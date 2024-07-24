Отдых в Турции в 2024 году: полный гайд о ценах, местах, питании и правилах въезда

«Как турист, я очень импонирую этой стране, и чем больше узнаю о ней, тем больше она привлекает. Для меня отдых в Турции — идеальный вариант, когда хочется отдохнуть от тяжелых трудовых будней, разгрузить голову, расслабиться, перезагрузиться и вообще ни о чем не думать. В отелях “все включено” тебя окружат заботой и вниманием, вкусно накормят, сделают уборку, пока ты нежишься на пляже, пригласят позаниматься спортом или пляжными играми, отвезут на экскурсию, а вечером развлекут шоу или дискотекой. Во многих отелях для детей и родителей созданы прекрасные условия как совместного отдыха, так и раздельного, когда детей весь день могут развлекать няни или аниматоры. И, конечно, турецкие отельеры высоко подняли планку в интерьерах, сервисе и обслуживании, в результате чего другим курортам тяжело до них дотянуться, а туристы настолько избалованы этим, что возвращаются в Турцию снова и снова».