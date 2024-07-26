Отдых на природе улучшает состояние людей с психическими заболеваниями

Выяснилось, что природные пространства с водой, а также такие виды деятельности, как кемпинг, фермерство и садоводство, лучше всего влияют на психологическое состояние пациентов. Даже пребывание в городских парках, горах и лесах в течение 10 минут показало заметное позитивное воздействие на настроение участников.