отелях обычно предусмотрены специальные зоны для курения, но рекомендуется уточнить эту информацию при бронировании.
- При фотографировании следует избегать попадания в кадр других людей, особенно детей и женщин.
- Старайтесь не носить откровенную одежду в общественных местах. Конечно, местное население турецких курортов привыкло к изобилию туристов, однако хорошим тоном будет соблюдать культурные особенности страны.
- При посещении мечетей и религиозных мест обязательно следует покрыть плечи, ноги и голову, а яркий макияж оставить для дискотек.
- Находиться на общественных пляжах топлес запрещено.
- Турки очень уважают и любят первого президента Ататюрка, поэтому воздержитесь от высказываний о нем в негативном ключе.
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть в Турции
Как с комфортом, но не разоряя семейный бюджет провести отпуск? Вот несколько лайфхаков:
1. Бронируйте отдых заранее
Турагенты рекомендуют определяться с отпуском за четыре — шесть месяцев до путешествия. В этом случае цены будут максимально выгодными. Чем ближе к дате вылета, тем выше будет прайс и меньше мест в отелях. Это самый подходящий способ сэкономить на отдыхе, чтобы не ограничивать и не ущемлять себя в желаниях, выборе отеля и комфорте передвижения. Если вы готовы в экстренном порядке сорваться в отпуск, мониторьте горящие туры по выгодным ценам.
2. Отдайте предпочтение низкому сезону
Если у вас есть возможность отправиться в путешествие в мае или сентябре, вы сможете получить тот же сервис за гораздо меньшую стоимость. А если воспользоваться предыдущим советом и заранее забронировать тур или отель, можно сэкономить еще больше.
3. Тщательно выбирайте отель
Избегайте отелей с очень низкими ценами по сравнению с конкурентами. Решив сэкономить, можете столкнуться с плохим сервисом или недружелюбными сотрудниками. Также потратьте время на изучение отзывов, чтобы не переплачивать за дополнительные услуги отеля или питание. Отели на первой линии зачастую стоят дороже. Поэтому, если вы готовы добираться до моря самостоятельно, это также поможет сэкономить.
4. Не питайтесь в туристических местах
Если вы решили отказаться от питания в отеле — выбирайте заведения, где много местных. Как правило, там гораздо вкуснее и дешевле. Избегайте ресторанов из туристических путеводителей. Чаще всего в них завышенные цены и посредственная еда. Если вы планируете жить не в отеле, местные рынки, лавки и магазины станут отличной альтернативой обеду в ресторане и помогут сэкономить бюджет.
5. Пользуйтесь общественным транспортом
Для изучения городских окрестной и достопримечательностей это будет выгодной альтернативой такси или аренде автомобиля.
Отзывы туристов об отдыхе в Турции
Прежде чем поехать в ту или иную страну, рекомендуется почитать мнение других людей о ней, что убедиться в выборе.
Мнение автора статьи:
«Как турист, я очень импонирую этой стране, и чем больше узнаю о ней, тем больше она привлекает. Для меня отдых в Турции — идеальный вариант, когда хочется отдохнуть от тяжелых трудовых будней, разгрузить голову, расслабиться, перезагрузиться и вообще ни о чем не думать. В отелях “все включено” тебя окружат заботой и вниманием, вкусно накормят, сделают уборку, пока ты нежишься на пляже, пригласят позаниматься спортом или пляжными играми, отвезут на экскурсию, а вечером развлекут шоу или дискотекой. Во многих отелях для детей и родителей созданы прекрасные условия как совместного отдыха, так и раздельного, когда детей весь день могут развлекать няни или аниматоры. И, конечно, турецкие отельеры высоко подняли планку в интерьерах, сервисе и обслуживании, в результате чего другим курортам тяжело до них дотянуться, а туристы настолько избалованы этим, что возвращаются в Турцию снова и снова».
Мнение других туристов:
Вопросы и ответы
Путешествие — волнительный процесс, который часто сопровождается вопросами. Давайте рассмотрим самые распространенные из них.
SIM-карту какого оператора лучше использовать в Турции?
В стране существует несколько крупных провайдеров, у которых можно приобрести SIM-карту туристу: Turkcell, Vodafone и Türk Telekom. Все они предоставляют стабильное качество связи, но для путешествий в отдаленные районы рекомендуется выбрать Turkcell с широким покрытием по стране.
Покупать SIM-карту лучше вдалеке от туристических мест, аэропортов, вокзалов и отелей, чтобы не переплачивать из-за повышенного спроса.
Какой курорт в Турции лучше выбрать для отдыха с детьми?
Идеальными вариантами, учитывая близость к аэропорту, плавный заход в воду и наличие песчаных пляжей, будут Анталья, Сиде, Белек, Мармарис. Но если вас не смущают галечные пляжи и долгий путь до аэропорта, можно сделать выбор в пользу любого курорта страны. В каждой локации есть много отелей, которые ориентированы на детей, поэтому при правильном выборе ваш отдых будет комфортным в любом месте.
Что можно привезти из Турции в подарок?
В качестве съедобного презента из Турции можно привезти кофе, чай, оливки и оливковое масло, специи, гранатовый соус, варенье, рахат-лукум и пахлаву.
Любителям натуральной косметики придутся по нраву средства на основе оливкового масла, розовая вода, масла для тела и мыло.
Турция также славится своими ремесленными изделиями, и поклонникам таких вещей можно презентовать турку для кофе, лампы из цветного стекла, чашки в форме тюльпана для чая или даже ковер.
Что лучше: система «все включено» или покупать продукты отдельно?
Выбор между полным обеспечением питания и самостоятельным приготовлением зависит только от ваших предпочтений, бюджета и планов на отдых. Каждая из систем имеет свои преимущества.
«Все включено»:
- экономит время на составлении меню, поиске магазинов, закупке продуктов и приготовление пищи;
- не требует дополнительных расходов, так как питание уже включено в общую стоимость путешествия.
Покупка продуктов отдельно:
- вы будете знать, какие именно продукты используются в вашем питании, так как сами их выбрали;
- если мало едите или имеете индивидуальный план питания, самостоятельное приобретение продуктов может оказаться дешевле.
Какой тип питания выбрать — индивидуальное решение каждого туриста в соответствии с его личными желаниями и возможностями.
Список источников
1. Сколько отелей в Турции в 2024 году? Банк туристических данных.
2. О порядке въезда в Турцию российскими гражданами. Сайт Генерального консульства РФ в Стамбуле.
3. Как вписать детей в загранпаспорт. Сайт сервиса «Госуслуги».
4. Когда нужно согласие на выезд ребенка за границу. Сайт сервиса «Госуслуги».