Литва оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Об этом в эфире национального радио сообщил министр иностранных дел страны Кестутис Будрис.
«Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности», — сказал он.
Глава МИД также добавил, что соответствующее решение могло бы быть вызвано определенными действиями России. При этом Будрис подчеркнул, что полное перекрытие транзита не исключается.
По его словам, никто не может ограничивать Вильнюс в действиях, которые направлены на интересы нацбезопасности.
Никакого права у Литвы нет
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail подчеркнул, что у Литвы нет никакого права на блокировку транзита в Калининградскую область.
«У Вильнюса нет никакого права на это. Транзит в Калининградскую область — это соглашение Российской Федерации и Европейского союза, заключенное еще до вступления Литвы в объединение. Поэтому он может себя блокировать или жену, но никак калининградский транзит», — отметил собеседник издания.
По его словам, литовские дипломаты за последние пять лет «дошли до последней степени освинения». Эксперт уточнил, что они не знают даже элементарных основ международного права.
«Литовские дипломаты, с которыми я работал 30 лет, за последние 5 лет дошли до последней степени освинения. Они ничего не знают, не владеют минимальными основами международного права. Они не знают даже историю своего же региона. Не помнят, что перекрытие доступа к Восточной Пруссии было одной из причин начала Второй мировой войны», — добавил политолог.
История повторяется
По словам Межевича, подобное заявление Будриса уже звучало от его предшественника еще в 2011 году. Однако после таких слов на тот момент глава МИД Литвы пропал со своей должности, а в Брюсселе ему указали на свое место.
«Когда-то на этом посту сидел Линас Линкявичюс, и он тоже заявил, что Литва будет перекрывать доступ в Калининградскую область. Потом почему-то он исчез со своей работы. Это, правда, был 2011 год, но ему в Брюсселе тогда сказали, что мы сами будем решать», — сообщил эксперт.
Приведет к войне
Блокировка калининградского транзита приведет к войне, заявил собеседник ВФокусе Mail. По словам Межевича, Литва может его перекрыть, однако последствия для республики будут печальными.
«С технической точки зрения, конечно, Литва может заблокировать калининградский транзит. Может развинтить рельсы, ведущие из Республики Беларусь в направлении железнодорожной станции Вильнюс. Или, к примеру, перекрыть бетонными блоками шоссейную дорогу. Другое дело, что никто при этом не гарантирует, что этот транзит будет восстановлен. Понятно же, что у России есть в резерве силы специальных операций, которые в состоянии перевесить политическое руководство Литвы на фонарях литовской же столицы. А потом эту столицу отдать президенту Белоруссии Александру Лукашенко в качестве райцентра», — поделился мнением профессор.
Ответ Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва в курсе заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о желании блокировать калининградский транзит. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал он.
26 октября Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. К такому выводу Литва пришла из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет.