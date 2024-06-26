Отдых в Геленджике в 2024 году: море, солнце, дикие пляжи

Геленджик расположен на берегу Черного моря и славится своими живописными пейзажами и уникальным морским климатом. Помимо пляжного отдыха, здесь есть много интересных мест для посещения, которые оценит даже искушенный турист. Отправляясь на отдых в Геленджике в 2024 году, хорошо иметь под рукой информацию о том, что стоит посмотреть в этом городе и как лучше всего спланировать досуг, — ее мы подготовили для вас в этой статье.
Полезная информация об отдыхе в Геленджике
Отпуск в Геленджике для многих становится ярким, насыщенным и запоминающимся. Здесь есть множество достопримечательностей и интересных мест для посещения. Дельфинарий, аквапарк, музеи, парк аттракционов — каждый найдет занятие по душе. Не забудьте попробовать местные деликатесы и угощения, чтобы окунуться в аутентичную атмосферу курорта.
|Купальный сезон
|Обычно он начинается в мае и продолжается до начала октября. В июле и августе вода прогревается до максимальных значений
|Погода
|Преобладает средиземноморский климат с теплым летом и мягкой зимой. Солнце светит почти круглогодично, но возможны кратковременные дожди и грозы
|Климат
|Мягкий и комфортный. Летом температура воздуха обычно составляет от +25 до +31 °C, а вода прогревается от +20 до +25 °C
|Цены на жилье
|В зависимости от бюджета и предпочтений можно выбрать гостевой дом, отель или апартаменты. Цена имеет сезонный характер и стартует от 500 руб. за небольшую комнату на одного человека
|Транспорт
|По городу можно передвигаться на автобусах, такси или арендованном автомобиле. Также есть отдельные велосипедные дорожки
|Виды развлечений
|Пляжный отдых, прогулка по самой длинной набережной, поездка в «Сафари-парк» и на Пшадские водопады, канатная дорога, Геленджикский дельфинарий и аквапарк
|Кухня курорта
|В городе есть множество кафе, ресторанов и столовых, где можно попробовать блюда местной кухни и свежайшие морепродукты
|Активный отдых
|В окрестностях Геленджика много возможностей для походов, велопрогулок и даже дайвинга
Когда лучше ехать в Геленджик
Идеальное время для поездки в Геленджик — это летние месяцы, когда погода наиболее благоприятна для купания в море. Однако выбор времени зависит от конкретных интересов и предпочтений. Даже в несезон город может предложить атмосферные прогулки и природные достопримечательности. А освежающий морской воздух полезен в любое время года.
Лето
С начала июня по конец августа — идеальный период, чтобы провести его на побережье. Можно купаться на пляжах или искать более уединенные места для отдыха. Погода способствует этому идеально. Воздух прогревается до умеренных температур в начале сезона, но к середине июля становится более жарким и влажным. Поэтому прекрасным решением будет поехать с экскурсией на Гебиусские или Пшадские водопады к освежающей прохладе воды.
Осень
Более мягкое время сезона в Геленджике — с сентября по ноябрь. Это и возможность ближе познакомится с городом, и лучше узнать его местность. В сентябре на пляжах еще можно купаться, но лучше уделить больше времени неспешным прогулкам по набережной вдоль моря. Она повторяет форму самой бухты и растянулась на 14 км, а значит, обязательно найдется место сделать красивые фотографии. Кроме того, отдыхающих на курорте становится намного меньше, так что можно спокойно проводить время в парках.
Зима
В холодное время года в Геленджике чудесно. Исчезают толпы туристов, море дышит свежестью, клумбы продолжают ярко цвести, а белоснежная набережная в обрамлении стройных зеленых сосен все также располагает к прогулкам. На курорте стоит комфортная температура воздуха в районе +10 °C и преобладают солнечные дни. Новогодний марафон закружит туриста в водовороте радости и веселья. Он начинается с 20 декабря и длится до середины января: это открытие главной елки на центральной площади, ярмарки, шоу-программа, спектакли и забег Дедов Морозов. Самое зрелищное событие марафона — грандиозный фейерверк в новогоднюю ночь.
Весна
Есть поверье, что весна в Геленджике начинается сразу после Нового года. Отчасти так оно и происходит: тепло приходит очень быстро, и вокруг расцветают вишни и цветы. В марте и апреле море еще холодное, поэтому рекомендуем отправиться в поход по Маркотхскому хребту или в поездку на квадроциклах к древним дольменам. Хочется более спокойного отдыха — устройте пикник на пляже. В несезон они пустынные, но от этого не менее романтичные.
Что посмотреть в Геленджике: главные достопримечательности
Геленджик — удивительный город, разнообразие его природных ландшафтов и достопримечательностей привлекает любителей приключений и исследований. Вот несколько из них:
1. На побережье, недалеко от Прасковеевки, одиноко возвышается Парус — тонкая, вертикально стоящая скала. В ее центре отверстие, которому до сих пор не нашли объяснения, а очертания напоминают парус фрегата. Рядом есть прекрасная смотровая площадка и пляж, где можно искупаться.
2. Пшадские и Гебиусские водопады — природные достопримечательности с полностью оборудованными маршрутами. Точнее сказать, это комплексы водопадов, некоторые из них с чашами для купания. Поездку туда легко совместить с прогулкой по лесу или можно отправиться на пикник.
3. Геленджикский историко-краеведческий музей порадует любителей культурно проводить отпуск. За свою историю он собрал экспонаты от I века до н. э. до настоящего времени. В его залах хранятся тайны Древнего Египта и история самого курорта.
4. Створный маяк является не только символом города, но и работает по своему прямому назначению. Он уцелел во время войны, был отреставрирован и на сегодняшний день стал архитектурной ценностью Геленджика.
5. Сухогруз «Рио», который попал в сильнейший шторм и сел на мель у берега черноморского побережья, превратился в достопримечательность еще в 2018 году. На огромный сухогруз можно подняться, вход на верхнюю палубу и в помещения платный.
6. Парк живой природы «Олимп» сочетает в себе сразу зоопарк и дендропарк. В зоне «Зов джунглей» можно покормить животных, а в экзотариуме познакомиться с рептилиями и черепахами. Рядом с ним расположена канатная дорога, по которой можно подняться на Маркотхский хребет.
7. «Сафари-парк» — это не просто обычный зоопарк, а реабилитационный центр для диких зверей. Между прочим, единственный на черноморской побережье. Там можно увидеть дремлющих в тени тигров, огромных медведей и веселых сурикатов в практически естественных условиях. Помимо животных, здесь есть аттракционы для детей, искусственная пещера и Морской музей.
8. Аквапарк привлекает отдыхающих с детьми. Здесь приятно провести целый день с семьей на площади 15 га. Есть бассейн с искусственной волной, а также спортивный, где можно поиграть в поло, площадка для пляжного волейбола и многое другое.
9. Поклонный крест «Рио-де-Геленджик» не случайно сравнивают с бразильским. Его высота 43 м, и порой кажется, что крест словно парит. Территория вокруг — идеальная смотровая площадка, откуда виден весь город и бухты. У основания композиции заложена частица мощей святого Серафима Саровского.
10. В Джанхотский бор близ села Дивноморское можно отправиться с утра пораньше насладиться ароматом пицундских сосен, занесенных в Красную книгу. Они выделяют в атмосферу больше эфирных масел, чем другие деревья. Отличная идея — устроить пикник в зеленой роще, вдали от суеты, прихватив с собой корзинку сладких фруктов.
Лучшие пляжи на берегу моря в Геленджике
Геленджик славится своими прекрасными пляжами, где можно насладиться солнцем, морем и песчаным берегом. Каждый имеет свои особенности и привлекательные стороны. Советую лучшие из них:
1. Пляж «Голубая бухта» находится на окраине города. Нужно быть готовым к тому, что в разгар сезона там будет довольно большое количество туристов. Причина такой популярности — чистейшая вода открытого моря и удобная инфраструктура. Мелкогалечный берег, довольно пологий спуск обеспечивают комфортный отдых для семей с детьми.
2. «Сады морей» расположен в микрорайоне Толстого Мыса, недалеко от центра. Это один из самых красивых пляжей в Геленджике с чистой водой и белым песком, который имеет протяженность около 300 м. Он оборудован лежаками, зонтиками, душами, туалетами и кабинками для переодевания. Там есть детские и волейбольные площадки, разнообразные кафе.
3. «Сосновка» в микрорайоне Голубая Бухта — это дикий, но уютный пляж с мелкой галькой и чистой водой. Он не оборудован лежаками и зонтиками, но здесь есть места для установки палаток. На пляже можно купаться, загорать, ловить рыбу и собирать мидии. Важная деталь: спускаясь к берегу, туристу необходимо преодолеть немало крутых ступенек.
4. Центральный пляж — один из самых популярных в Геленджике. Он имеет протяженность около 1,5 км. Здесь можно взять напрокат водные велосипеды, катамараны, сап-борды. В большом количестве присутствуют кафе и рестораны, где можно перекусить и выпить прохладительные напитки. Стоит упомянуть, что этот пляж не самый чистый в округе, и местные жители рекомендуют выбирать более отдаленные от бухты места для плавания.
5. «Дивноморский» расположен в курортном поселке, который находится в 12 км от Геленджика. Вода на пляже никогда не бывает мутной благодаря отсутствию песчаного дна. Для детей на территории у центрального входа расположен мини-аквапарк с горками и небольшим бассейном. Полезный совет: если отдыхающим захочется уединенного отдыха, можно прогуляться вдоль берега за лодочную станцию. Там находится отдаленный участок пляжа, который менее благоустроен, но зато обходится без толп туристов.
Куда можно сходить с детьми в Геленджике
В Геленджике есть несколько интересных мест, куда можно отправиться с детьми, чтобы весело и бодро провести время. Ведь отдых запомниться надолго, если разделить приятные впечатления друг с другом.
Посещение дельфинария — это увлекательное и познавательное занятие для туристов любого возраста. Здесь можно увидеть выступления и шоу-программы дельфинов и других морских обитателей. За отдельную плату есть возможность сфотографироваться и поплавать с дельфинами.
В парке развлечений, расположенном на главной набережной Геленджика, приятно прогуляться с детьми, поиграть на детских площадках, а также посетить мультимедийное шоу.
«Город сказок» — замечательное место, где дети встретятся с любимыми сказочными персонажами, которые поселились рядом с музыкальным фонтаном в центре. Оттуда рукой подать до торгового центра, в котором удобно перекусить на фуд-корте.
Весело провести целый день на водных горках, в бассейнах и на других аттракционах можно в городских аквапарках. Пока дети будут покорять искусственные волны, их родители смогут насладиться солнечными ваннами на террасах и выпить освежающий коктейль.
Где остановиться в Геленджике для отдыха
В Геленджике есть множество отличных вариантов для размещения на любой вкус. Перед бронированием жилья стоит определиться с бюджетом, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, исходя из личных предпочтений.
Отели и санатории
В центре города особой популярностью пользуются отели и санатории. Геленджик предлагает широкий выбор вариантов с расположением прямо на берегу моря. Здесь вы сможете насладиться красивыми видами, удобствами и близостью к пляжу. Санатории довольно хорошо модернизированы. В них часто есть бассейны, спа-услуги, развлечения для детей и рестораны. В отелях присутствует возможность выбрать максимально комфортабельные номера по программе «все включено».
Частные дома
Для более экономичного варианта размещения можно рассмотреть аренду комнат или дома в частном секторе. Это хороший шанс для тех, кто ищет домашние условия и готов общаться с местными жителями. Хозяева часто угощают туристов местными фруктами прямо со своего огорода и могут рассказать о нерастиражированных местах, куда интересно отправиться в свободное время. Однако следует быть осторожными при выборе такого места жительства, потому что в большинстве случаев договор аренды не заключается.
Апартаменты
Если вы предпочитаете более домашнюю обстановку, можно рассмотреть вариант аренды апартаментов или комнаты в гостевом доме. При поиске стоит обращать внимание на отделку номеров и удаленность от пляжа. На территории апартаментов зачастую можно оставить автомобиль, есть мангал, летняя терраса, площадка для детских игр и бассейн.
Кемпинг
В Геленджике есть несколько кемпингов, где можно остановиться с палаткой или автодомом. Большинство из них работает только в летний сезон, поэтому стоит заранее уточнять информацию на официальных сайтах. Многие кемпинги расположены в живописных местах на берегу моря, недалеко от поселка Джанхот, села Возрождение или поселка Криница. Здесь есть оборудованные места для палаток, автодомов, а также душ, туалет и кафе. Кемпинги позволяют быть туристам более мобильными. Такой стиль подходит не каждому путешественнику из-за отсутствия некоторого комфорта, зато позволяет увидеть намного больше прекрасных мест и разнообразить отпуск.
Где вкусно поесть в Геленджике
Разнообразная, вкусная, аутентичная еда — это один из ключевых моментов, который отдыхающие ищут для себя в отпуске. Поиск новых кулинарных направлений можно отлично совместить с поездкой в соседний регион или поискать знаменитую закусочную рядом с пляжем. Многие популярные рестораны японской, французской, мексиканской и итальянской кухни располагаются вдоль центральной набережной. Удобно поужинать после прогулки по променаду, не уходя далеко от центра города. Геленджик славится семейными ресторанами с разнообразным меню и живой музыкой. В них подают блюда из морепродуктов, мидий, осьминогов и крабов.
За характер кавказской кухни с большим выбором мясных деликатесов отвечают шашлычные. В небольших уютных кафе можно попробовать блюда из баранины, курицы, свинины на мангале. Здесь туриста всегда встречают с радушием и размер порций не разочарует.
Столовые становятся самым популярным вариантов среди местных жителей. Меню в них всегда разнообразное и по доступным ценам, можно быстро перекусить или выпить кофе с друзьями. А на многочисленных рынках легко выбирать свежие овощи, фрукты, мясо и другие продукты для своих блюд. Это позволяет контролировать качество и состав пищи, если вы предпочитаете здоровый образ питания.
Для любителей крепких напитков есть хорошая возможность посетить винодельни. Одна из них, расположенная в селе Марьина Роща недалеко от Геленджика, производит натуральные вина из местных и европейских сортов винограда. В летнее время она открыта для посещения. В поселке Абрау-Дюрсо недалеко от Геленджика винодельня проводит экскурсии по своему заводу и предлагает дегустацию.
Как добраться до Геленджика
Залогом любого приятного путешествия будет своевременно продуманный и удобный маршрут поездки. Чтобы иметь возможность сэкономить на билетах, необходимо заранее позаботиться об их бронировании. Стоит учитывать, что в 2024 году аэропорт Геленджика временно закрыт и не принимает рейсы из Москвы. До города легче всего добраться следующими способами:
1. Если очень постараться и взять второго водителя, путь на автомобиле можно проделать за день. Советую не торопиться и в лучшем случае закладывать на дорогу двое суток. Расстояние между Москвой и Геленджиком составляет 1517 км, а время в пути около 17—24 часов в зависимости от времени суток. Самый удобный и быстрый путь — платная трасса М4 «Дон».
2. Доехать из Москвы в Геленджик прямым поездом не получится. Город окружен горами, поэтому туда так и не провели железную дорогу. Ближайшая станция находится в Новороссийске. Поезда в этом направлении отходят от Казанского вокзала, время в пути составит от 23 до 30 часов. В Новороссийске можно вызвать такси или сесть на автобус, который отправляется с автовокзала. Приблизительная поездка без учета пробок длится около часа.
3. Автобус — еще один способ, как добраться из Москвы в Геленджик. Он курсирует от станции метро «Новоясеневская» до центрального автовокзала Геленджика. Время в пути варьируется в районе 19—23 часов. Этот вариант может показаться не самым комфортным, но помните, что все не зря: в конце поездки вас ждет уютный городок, хвойный лес и дикие пляжи.
Цены на отдых в Геленджике
Горячий сезон на побережье Краснодарского края пользуется большой популярностью, и это отражается на его стоимости. Рассмотрим основные расходы, связанные с поездкой.
|Услуга
|Стоимость
|Примечание
|Проезд
|От 6000 до 10 000 руб.
|Поездка в одну сторону в зависимости от выбора транспорта (поезд/автобус/автомобиль)
|Трансфер
|От 25 до 45 руб.
|Поездка на общественном транспорте (автобусы, троллейбусы)
|От 150 до 700 руб.
|Поездка на такси по городу
|От 2500 до 4000 руб.
|Аренда автомобиля в сутки
|Проживание
|От 800 до 25 000 руб.
|Стоимость гостевых домов, апартаментов и отелей за сутки
|Питание
|От 5000 до 18 000 руб.
|Средняя стоимость на одного человека на неделю
|Развлечения
|От 10 000 до 20 000 руб.
|Экскурсии, активности, посещение достопримечательностей
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть в Геленджике
Способы сэкономить без потери качества есть: делимся проверенными лайфхаками.
Приезжайте не в горячий сезон
Если у вас есть возможность путешествовать в Геленджик в не пиковый сезон или будние дни, цены на проживание обычно бывают ниже. По приемлемой цене можно найти отель или апартаменты в начале июня или сентябре. Эти месяцы подходят для купания, и температура воздуха остается относительно стабильной.
Пользуйтесь общественным транспортом
В Геленджике он хорошо развит, что позволяет сэкономить на такси. Покупка недельного проездного билета на автобус или аренда велосипеда может быть более дешевым способом передвижения по городу, чем такси или аренда автомобиля.
Соблюдайте правила гигиены
Порой перекусить быстрой уличной едой после долгой экскурсии кажется вполне отличной идеей. Однако не советуем брать фастфуд в местных торговых точках. Многие повара с раннего утра заготавливают пирожки, пиццу, сладости, и эта еда часами лежит на солнце неприкрытая, что может повлечь за собой тяжелые последствия вплоть до отравления. Не покупайте готовую пищу на пляже, в палатках на набережной. Лучше возьмите с собой перекус из дома или купите свежие фрукты в магазине.
Не бойтесь торговаться
Арендуя жилье или покупая сувениры у местных продавцов, не стесняйтесь просить цену ниже названной. 500 рублей, сэкономленные, к примеру, на скидке при покупке более двух экскурсий, можно потратить на подарок близкому человеку. К тому же на рынке к торгу давно относятся более доброжелательно, чем можно подумать.
Исследуйте местные достопримечательности
Не обязательно покупать дорогостоящие экскурсии, на которые вас зазывают из каждого угла на улице. Составить собственный план поездки можно, если предварительно изучить отзывы и форумы туристов. В социальных сетях по хештегам и отметкам на карте легко найти маршрут к самым популярным достопримечательностям и заранее заказать билеты на официальном сайте интересующего вас места.
Отзывы туристов об отдыхе в Геленджике
С первого взгляда может показаться, что Геленджик — это один из многих курортов Краснодарского края. Но, поверьте, ему есть чем вас удивить — об этом свидетельствуют отзывы туристов.
Автор статьи Анна Грекова:
«В первый раз посетив этот город, я была удивлена тем, как много развлечений он предлагает туристу. Стоить отметить, что купание в центральной черте города может показаться не слишком привлекательным в связи с загрязненным морем, поэтому лучше выезжать чуть подальше».
Чек-лист для туриста: что нужно запомнить об отдыхе в Геленджике
Есть несколько важных пунктов и действий перед поездкой в этот город. Необходимо:
1. Заранее определиться с выбором конкретной даты отпуска и составить план поездки (автомобиль/поезд/автобус).
2. Решить, как далеко от центра города вы готовы поехать искать лучший пляж и интересные достопримечательности.
3. Не забывать о мерах предосторожности: носить головной убор на открытом солнце, пользоваться солнцезащитными кремами и регулярно мыть руки.
4. Предварительно купить билеты в дельфинарий, аквапарк, на канатную дорогу и забронировать другие развлечения.
5. Забронировать заранее санаторий, отель или апартаменты, если не хотите решать проблему с поиском жилья на месте.
6. Расслабиться, не обращать внимания на мелкие неприятности, если они возникнут.
7. Позволить Геленджику показать вам все самое прекрасное, что в нем есть.
Автор: Анна Грекова