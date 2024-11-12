Отдых от соцсетей поможет справиться с осенней хандрой

В разговоре с «Ридусом» она сообщила, что каждый человек может выбрать свое настроение. По ее словам, можно сделать выбор в пользу позитива и не страдать от осенней хандры, подчеркнула психолог. Дарья Дугенцова подчеркнула, что просматривать соцсети часами вредно для психики. Лучше потратить это время на любимое хобби или занятия спортом (он способствует выработке гормонов счастья).
«Качественный отдых от информационного фастфуда придется как нельзя кстати», — добавила эксперт.
Также можно сделать то, что давно откладывалось в долгий ящик. Это поможет психике завершить гештальты, наполниться новой энергией и силами.
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