Отдых в Геленджике в 2024 году: море, солнце, дикие пляжи

Купальный сезон

Обычно он начинается в мае и продолжается до начала октября. В июле и августе вода прогревается до максимальных значений



Погода

Преобладает средиземноморский климат с теплым летом и мягкой зимой. Солнце светит почти круглогодично, но возможны кратковременные дожди и грозы



Климат

Мягкий и комфортный. Летом температура воздуха обычно составляет от +25 до +31 °C, а вода прогревается от +20 до +25 °C



Цены на жилье

В зависимости от бюджета и предпочтений можно выбрать гостевой дом, отель или апартаменты. Цена имеет сезонный характер и стартует от 500 руб. за небольшую комнату на одного человека



Транспорт

По городу можно передвигаться на автобусах, такси или арендованном автомобиле. Также есть отдельные велосипедные дорожки



Виды развлечений

Пляжный отдых, прогулка по самой длинной набережной, поездка в «Сафари-парк» и на Пшадские водопады, канатная дорога, Геленджикский дельфинарий и аквапарк



Кухня курорта

В городе есть множество кафе, ресторанов и столовых, где можно попробовать блюда местной кухни и свежайшие морепродукты

