Отдать Вильнюс Лукашенко: к чему приведет блокировка калининградского транзита Литвой

«С технической точки зрения, конечно, Литва может заблокировать калининградский транзит. Может развинтить рельсы, ведущие из Республики Беларусь в направлении железнодорожной станции Вильнюс. Или, к примеру, перекрыть бетонными блоками шоссейную дорогу. Другое дело, что никто при этом не гарантирует, что этот транзит будет восстановлен. Понятно же, что у России есть в резерве силы специальных операций, которые в состоянии перевесить политическое руководство Литвы на фонарях литовской же столицы. А потом эту столицу отдать президенту Белоруссии Александру Лукашенко в качестве райцентра», — поделился мнением профессор.