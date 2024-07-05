Отдых на Азовском море в 2024 году: 8 курортов для недорогого отпуска

Курорты Азовского моря ценят за спокойствие, малое количество туристов и невысокую стоимость жилья. Море здесь неглубокое, теплое и с плавным спуском, поэтому сюда часто ездят с детьми. Тем, кто любит места с активной ночной жизнью, здесь будет скучно. Но если вы хотите сбежать от шума, планируете бюджетный отпуск и не готовы лежать на пляже в толпе, стоит рассмотреть тихий отдых на Азовском море. «Лента.ру» рассказывает про его популярные курорты, как до них добраться и чем там заняться, где остановиться, во сколько обойдется проживание и почему цены на жилье там дешевле, чем на курортах Черного моря.