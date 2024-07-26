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Отдых на природе улучшает состояние людей с психическими заболеваниями

Даже если они проведут там 10 минут.

Источник: Агентство «Москва»

Природа улучшает состояние пациентов с проблемами с психикой. Это выяснили ученые Университета Юты (США), которые привели мета-анализ (объединение результатов нескольких работ). Он охватил 30 лет исследований о влиянии природы, включая городские зеленые зоны, на психическое здоровье людей.

Из 14 168 научных работ специалисты отобрали 45. Они включали в себя данные о 1 492 взрослых с подтвержденными психическими заболеваниями. Участники исследований проводили на природе разное время. Оно варьировалось от десяти минут в городском парке до нескольких дней в дикой природе.

Выяснилось, что природные пространства с водой, а также такие виды деятельности, как кемпинг, фермерство и садоводство, лучше всего влияют на психологическое состояние пациентов. Даже пребывание в городских парках, горах и лесах в течение 10 минут показало заметное позитивное воздействие на настроение участников.

«Все виды природных пространств оказывают положительное влияние на психическое здоровье людей, что подчеркивает важность сохранения и расширения зеленых зон», — резюмировал профессор Джоанна Беттманн, ведущий автор исследования.

На психику людей влияет также питание. Так, неправильный график прием пищи может привести к депрессии.

Айгуль Сабитова