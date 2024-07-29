Отдых на Селигере в 2024 году: заповедные места и домашний уют

В последние годы внутренний туризм получил новый виток развития: все больше и больше наших соотечественников предпочитают заграничному «оллинклюзиву» просторы русской природы. Выбирая место для отдыха, важно учитывать следующие факторы: наличие водоема, инфраструктуру, условия проживания, а также транспортную доступность и бюджет поездки. Отличным вариантом в 2024 году станет отдых на озере Селигер. В статье мы подробно расскажем, как туда добраться, где остановиться, чем разнообразить свой досуг и как можно сэкономить на поездке.
Где находится озеро Селигер
Селигер — озеро ледникового происхождения, появившееся около 20 000 лет назад. Сейчас его площадь составляет 260 кв. км, и располагается оно на территории Тверской и Новгородской областей. В него впадает более 100 ручьев, а вытекает река Селижаровка.
По своему устройству Селигер — это не просто озеро в традиционном понимании, а целая водная система, насчитывающая порядка 20 озер, соединенных между собой протоками. Более 160 островов и 24 плеса придают Селигеру необычную форму.
Полезная информация об отдыхе на Селигере
Селигер воплощает собой ту самую картинку, которая всплывает в голове при мыслях о тихом, уединенном и неспешном отдыхе. Здесь есть все необходимое для этого: живописная природа, уходящая вдаль водная гладь и невероятные закаты, старинные памятники и заповедные места, леса с разнообразной флорой и фауной. Расскажем об этой местности подробнее в таблице.
|Климат
|Мягкий и влажный
|Самый теплый месяц — июль
|Самый холодный месяц — январь
|Местное время
|Московское, GMT+3
|Цены на жилье
|От 2000 руб.
|Средняя стоимость за сутки — 4500—6000 руб.
|Транспорт
|Автобус
|Личный автомобиль
|Ж/д сообщение
|Лечение
|Баня, сауна
|Профилактических процедур нет
Когда лучше ехать на Селигер
Селигер готов встречать гостей в любое время года. В каждый из сезонов на озере можно найти интересное занятие по душе. Все зависит от цели поездки. Расскажем, что посмотреть и чем заняться на озере.
Лето
Лето — благодатное время для отдыха на Селигере. Самый теплый месяц — июль, в это время вода в озере прогревается до +22…+24 °C, но сезон начинается гораздо раньше и длится до середины сентября. Не стоит забывать, что на Селигере нет знойной жары, поэтому даже летом температура воздуха ночью может опускаться до +15 °C, что обеспечивает утреннюю прохладу. Часто здесь идут дожди, поэтому не забудьте взять с собой теплую одежду, ветровку и дождевик.
На Селигере много бесплатных песчаных пляжей, а вход в воду пологий и безопасный.
Сюда приезжают отдохнуть от суеты, искупаться в кристально чистой воде, покататься на лодках и сапах, побродить по лесу. Любители активного отдыха едут на сплавы, а рыбаки — за удачным уловом.
Осень
В осенний сезон красота Селигерской природы раскрывается с иной стороны: деревья окрашиваются в багряно-золотистые оттенки, солнце все еще приятно греет, а какие в это время закаты! Осенью леса щедры на грибы и ягоды, а поток туристов значительно снижается, поэтому сюда приезжают за тихой охотой и уединением. В начале сезона еще можно успеть искупаться в Селигере, но вот ближе к концу осени погода заметно портится, приходят дожди и первые заморозки.
Зима
Зимой окрестности Селигера напоминают настоящую зимнюю сказку: на озере встает крепкий лед, деревья покрываются толстой шапкой снега — и все вокруг будто замирает. В этот период приятнее всего бродить по лесу, а после — греться у камина или на печи.
Зимой Селигер превращается в Мекку для любителей зимней рыбалки и охотников. Кроме того, здесь можно покататься на лыжах и снегоходах. Сильных морозов, как правило, в этой местности не бывает, но устойчивые −15…-20 °C исправно держатся всю зиму. Самым холодным месяцем считается январь, в этот период однозначно стоит запастись теплой одеждой, термобельем и тщательно выбирать место для ночлега.
Весна
Весна, пожалуй, самый неоднозначный период: морозы только начинают отступать, ночи все еще холодные, а погода меняется молниеносно. Не советуем планировать поездку на март, но во второй половине апреля природа значительно преображается, погода стабилизируется, а лед сходит.
Весной можно покататься на лодках, отправиться на экскурсию по историческим местам, минуя жару и толпы туристов, или насладиться возрождением природы после зимней спячки. На майские праздники поток отдыхающих значительно увеличивается, а цены на жилье вырастают — учитывайте это при планировании поездки.
Что посмотреть и чем заняться на Селигере
Окрестности Селигера уникальны не только своим природным очарованием, но и большим количеством исторически значимых и святых мест. Обязательно выделите время на их посещение.
Остров Хачин
Расположен в самом центре Селигера и по праву считается его жемчужиной. На острове площадью 3000 га находится 13 озер, практически всю оставшуюся площадь занимают леса, где обитают дикие животные, что придает этому месту особую мистичность.
Добраться на остров можно только на лодке, а остановиться — в палатке или арендовать жилье у местных. Не забудьте заранее запастись продуктами, ведь на озере совершенно не развита инфраструктура. Именно за этим отсутствием цивилизации сюда съезжаются туристы — природа острова располагает к уединению, неспешным прогулкам и созерцанию.
Исток Волги
Одну из крупнейших рек на земле — Волгу — знают далеко за пределами России. Мы привыкли, что это широкая судоходная река, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, где она берет свое начало? Исток Волги находится около деревушки Волговерховье недалеко от Селигера, в этом месте река представляет собой небольшой ручеек, на берегу которого стоит часовня. Это очень атмосферное место, куда обязательно стоит заехать. Добраться сюда можно на машине или на экскурсионном автобусе.
Нило-Столобенская пустынь
Нило-Столобенская пустынь, или, как чаще говорят, Нилова пустынь, — православный мужской монастырь, основанный в конце XVI века на одном из островов Селигера по завету преподобного Нила, прожившего в этих краях почти 30 лет. В советские годы монастырь сильно пострадал и был разрушен, но сегодня большая часть построек отреставрирована. Особого внимания заслуживает колокольня Богоявленского собора, с которой открывается чудесный вид на уникальный заповедный уголок, а также сохранившаяся церковь Всех Святых 1667 года. На острове царит атмосфера спокойствия, умиротворения и благодати. Если вы верующий человек, обязательно поклонитесь мощам Нила Столобенского. Добраться сюда можно на катере от Осташкова, на личном автомобиле или в составе организованной экскурсии.
Осташков
Осташков — небольшой городок на берегу Селигера, который незаслуженно обделяют вниманием туристы. Он до сих пор сохранил свой провинциальный дух и неспешный ритм жизни, которых так не хватает жителям крупных городов. В Осташкове можно побывать в Музее рыбы или в Музее забытых вещей, наведаться в Богородицкий Житенный женский монастырь или посетить Осташковский краеведческий музей. Он, кстати, располагается в Троицком соборе, так что после осмотра экспозиции можно подняться на сохранившуюся колокольню, откуда открывается потрясающий вид на город и просторы Селигера.
Оковецкий святой источник
Примерно в 70 км от Осташкова близ деревни Оковцы находится Оковецкий святой источник. Сегодня эти земли принадлежат Нило-Столобенскому монастырю, рядом установлен храм и организованы купели. Сюда приезжают верующие за исцелением и святой водой, но и далекие от веры люди смогут прочувствовать благодатную атмосферу этого места. После осмотра достопримечательностей ненадолго задержитесь и присядьте отдохнуть на скамейку рядом с источником, чтобы полюбоваться живописным изгибом реки Пырошня.
Рыбалка на Селигере
Озеро Селигер — настоящая Мекка для рыбаков, ведь здесь водится около 30 видов рыб. Этому способствует хорошая экология и отсутствие промышленного вылова в этих краях. Изрезанная береговая линия Селигера образовывает множество плесов, в которых водится рыба, поэтому ловить можно практически в любом месте с одинаковыми шансами на успех. Рыбалка на озере популярна круглый год и подойдет как новичкам, так и профессионалам. В диких местах она бесплатна, специально оборудованные базы предоставляют услуги егерей, которые покажут самые рыбные места с гарантированным уловом.
Какая рыба водится
На Селигере водится много видов рыб, в том числе лещ, щука, судак, налим, окунь, язь, карась, плотва, красноперка. Кроме того, базы отдыха запускают в озеро угрей и форелей, так что есть шанс поймать на ужин настоящий деликатес.
Правила рыбалки
Есть несколько правил рыбалки, которые нужно соблюдать:
1. Ловить рыбу можно на спиннинг, фидер, поплавочные и донные удочки, жерлицы и крючки.
2. По некоторым видам рыб есть ограничения вылова. Например, щуку и судака можно ловить не больше пяти и трех штук в день соответственно. Для окуня, леща и налима лимит составляет до 5 кг в день.
3. Запрещено ловить рыбу в дни нереста, из года в год даты могут меняться, поэтому лучше заранее уточнить информацию на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.
4. Кроме того, есть ограничения по размеру допустимой для вылова рыбы: по каждому виду особь должна быть не меньше определенной длины в сантиметрах.
Отдых на Селигере с детьми
Селигер станет отличным местом для семейного отдыха с детьми. Здесь есть все, на что обычно обращают внимание обеспокоенные безопасностью и детским комфортом родители: чистые песчаные пляжи, прозрачная вода, пологий заход в воду, хорошая экология, красивые виды и разнообразные активности.
Если путешествие планируется с маленьким ребенком, то для проживания советуем выбрать одну из оборудованных баз отдыха, готовых предложить полноценное питание, а также услуги проката спортинвентаря. Многие базы оборудованы детскими площадками.
С детьми постарше можно отправиться в настоящее путешествие и поселиться в палатке, таким образом вы сможете в полной мере ощутить все очарование этого края, а также обучить ребенка азам выживания в дикой природе.
Как правило, с детьми на Селигер едут именно летом — в июле и августе. В этот период самая благоприятная погода, а вода в озере прогревается до комфортной температуры. Летом можно купаться и загорать, играть на свежем воздухе, кататься на лодке и лошадях, бродить по лесу или посетить исторические достопримечательности.
Где остановиться на Селигере для отдыха
Вокруг Селигера построено достаточное количество отелей и баз отдыха, где можно остановиться. В первую очередь ориентируйтесь на бюджет и необходимый вам уровень комфорта.
Базы отдыха
Как правило, все базы отдыха располагаются на берегу в непосредственной близости от озера. Цены начинаются от 4500 рублей за номер в сутки, включая завтрак. В последнее время появляются новые дизайн-отели, где стоимость за номер в сутки доходит до 15 000 рублей. В Осташкове можно найти и более бюджетные варианты размещения, но надо учитывать, что в этом случае вы будете жить в городе, а не на берегу озера. Обратите внимание, что в летний сезон цены, как правило, выше.
Преимущество баз отдыха заключается в том, что они предоставляют широкий выбор дополнительных услуг: питание (завтрак или полупансион), ресторан, аренду спортинвентаря, лодок и велосипедов, организацию рыбалки и водных экскурсий, баню. Такой вариант подойдет семьям с детьми и тем, кто не хочет лишний раз нагружать себя организацией досуга и решением бытовых вопросов во время отпуска.
Домики
Еще один вариант для размещения на Селигере — домики и коттеджи. Стоимость за сутки проживания в них начинается от 5000 рублей, но летом цены вырастают, поэтому нужно ориентироваться в среднем на 10 000 рублей за ночь. В таких домах обычно несколько спален, есть оборудованная кухня и мангальная зона, а также прилегающая территория и место для автомобиля. Дома подойдут для компаний или нескольких семей с детьми, однако чаще всего они не предоставляют дополнительные услуги, поэтому нужно будет самим продумывать питание и досуг. Кроме того, зачастую они располагаются в отдалении от города и магазинов, а это значит, что и продуктами нужно запастись заранее.
Альтернативным вариантом такого размещения может стать аренда дома у местных жителей, так получится значительно сэкономить и потратить на жилье символические пару тысяч рублей в сутки. Но будьте готовы к тому, что вам могут сдать обычный деревенский дом без оборудованного санузла и подведенной воды.
Палатки
Наиболее бюджетный вариант размещения на Селигере — палатки. Тут тоже есть несколько опций: можно приехать дикарем и остановиться в понравившемся месте, а можно выбрать для ночлега один из оборудованных кемпингов. В первом случае будьте готовы к тому, что придется самим искать и расчищать место, продумывать быт и активности, покупать продукты и готовить еду, а вот кемпинги в этом плане куда удобнее. Они предлагают подготовленные места под палатки или заранее установленные палатки в аренду, дрова и место для костра, доступ к воде и туалету, аренду лодок, велосипедов и сапов, а порой и питание.
Как добраться
Расскажем, как быстро и удобно доехать до озера Селигер на разных видах транспорта.
1. На машине
Самый быстрый и удобный способ добраться до Селигера из Москвы — отправиться на личном автомобиле. Дорога с небольшими остановками займет 5—6 часов.
Можно поехать по М-11 через Тверь или по М-9 через Ржев. В обоих случаях расстояние до конечной точки составит около 380 км, однако карты показывают, что путь через Тверь выйдет почти на час быстрее.
Если выберете трассу М-11, заранее запланируйте остановку в Торжке на обед, чтобы «отведать жареных пожарских котлет», как завещал А. С. Пушкин. Выбрав трассу М-9, не съезжайте с Новорижского шоссе у стелы с надписью «Ржев», а проедьте чуть дальше и поверните на Ржев у Ржевского мемориала советскому солдату. Если позволяет время, обязательно посетите мемориальный комплекс и музей — атмосфера и монументальность этого места никого не оставят равнодушным.
2. На автобусе
В отсутствие личного автомобиля автобус Москва — Осташков станет оптимальным способом добраться до Селигера. Он ходит по расписанию четыре раза в сутки от вокзала «Северные ворота» у метро Ховрино (улица Дыбенко, дом 7). Билет можно купить заранее, его стоимость составляет 1840 рублей.
По пути автобус делает три остановки: Волоколамск, Зубцов и Ржев, путешествие займет 6 часов 40 минут. Как правило, автобус едет строго по расписанию, но возможны заторы из-за ремонтных работ на дорогах. Порой часть маршрута пассажиры едут на одном транспортном средстве, а в Ржеве их просят пересесть в другой автобус поменьше. И не забудьте, что от автовокзала до места проживания вам, скорее всего, придется добираться на такси.
3. На поезде
Еще один способ добраться до Селигера — отправиться на поезде, но и тут есть свои нюансы. Еще совсем недавно прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Осташковым не было, лишь недавно появилась возможность взять билет в беспересадочный вагон на поезд 028А/189А по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Будьте готовы к тому, что вагон стоит в Бологом 4 часа 20 минут, а уже потом отправляется в Осташков. Ходит поезд только по пятницам, общее время в пути составляет 11 часов. Билеты в плацкартный вагон и купе стоят 2199 рублей и 4173 рубля соответственно. Такой вариант подойдет семьям с маленькими детьми, а длительная остановка в Бологом даже может стать преимуществом.
Если хочется добавить впечатлений, то рекомендуем доехать до Бологого на «Сапсане» из Москвы, а там пересесть на ретропоезд Бологое — Осташков. Обратите внимание, что ходит он только по субботам и воскресеньям. Путь на «Сапсане» займет около двух часов, стоимость билетов начинается от 2000 рублей. Дорога до Осташкова потребует еще 2 часа 30 минут, билет стоит 355 рублей. По пути вы сможете увидеть сохранившиеся в подлинном виде архитектурные ансамбли прилегающих станций, полюбоваться на проводников в форме 50-х годов XX века и послушать аудиогид об истории этих мест. И не забудьте сделать фото на фоне паровоза!
В любые другие дни туристы, как правило, едут в Бологое на одном из множества поездов, а там пересаживаются на обычную электричку до Осташкова. Все электрички едут утром, это необходимо учитывать при покупке билетов. Такой маршрут может занять до 10 часов без учета времени пересадки.
Цены на отдых на Селигере
Провести отпуск на Селигере можно как с большим размахом, так и вполне бюджетно. Укажем среднюю стоимость отдыха в летний сезон на двоих человек на пять ночей с учетом проживания в гостинице и самостоятельной дороги.
|Дорога: автобус Москва — Осташков — Москва
|7360 руб.
|Проживание: двухместный номер категории стандарт с завтраком
|45 000 руб.
|Такси
|5000 руб.
|Питание: обед и ужин в кафе
|20 000 руб.
|Развлечения
|10 000 руб.
|Сувениры
|5000 руб.
|Итого
|92 360 руб.
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть на Селигере
Мы собрали несколько советов, которые помогут сократить расходы на отдых.
1. Отправляйтесь на автомобиле
Путешествие на машине не только комфортно, но и обойдется вам гораздо дешевле, чем поезд или автобус. Если ехать на легковом автомобиле, то на бензин в обе стороны уйдет около 4000 рублей. Кроме того, это позволит сократить расходы на такси до места проживания и траты на дорогу до основных достопримечательностей.
2. Тщательно выбирайте место размещения
Дешевле всего будет остановиться в палатке, но такой вариант отдыха подходит не всем. Даже если вы предпочитаете комфорт, тщательно ознакомьтесь с вариантами размещения. Например, отказавшись от включенного питания, можно найти номер на двоих в пределах 5000—6000 рублей в сутки даже в летний сезон.
3. Не отказывайтесь от столовых
На отдыхе всегда хочется побаловать себя вкусной едой, но вкусно не значит дорого. Оставьте несколько вечеров на походы в ресторан, остальное время питайтесь в столовых или готовьте еду самостоятельно.
4. Организовывайте досуг сами
Большинство достопримечательностей можно осмотреть самостоятельно, добираясь на лодках, автобусах или пешком. Откажитесь от организованных экскурсий, в интернете достаточно информации, чтобы продумать интересный маршрут и узнать основные факты об истории этих мест.
5. Покупайте правильные сувениры
В окрестностях Селигера, как и в любом туристическом месте, много палаток с бесполезными сувенирами. Откажитесь от их покупки и вместо этого привезите копченую рыбу — настоящий символ озера. Так вы не только порадуете близких, но и сэкономите на бессмысленных тратах.
Отзывы туристов об отдыхе на озере Селигер
Автор материала Екатерина Сухова рассказала о своем опыте путешествий на Селигер: «Для меня окрестности озера давно стали местом силы, спокойствия и синонимом полноценного отдыха. Сюда хочется приезжать, чтобы полюбоваться природой, отдохнуть от суеты большого города и будничных проблем, погрузиться в размышления, отпустить все плохое и вспомнить, что мир удивителен и прекрасен. В любое время года этот край способен удивлять и вдохновлять, поэтому советую приехать сюда хоть однажды».
Андрей Хаустов, куратор центрального направления в «Клубе Приключений», делится своими впечатлениями об отдыхе на Селигере: «Мне очень нравятся Серебряные, или, как их еще называют, Шумновские озера рядом с поселком Березовый Рядок. В нем есть старинная деревянная церковь, восстановленная, правда, — интересный образец русского зодчества. На озерах много черники, которую мало кто собирает. Это очень тихое место с чистейшей водой и небольшим количеством туристов».
Вопросы и ответы
Эксперт Андрей Хаустов ответил на оставшиеся вопросы об отдыхе на Селигере.
Что можно привезти с Селигера в подарок?
Магнитики никто не отменяет, но я бы рекомендовал привозить с Селигера местную копченую рыбу: чудесные лещи и судаки, которых ловят рыбаки, коптятся и продаются на подъездах к озеру в точках скопления туристов. Местная копченая рыба очень вкусная, я ее и себе беру, и в подарок привожу. Какой-то остальной местный колорит уловить сложно.
Когда проходит форум на Селигере?
Раньше форум проводился, но в последнее время в интернете о нем информации нет. У местных о нем было не очень хорошее впечатление.
Можно ли купаться в озере Селигер?
Купаться в Селигере можно и нужно. Вода чистая, особенно в сравнении с водоемами Подмосковья. В середине лета озеро достаточно прогревается, и до конца августа плавать комфортно даже маленьким детям. Я помню, в девяностые мы даже пили воду из Селигера без кипячения, но сейчас я бы не рекомендовал так делать.
Эксперт: Андрей Хаустов, куратор центрального направления в «Клубе Приключений»