Отдых на Селигере в 2024 году: заповедные места и домашний уют

Еще один вариант для размещения на Селигере — домики и коттеджи. Стоимость за сутки проживания в них начинается от 5000 рублей, но летом цены вырастают, поэтому нужно ориентироваться в среднем на 10 000 рублей за ночь. В таких домах обычно несколько спален, есть оборудованная кухня и мангальная зона, а также прилегающая территория и место для автомобиля. Дома подойдут для компаний или нескольких семей с детьми, однако чаще всего они не предоставляют дополнительные услуги, поэтому нужно будет самим продумывать питание и досуг. Кроме того, зачастую они располагаются в отдалении от города и магазинов, а это значит, что и продуктами нужно запастись заранее.