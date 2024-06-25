Отдых на Байкале в 2024 году: какие тайны скрывает самое глубокое озеро в мире

Озеро Байкал называют священным сибирским морем, местом силы, кормильцем, живым, огненным, великим водоемом. Сюда стремятся туристы со всего света, здесь верят в чудеса и волшебные силы духов, природа в этом месте неповторима, жители гостеприимны, а кухня уникальна. Байкал — самое древнее и глубокое озеро в мире. Побывать тут нужно хотя бы раз в жизни, а приехав однажды, сюда обязательно захочется вернуться. Вы окажетесь почти в самом центре Азии, попробуете сырую печень коня, прикоснетесь к ледяным водам великого озера, услышите, где искать спрятанные китайские сокровища, и поверите в силу шаманских обрядов — отдых на Байкале в 2024 году обещает незабываемые впечатления независимо от сезона, который вы выберите для его посещения.
Полезная информация об отдыхе на Байкале
Территориально Байкал между собой делят Иркутская область и Республика Бурятия. Как правило, большинство туристов начинают свое путешествие с Иркутска, поскольку расстояние до сибирского моря из аэропорта этого города составляет около 70 км. В то время как из столицы Бурятии, Улан-Уде, путь будет вдвое дольше. Кроме того, ключевые туристические точки — поселок Листвянка и остров Ольхон — находятся ближе к берегу, принадлежащему Иркутской области. Таким образом, отдых на Байкале в Бурятии выбирают путешественники, которые уже видели популярные локации и готовы познакомиться с более диким и нетронутым Байкалом, где меньше цивилизации. К тому же со стороны Бурятии находится много туристических троп и национальных парков, потому активно отдыхать здесь удобнее летом. А с Иркутской области доступны поездки по знаменитому байкальскому льду на остров Ольхон, поэтому здесь самый высокий туристический сезон бывает зимой. Впрочем, эти устои все больше меняются с каждым годом, поскольку сервис и услуги активно развиваются, становится доступно все больше интересных услуг и локаций для путешественников с обеих сторон.
|Погода
|Средняя температура зимой –20 °C, летом +20 °C. Погода в районе озера отличается от соседних районов. Здесь более прохладно и ветрено. В заливах озера температура воды летом достигает +23…+25 °C, а в центре озера не превышает +14…+16 °C. С ноября по март вода замерзает и покрывается льдом
|Климат
|Резко континентальный. Байкал не зря называют морем: погода тут переменчива, а еще может различаться в разных частях озера
|Местное время
|Часовой пояс GMT+8. Относительно Москвы Байкал находится в будущем, время здесь опережает московское на 5 ч
|Цены на жилье
|В Иркутске — от 2000 руб. в сутки.
Рядом с озером — от 5000 руб. в сутки.
Самое дорогое — на озере Ольхон, в среднем от 10 000 руб. в сутки
|Транспорт
|Между островом Ольхон и большой землей летом ходит паром, а зимой обустраивается дорога на льду. Движение затруднено в периоды, когда сходит или нарастает лед. Между Иркутском, Улан-Удэ и другими населенными пунктами ежедневно курсируют автобусы и маршрутки. Расстояния существенные, поэтому для экономии времени можно взять в аренду автомобиль. По Байкалу также можно передвигаться между населенными пунктами на катере (летом), на хивусе (зимой)
|Лечение
|Дно Байкала богато минеральными отложениями, поэтому его грязи используются в медицине и косметологии. Вода озера насыщена кислородом и пригодна для питья. На берегу водоема расположено не так много санаториев, однако вдоль реки Ангары в Иркутской области и в Бурятии выбор для лечения и профилактики заболеваний достаточно велик. За особым лечением сюда приезжают люди, которые верят в силы природы и духов. Для них шаманы проводят специальные обряды, излечивающие душу и тело
|Местная кухня
|Помимо знаменитых бурятских поз (бууз), здесь можно попробовать сырую печень, конский жир и жареные потроха. Запивается все это чаем с маслом. Великий Байкал угощает своих гостей популярным омулем и другой рыбой, которая водится только в этом озере
|Сувениры
|Здесь можно найти буддистские обереги, шаманские амулеты, дары озера и местных лесов
Когда лучше ехать на Байкал
Чтобы определиться, в какой сезон лучше приезжать на отдых, мы обратились к руководителю местного турагентства Наяне Данановой. Она, как никто другой, знает здешние места: «Я родилась у берегов священного озера Байкал в улусе Тонта Ольхонского района, имею шаманские корни от великого бурятского рода яртага. Знаю, чту и помню традиции своего народа. Шестой год знакомлю гостей со всего мира со священным Байкалом и сакральным островом Ольхон», — так красиво рассказала о себе наш эксперт и дала рекомендации по выбору времени года для путешествия.
Весна
Все времена года уникальны по-своему. Май — прекрасное время таяния льда, игольчатого льда, «охоты» на милых эндемиков (обитают только в одной местности и больше нигде в мире не встречаются. — Прим. ред.) — нерпочек, тишины, уединения, цветения багульника.
Лето
Летний сезон с июня по сентябрь — славное теплое время: все горные хребты покрыты сочными зелеными красками, а наверху некоторых из них виднеется заснеженная опушка, вода в Байкале синяя-синяя, как вода океана. Не зря говорят, что Байкал — будущий зарождающийся океан. Бывает знойная жара, а вода как спасение от жаркого солнца. Искупавшись в прохладных пресных водах Байкала, вы будто очищаетесь, после выходите на берег, и даже не хочется обтираться полотенцем: тело быстро высыхает на солнце.
Осень
Это время для гедонистов, гостей искушенных, кто любит тишину и уединение. «Для меня, человека, который любит разговаривать с природой и совершать обряды, — это самое подходящее и комфортное время», — сообщает эксперт.
Зима
Зимний период с января по конец марта — самый популярный сезон последние пять — семь лет. Уникальный и каждый год разный лед, его трещины, наплески на скалах, ледовые пещеры — настоящее царство зимы. В этот период можно организовать любой вид активностей — от вертолетных прогулок до дрифта на багги по льду. Можно покататься на коньках по самому большому в мире катку. Из плюсов — уникальность места, в мире похожих нет. Из минусов — резко меняющиеся погодные условия и сильные ветра.
Что посмотреть и чем заняться на Байкале
Помимо самого озера, его окрестности представляют для туристов не меньший интерес. Поскольку находится Байкал практически в центре Азии, сюда привнесены элементы разных эпох и культур: недалеко от церкви располагается буддистский храм, а в ресторанах местной кухни вместе с байкальским омулем подают монгольские блюда. Кроме того, уникальна природа великого озера: 85% животных — эндемики Во время отдыха на Байкале в 2024 году можно определить несколько локаций, обязательных к посещению.
1. Остров Ольхон
Самый крупный остров Байкала. С ним связано множество легенд: считается, что это место силы, сердце священного северного моря, где можно получить энергетическую перезагрузку и провести шаманские обряды. Зимой сюда стремятся, чтобы рассмотреть знаменитые трещины байкальского льда, торосы и ледяные гроты, расположенные на Малом Море между северным побережьем Ольхона и материком. А летом его исследуют любители пеших маршрутов. «Столица» острова — поселок Хужир, здесь кипит туристическая жизнь круглый год. Стоит обратить внимание на южную часть Ольхона, в районе мыса Кобылья Голова обычно встречается меньше людей, а маршруты поражают живописностью. Обязательны к посещению 13 столбов сэргэ — священное место на острове.
2. Листвянка и Большое Голоустное
Листвянка — второе по популярности место для посещения Байкала. Здесь находится крупный рынок, на котором можно рассмотреть и купить все самые необычные сувениры и дары этой местности. Тут же расположен Байкальский музей, множество туристических баз и место соединения великого озера и реки Ангары, которую называют дочерью Байкала. Кроме того, здесь находится дайвинг-центр, где можно погрузиться под лед озера зимой и увидеть его знаменитые трещины с обратной стороны. Местные дайверы организовали под водой небольшой музей с якорями. Иногда посмотреть на ныряльщиков приплывают нерпы.
А вот поселок Большое Голоустное не так популярен среди туристов, да и добираться до него не очень удобно. Летом это место вполне можно обойти стороной, но зимой именно здесь можно увидеть знаменитые метановые пузыри, застывшие во льду. В районе Ольхона это явление встречается крайне редко. Найти их можно, проехав по улице Новой к берегу. А если свернуть вправо на дорогу Большие Коты — Большое Голоустное, то сможете полюбоваться потрясающими видами на Байкал.
3. Иркутск
Один день своего отдыха на Байкале следует посвятить столице Иркутской области. Это город резных ставен, холодных зим и огромной истории. Обязательны к посещению рестораны с местной кухней, набережная Ангары с Московскими воротами, Музей истории города, где можно узнать про строительство знаменитого БАМа (Байкало-Амурская магистраль), а также самый колоритный район Иркутска — 130-й квартал, в котором расположен символ области — бабр. Так на языке тюркских народов называли тигра, который раньше встречался в лесах этого региона.
4. Мраморный каньон и китайские сокровища
В поселке Бугульдейка находится одно из крупнейших месторождений белоснежного мрамора. Это очень живописное место для фотосессий. Огромные белоснежные мраморные глыбы, которые использовались для создания статуй, весьма нетипично смотрятся на фоне сибирских пейзажей с голубым озером и зелеными лесами.
А выше по побережью находится знаменитый утес Саган-Заба, где, согласно легенде, китайские торговцы зарыли золотой клад. К слову, о сокровищах, которые таит великий Байкал, ходит много слухов. Например, считается, что на дно озера ушла часть золота Колчака, один из обозов с серебром, а также запасы урана и золота, потонувшие во время геологической экспедиции.
Возможно, все драгоценные запасы давно находятся в Северном Ледовитом океане, ведь древние верили, что Байкал потому и является морем, что соединен с Мировым океаном подводным путем, находящимся на самой глубине озера.
О многочисленных легендах и загадочных местах, которые таит этот великий водоем, туристам может рассказать практически любой местный житель.
5. Кругобайкальская железная дорога
Это поездка по одному из самых живописных маршрутов на поезде, который проходит по побережью Байкала. Железнодорожное полотно соединяет западную и восточную часть Транссибирской магистрали и состоит из 38 тоннелей, 248 мостов и виадуков и других многочисленных сооружений. Помимо путешествия на экскурсионном поезде, который отходит от Листвянки или Иркутска, можно прогуляться по маршруту пешком. Обязательную остановку нужно сделать в Слюдянке, чтобы полюбоваться на ж/д вокзал, полностью сделанный из белого и розового мрамора.
6. Улан-Удэ
Столица Бурятии удивит своей историей и традициями. Здесь находится буддистский монастырь (дацан) Ринпоче Багша, в котором установлена самая большая статуя в России. Она покрыта сусальным золотом и изображает Будду Шакьямуни. На этой же территории расположен сад камней, тропа «Дорога долгой жизни», а еще открывается красивый вид на город.
На окраине города расположен один экзотический храм — Иволгинский дацан, где хранится нетленное тело хамбо-ламы Итигэлова, которое выставляется на обозрение несколько раз в году по праздникам.
Обязателен к посещению Этнографический музей народов Забайкалья, рассказывающий удивительную историю местных народностей.
7. Ушканьи острова
Это архипелаг, состоящий из 4 островков близ восточного побережья Байкала, на котором обитают знаменитые эндемики — нерпы, так называемые байкальские тюлени. Попасть сюда можно по воде — на катере, по льду зимой — на хивусе. Есть и вертолетные экскурсии.
Название островам дали жители европейской части страны. Тюленей, которые устроили свое лежбище в этих местах, они звали морскими зайцами. Сибиряки же зайцев называли ушканами. Отсюда и пошло название архипелага — Ушканьи (т. е. заячьи) острова.
8. Заповедное Подлеморье
Состоит из трех заказников в Бурятии, расположенных по всему побережью Байкала. Чтобы посетить эти нетронутые человеком места, нужно предварительно оформить на сайте разрешение. Здесь можно жить в кемпинге, ходить по тропам самостоятельно или с экскурсией, воспользоваться водным или наземным (автомобильным) транспортом заказника.
Если, гуляя по маршруту, захочется встретить настоящего медведя, рекомендуем отправляться в самый отдаленный от населенных пунктов заповедник — Фролихинский государственный природный заказник.
Отдых на Байкале с детьми
Как правило, красивая природа, бесконечные экскурсии и вкусная еда — удовольствие, понятное взрослым куда больше, чем детям. Здесь не будет парка с аттракционами и многочисленных детских площадок. Придется много гулять и любоваться местными пейзажами. Наш национальный гид Наяна Дананова, исходя из своего богатого опыта работы с туристами, дает свои рекомендации, как можно проводить время с детьми в поездке на Байкал:
«Здесь все зависит от формата вашего отдыха. Если подразумевается палаточный, то дети, возможно, могут спустя некоторое время чувствовать себя некомфортно, может быть прохладно вечерами, а может, они у вас подготовлены, и все пройдет хорошо, они найдут, чем себя занять. Летом обязательно покатайте детей на катере, зимой — на хивусе. Гуляйте с ними по экотропам, слушайте пение птиц, дышите чистым воздухом. Посмотрите на нерп на Ушканьих островах, дети к ним всегда неравнодушны».
Где остановиться на Байкале для отдыха
Самым экономным вариантом для проживания будет Иркутск. Однако маршрут из города до основных локаций на Байкале будет занимать много времени, поэтому оставаться тут на все время поездки неудобно. Поскольку основная цель поездки к великому северному морю — лицезреть природу, большую популярность здесь имеют такие виды проживания, как базы отдыха, глэмпинг и кемпинг.
1. Базы отдыха
Самый распространенный вид проживания на любой вкус, цвет, размер и кошелек: от крупных туристических баз со своим пляжем до небольших обособленных домиков в лесу. Из популярных развлечений здесь предоставляются рыбалка, мангал и баня. Почти все дома для проживания очень экологичны: находятся среди дикой природы, с деревянной отделкой и минимальным количеством мебели. Именно это создает колорит путешествия — чувство единения с природой.
2. Отели
Большинство отелей, расположенных вдоль побережья, представляют собой невысокие домики, 3—4 этажа. Здесь не встретишь больших развлекательных комплексов, поэтому нужно быть готовым к относительно стесненным условиям проживания без уровня класса люкс.
3. Палатки
При выборе палаточного отдыха следует учитывать, что погода на озере, даже в самый теплый период, непредсказуема. Кроме того, в районе водоема находится множество заповедных зон, где кемпинг строго запрещен. Старайтесь также не удаляться далеко от населенных пунктов, поскольку в сибирских лесах водятся опасные дикие животные.
4. Гостевые дома
Несмотря на то что они схожи с отелями, в районе Байкала имеют большую популярность, поскольку являются экономвариантом для размещения. При этом гостеприимные хозяева всегда готовы помочь и с трансфером, и с экскурсиями. Поэтому этот вариант считается одним из лучших для желающих сэкономить.
Что попробовать на Байкале: гастрономический туризм
Начнем непосредственно с великого Байкала. В озере обитает 60 видов рыб. Самый популярный эндемик, который попробует здесь каждый приезжающий, — байкальский омуль. Его едят копченым, жареным и вареным. Голомянка — очень необычная внешне рыба, полупрозрачная и с огромной головой, это тоже ходовой товар на рынке. В озере ловят леща, осетра, щуку, сига, плотву и многих других рыб, которые чаще всего подаются туристам на стол в копченом виде.
Помимо рыбы, здешние края славятся сытной бурятской кухней. Это блюда кочевников монгольского происхождения, где преобладает мясо, молоко и тесто. Самые популярные — буузы — небольшие пельмешки, напоминающие по форме юрту кочевых народов. Еще они известны как позы, подаются сегодня с разными соусами (острым, соевым) или со сметаной.
Суп-лапша шулэн по сути представляет собой то же тесто с мясом, которые сварили в бульоне. Популярны еще хушуры, мини-чебуреки из тончайшего теста. Весьма распространенная и в западной Европе, каша саламат готовится здесь из муки и сметаны.
Очень специфичными и весьма необычными по вкусу можно считать потроха, которые запекают, варят и фаршируют. Блюда из субпродуктов обладают не самым приятным запахом, и нужно быть любителем экзотики, чтобы попробовать это, а тем более похвалить такую кухню.
Запиваются все эти яства оригинальным чаем, который варят с маслом и солью.
Как добраться
Сегодня всего 8 озер в мире имеют глубину более 500 м. Глубина Байкала составляет немыслимые, в сравнении с этим числом, 1642 м! Неудивительно, что все посещающие Россию иностранцы отправляются на Байкал, чтобы увидеть самое глубокое озеро в мире. Это третья по популярности локация в нашей стране сразу после посещения Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому добираться сюда можно всеми доступными способами.
Поезд
Этот способ добраться до Байкала чаще всего выбирают именно гости нашей страны. Проехать по Транссибирской железнодорожной магистрали через половину России им представляется романтическим путешествием. В интернете существует много турагенств, предлагающих провести в русском поезде, который следует по Великому Сибирскому пути, отпуск, частную экскурсию и даже медовый месяц. Цена, кстати, очень скромная — от 15 000 рублей.
Расстояние между Москвой и Иркутском составляет более 4000 км. Время в пути на поезде — 3 дня. Стоимость билета начинается от 7000 рублей. С учетом того что цена билета на самолет не сильно отличатся от поезда, наши граждане чаще всего так много времени на дорогу тратить не хотят, предпочитая воздушный транспорт.
Самолет
Самый быстрый и удобный способ добраться до Байкала. Время в пути занимает 5 часов 30 минут. Стоимость перелета в самый горячий сезон из Москвы — 20 000 рублей в одну сторону. В более спокойное время, май, июнь, например, можно приобрести билеты всего за 7000 рублей.
Автомобиль
Чтобы доехать до Байкала из Екатеринбурга или из Владивостока, потребуется двое суток. Помимо долгой дороги, минимальные затраты на бензин в одну сторону в два раза превысят стоимость на самолете из той же Москвы. Мероприятие выходит не только изнуряющим, но и затратным. Поэтому на автомобиле в Иркутск выгодно будет приезжать только жителям соседних регионов и республик. Например, дорога из Краснодарского края займет всего 10 часов и будет стоить около 4000 рублей по затратам на бензин.
Автобусный тур
Жители центральных и южных городов России воспользоваться таким туром не смогут. Но предложения по проведению автотуров на Байкал есть в Казани, Перми, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах страны. Они длятся около недели, половину времени составит дорога, но у тех, кто воспользуется таким предложением, будет возможность, помимо великого сибирского озера, посетить еще несколько городов по пути следования.
Цены на отдых на Байкале
Туризм на Байкале активно развивается, а вместе с ним растет и стоимость услуг. Здесь всегда есть спрос и ажиотаж, а местные жители еще довольно скромно назначают цены на свои услуги. Длина озера — 636 км, и вдоль всего побережья можно найти отели и кафе. Чем дальше место пребывания от крупных населенных пунктов, тем ниже будут цены на проживание, но выше расходы на транспорт. Если брать основную зону отдыха на Байкале — район острова Ольхон и поселка Листвянка, цены тут будут максимально высоки в сравнении с другими точками на озере.
|Перелет
|Билеты в одну сторону из Москвы обойдутся в 8000—20 000 руб. до Иркутска и 9000—23 000 руб. до Улан-Удэ. Наибольшая стоимость перелета приходится на июль и февраль
|Транспорт
|Автобус между населенными пунктами в Иркутской области — от 200 до 2000 руб.
Такси из аэропорта в центр города — от 300 руб., а до Листвянки — от 2000 руб.
Автобус из столицы Бурятии в Горячинск — от 600 руб.
Такси из аэропорта до Улан-Удэ — от 500 руб., а до Байкала — от 5000 руб.
Аренда автомобиля в Иркутске и Улан-Удэ — от 3000 руб. в сутки
|Проживание
|Стоимость проживания на Ольхоне — в среднем 10 000 руб., в Иркутске — от 2000 руб., в Листвянке — от 5000 руб.
В Бурятии цены в Улан-Удэ и поселках возле Байкала — от 2000 до 10 000 руб.
|Питание
|Цена знаменитых буузов — в среднем 100 руб. за штуку. Байкальская уха из омуля — до 800 руб. Копченый омуль — от 100 до 500 руб. за штуку.
|Развлечения
|Покататься на катере — от 5000 руб. летом, на хивусе — от 10 000 руб. зимой. Дайвинг на Байкале — от 5000 руб.
|Сувениры
|Мягкая игрушка — от 1500 руб. Украшения из камней — от 2000 руб. Варенье, орехи — от 400 руб.
Советы путешественникам, как недорого отдохнуть на Байкале
Сэкономить на поездке в одно из самых популярных туристических мест страны довольно сложно. Об этом говорит и наш эксперт Наяна: «С каждым годом инфраструктура на Байкале меняется в лучшую сторону, появляются новые средства размещения, новые виды активностей, обновляется парк средств передвижения, соответственно растет цена. Поэтому сложно будет дать советы по недорогому отдыху на Байкале. Хочется, чтобы гости максимально комфортно отдыхали».
Но несколько вариантов, как урезать расходы без потери качества, все же есть.
1. Пересмотрите способы передвижения между локациями
Большинство туристов едут по готовым турам, куда входят транспорт, проживание, питание и экскурсии. Если самостоятельно организовывать себе экскурсии и готовить еду, основной заботой станет транспорт и проживание. Для больших расстояний можно использовать автобусы, для коротких походов транспорт вообще не нужен.
2. Сократите время пребывания
Сокращение времени пребывания значительно уменьшает расходы. Если цель поездки — знакомство с Байкалом, трех дней будет вполне достаточно. День прилета и прогулка по Иркутску. Следующий — поездка в Листвянку. Еще сутки можно провести на Ольхоне, только следует учесть, что выезжать туда нужно с вечера, поскольку дорога будет долгой. Если речь идет о длительном отдыхе длиною 1—2 недели, экономить нужно будет в первую очередь на проживании.
3. Сэкономьте на проживании
Если вам не принципиально каждый вечер отлеживаться в горячей ванне отеля, можно взять в аренду автомобиль и часть ночей провести в нем в спальниках. Помимо совмещения расходов на транспорт и проживание, вы получите новый опыт и незабываемые звездные ночи, рассветы и закаты на Байкале.
4. Приезжайте на Байкал в низкий сезон
Период до и после праздников, в самом конце и начале туристических сезонов — это не только сниженные цены, но и меньше туристов в популярных локациях. Особенно удачные дни — перед Новым годом, после 8 Марта и майских праздников, первая неделя учебного года в сентябре.
5. Отправляйтесь на Байкал большой компанией
Экстраверты всегда могут разделить расходы, пригласив с собой в поездку побольше друзей. Это позволяет делить расходы на все услуги в поездке, включая частных гидов и персональный катер на озере. Если поедете в одиночку, дешевле будет воспользоваться туром от местных компаний.
Отзывы туристов об отдыхе на Байкале
Сначала Байкал мне не понравился: слишком туристический, суетный и шумный. Но стоит буквально на пару метров свернуть с основных маршрутов, в лес, на берег озера, и все становится неважно: величие и мощь природы поражает в самое сердце. Зимой мы жили недалеко от Листвянки, в небольшой избушке на берегу Ангары, — это настоящая Сибирь! Здесь хочется носить валенки и перечитывать истории про покорение этого волшебного края Ермаком. Кстати, по ночам к нам в избу приходил огромный рыжий кот, не иначе потомок бабра. И совсем иной мир открывается по другую сторону Байкала, в летней Бурятии. Словно приехал в новую страну, маленький такой Непал со ступами и буддистскими храмами, но с русской природой и нашими добрыми и гостеприимными людьми. На самом Байкале мы занимались дайвингом, нерпы к нам не приплывали, да и рыбы было совсем мало, но ни в одном водоеме мира я не видела такую чистую прозрачную воду! Словно озеро просвечено насквозь.
Вопросы и ответы
Приехав на Байкал, об этой местности можно узнать множество интересных фактов. Например, что площадь священного северного моря превышает по размерам Армению. Тут повышена сейсмическая активность, поэтому озеро называют «живым»: ежегодно насчитывается до 2000 землетрясений разной силы. Более полезной и практичной информацией о путешествии на Байкал поделилась национальный гид Наяна Дананова.
Что можно привезти с Байкала в подарок?
Грильяж, смолку (жевательная смола, которая, по утверждению местных жителей, является полезным средством для зубов и десен. — Прим. ред.), кедровые орехи, мягкие игрушки в виде нерп, местные обереги (онгоны), минералы (нефрит и чароит), мерч местных компаний, изделия из металлов (серебра, титана, нержавеющей стали и др.). Главная «добыча» — омуль холодного, горячего копчения или вяленый. Байкальский омуль — эндемик озера, он очень ценится местными жителями.
Когда сходит лед на Байкале?
Лед сходит с апреля по конец мая — начало июня. Иногда пласты льда, плывущие по озеру, наблюдают и в июле, так как вода в озере всегда холодная.
Можно ли купаться на Байкале летом?
Можно и нужно! Вода в Байкале прогревается в Большом Море до +16…+17 °C, в заливах — до +23…+25 °C. Но в Большом Море, как правильно, чистая прозрачная вода и огромное количество песчаных пляжей, в заливах она помутнее, но теплая и комфортная для купания. Рассмотрите для плавания восточный берег Байкала, республику Бурятию — местности Гремячинск, Максимиха, Усть-Баргузин и др. На западном берегу огромное количество достойных мест в Ольхонском районе, самое популярное находится на острове Ольхон (Мекка туризма на Байкале) — Сарайский залив, или «байкальские Мальдивы». А еще есть красивый и достойный песчаный берег в бухте Песчаной недалеко от поселка Листвянка.
Автор: Надежда Корнеева
Эксперт: Наяна Дананова, организатор туров по Байкалу, национальный гид