Отдых и котики. Какие сообщения от начальника приятно получать на удаленке

«К удаленному формату работы стремятся многие, но каждому из нас хочется быть частью чего-то большего, — отметила Бачурина. — Важно также понимать, что нас не бросили, не забыли. Поэтому шаблон для введения к сообщению может быть, например, таким: “Дорогая команда! Надеюсь, у вас замечательный день! Я хочу сегодня обратить ваше внимание на несколько моментов, которые помогут нам вместе двигаться к целям и достигать еще больших высот”».