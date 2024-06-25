Отдых на Байкале в 2024 году: какие тайны скрывает самое глубокое озеро в мире

Сначала Байкал мне не понравился: слишком туристический, суетный и шумный. Но стоит буквально на пару метров свернуть с основных маршрутов, в лес, на берег озера, и все становится неважно: величие и мощь природы поражает в самое сердце. Зимой мы жили недалеко от Листвянки, в небольшой избушке на берегу Ангары, — это настоящая Сибирь! Здесь хочется носить валенки и перечитывать истории про покорение этого волшебного края Ермаком. Кстати, по ночам к нам в избу приходил огромный рыжий кот, не иначе потомок бабра. И совсем иной мир открывается по другую сторону Байкала, в летней Бурятии. Словно приехал в новую страну, маленький такой Непал со ступами и буддистскими храмами, но с русской природой и нашими добрыми и гостеприимными людьми. На самом Байкале мы занимались дайвингом, нерпы к нам не приплывали, да и рыбы было совсем мало, но ни в одном водоеме мира я не видела такую чистую прозрачную воду! Словно озеро просвечено насквозь.