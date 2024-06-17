Отдых без боли. Стоматолог пояснила, как проверить зубы перед отпуском

На отдыхе люди снимают с себя запреты и разрешают больше обычного, позволяя себе то, что не позволяли дома. Это же распространяется и на детей, которым ни в чем не отказывают и покупают все, что ни попросят. Мороженое? Значит мороженое. Следом печеный на огне зефир, почему бы и нет? Есть мнение, что для зубов такой резкий перепад температур очень вреден, но это не так. Напротив, это закаляет эмаль и если нет противопоказаний, то и сами взрослые вполне могут позволить себе на утро чашечку кофе с шариком мороженого — ничего страшного не будет.