Отдых без боли. Стоматолог пояснила, как проверить зубы перед отпуском

Как «подготовить» зубы к отпуску, и что взять с собой для ухода, рассказала директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.
Главное — это профилактика
Говорят, что лучше предупредить болезнь, чем ее лечить, и в отпуске этот постулат приобретает особый смысл. В другом государстве без знания языка это становится настоящей проблемой, но и при перемещении в пределах родной страны это чревато самыми разными дилеммами, начиная с поиска врача и заканчивая растянутой по времени терапией, требующей времени и денег, которые планировалось потратить на более приятные вещи, чем лечение некстати заболевших зубов.
Поэтому первое и самое главное, что нужно сделать перед поездкой — посетить своего лечащего врача. Куда бы вы ни уезжали — за границу или просто на дачу за город, какое бы время вы ни отсутствовали, имеет смысл проверить состояние полости рта, а уже потом ехать. Это имеет значение как для взрослых, так и детей, но для последних особенно. Чтобы в поездке не случилось ничего непредвиденного, имеет смысл показать ребенка специалисту. Он осмотрит полость рта и определит дальнейшую тактику, вылечив что-то срочное и оставив на потом то, что «не горит».
Кроме того, можно посоветовать сделать ортопантомограмму, то есть панорамный снимок зубов для получения полной картины. Это особенно важно для тех, кто пренебрегает профилактическим осмотром один раз в шесть месяцев и посещает специалиста только тогда, когда «припечет».
Что взять с собой для ухода?
Конечно, первое и самое главное — это зубную щетку и зубную пасту. Первая должна подходить по возрасту (актуально для паст для детей) и уровню мягкости, а вторая отвечать предъявляемым к ней требованиям и качественно и профессионально ухаживать за полостью рта.
Помимо основных зубных принадлежностей вам понадобятся следующие предметы и аксессуары:
- Флостик. Речь идет об одноразовых зубочистках с нитью на рамке. Флостик имеет массу преимуществ перед зубной нитью и прежде всего это гигиеничность, ведь в процессе использования нет необходимости касаться нити руками. Нить флостика пропитана специальным гигиеническим раствором и скручена особым образом для более качественной чистки межзубных пространств.
- Индикатор налета. Это приспособление, при нанесении которого на зубы можно обнаружить скопление твердых отложений и налета. Индикатор как лакмусовая бумажка показывает качество чистки зубов, благодаря чему можно сконцентрировать свое внимание на самых проблемных участках.
- Гель, снимающий воспаление и боль, например, при прорезывании зубов у ребенка — лучше проконсультироваться по поводу такого средства с врачом.
- Нестероидый противовоспалительный препарат (для детей должны быть подходящие средства в правильных дозировках) должен иметься в аптечке любого путешественника. Его можно применять для облегчения боли, снижения жара и воспаления в самых разных случаях, в том числе и при проблемах с зубами.
- Препараты на основе хлоргексидина. Для обработки полости рта имеет смысл покупать препарат в виде спрея. Это антисептическое средство обладает широким спектром антимикробного действия, убивая патогены — источники инфекций полости рта. Препарат можно применять при стоматите, фарингите, тонзиллите, ларингите, гингивите, пародонтите, травмах слизистых поверхностей, а еще он пригодится для гигиенической обработки съемных протезов.
- Антисептические салфетки для зубов. В местах общего пользования — в туалете аэропорта или поезда не всегда есть возможность привести себя в порядок, провести надлежащую гигиену, а если у вас есть салфетки для зубов, то этот процесс значительно упрощается и облегчается. Достаточно намотать салфетку на палец и можно почистить зубы как себе, так и своему ребенку. Салфетки действуют не хуже привычной зубной пасты, дополнительно укрепляя эмаль благодаря входящему в состав ксилиту.
На заметку: самое главное на отдыхе — следить за гигиеной. Вечером чистить зубы не менее 2,5 минут, а утренняя гигиена — на усмотрение родителей.
Отдых — это индульгенция на все?
На отдыхе люди снимают с себя запреты и разрешают больше обычного, позволяя себе то, что не позволяли дома. Это же распространяется и на детей, которым ни в чем не отказывают и покупают все, что ни попросят. Мороженое? Значит мороженое. Следом печеный на огне зефир, почему бы и нет? Есть мнение, что для зубов такой резкий перепад температур очень вреден, но это не так. Напротив, это закаляет эмаль и если нет противопоказаний, то и сами взрослые вполне могут позволить себе на утро чашечку кофе с шариком мороженого — ничего страшного не будет.
Однако есть сладости, от употребления которых действительно лучше отказаться, причем не только во время отпуска, а навсегда. Речь идет о печенье, шоколаде и газированных напитках, которые приносят зубам только вред, и ничего больше.
Другие советы и рекомендации
Нередко пациенты спрашивают, а можно ли ехать в отпуск с временной пломбой? Здесь все зависит от того, на какое время ее поставили, и что это за пломба. Если врач, к примеру, закладывает в полость зуба лекарство и рекомендует явиться повторно через 20 дней, то вы смело можете ехать отдыхать, если ваш отпуск по времени не превышает этот промежуток. Вернувшись из него, пациент сможет продолжить лечение. Бывает так называемая отсроченная ортопедия, когда пациенту ставят временную пломбу, а когда он возвращается из отпуска, то надевают коронки.
С такой временной цементной пломбой можно ходить не месяц, не два, а годы. Это касается случаев, когда физиологическая смена зубов идет не по сценарию, а установка постоянной пломбы невозможна. Тем самым врач добивается протрузии, чтобы зуб двигался, а при наступлении благоприятных условий устанавливает постоянную пломбу.
Если в отпуске все-таки что-то случилось, пошло не по плану, то стоит обратиться к своему лечащему врачу дистанционно и получить необходимую консультацию. Если связи со своим врачом нет, обратиться к местному специалисту, обрисовать ситуацию, сделать при необходимости рентген и получить лечение — терапевтическое или хирургическое.
Главное — не затягивать с обращением к врачу, особенно если состояние больного все больше ухудшается — усиливается боль, отек, покраснение, кровотечение, повышается температура тела. Помните, что залогом хорошего отдыха является профилактика и качественная подготовка, которая сведет к нулю все возможные неприятные последствия.