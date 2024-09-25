Отдых и котики. Какие сообщения от начальника приятно получать на удаленке

Сотрудникам, работающим удаленно, критически важно чувствовать себя частью социума. В этом помогут сообщения от работодателя, рассказала aif.ru член Российского психологического общества, психолог и HR-эксперт Елена Бачурина.
«Удаленные сотрудники, как правило, очень чувствительны к остроумию, к свежести идей, поэтому нетрадиционный подход в письмах восприниматься неплохо, — неплохо. — Например, есть одна крупная российская IT-компания, которая к каждому своему проекту создает образ котика. По утрам коллеги созваниваются или списываются с руководителем, и тот высылает им смайлики с состоянием котика сегодня: если он доволен — все идет по плану, если грустит — кто-то не сделал свою часть работы, сроки нарушаются».
В то же время, отметила эксперт, тому, кто долгое время работает из дома, важно чувство причастности, так как люди — социальные существа.
«К удаленному формату работы стремятся многие, но каждому из нас хочется быть частью чего-то большего, — отметила Бачурина. — Важно также понимать, что нас не бросили, не забыли. Поэтому шаблон для введения к сообщению может быть, например, таким: “Дорогая команда! Надеюсь, у вас замечательный день! Я хочу сегодня обратить ваше внимание на несколько моментов, которые помогут нам вместе двигаться к целям и достигать еще больших высот”».
Также, по ее словам, следует отметить, что каждый член команды вносит свой уникальный вклад в работу. Например, фразой: «Ваша креативность и усердие делают нас сильнее. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели. Чем выше планка, тем больше возможностей для роста и развития. Мы верим в вас и готовы поддержать вас на этом пути».
«Здесь снова акцент ставится на роли сотрудника, чтобы он понял, что его труд имеет значение, — пояснила эксперт. — Дальше можно сказать следующее: “Мы все находимся в разных уголках страны, но это не должно мешать нам обмениваться идеями и вдохновлять друг друга. Давайте обсуждать, что у кого получилось, а что нет”».
Сотрудникам приятно было бы получить сообщение-напоминание о необходимости отдыха: «Забота о себе — ключ к продуктивности. Не забывайте делать перерывы, заниматься любимом хобби, находить время для восстановления. Ваше благополучие — наш приоритет», рекомендует психолог.
«Здесь уже пахнет человечностью, — пояснила собеседница. — Кроме того, есть такое понятие, как качели внимания: если мы следим за тем, чтобы соблюдался режим отдыха, то продуктивность, вопреки опасениям многих работодателей, не падает, а растет. И вот такие примеры помогут руководителям составить грамотное мотивирующее письмо».