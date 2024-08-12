Отцы vs дети: правда ли, что прошлые поколения людей были здоровее?

В социологии под термином «поколение» понимают группу людей, рожденных в определенный единый временной промежуток. Однако это далеко не единственный критерий, объединяющий людей в так называемые поколение Z (1997−2012), миллениалов (1981−1996), поколение X (1965−1980) и бумеров (1946−1964). Представители одного и того же поколения разделяют схожий историко-культурный опыт, вследствие чего демонстрируют общность восприятий и практик поведения. Другими словами, формирование поколения — сложный механизм, который включает в себя взаимодействие множества факторов, в том числе технологических достижений, политических событий, экономических условий и социальных норм.
Интересно, что аспекты, отвечающие за возникновение общности у одного и того же поколения людей, можно сравнить с компонентами, которые формируют здоровье человека. На состояние организма может повлиять социальная и экономическая среда, в которой вырос ребенок, а также уровень развития медицинских технологий (что можно сравнить с тем, как изобретения по типу интернета влияют на формирование поколений).
Это означает, что одно и то же поколение людей может разделять схожие проблемы со здоровьем. Так, согласно американским исследованиям, пять самых распространенных хронических недугов среди миллениалов — головные боли, депрессия, астма, диабет второго типа и гипертония, а среди бумеров — диабет второго типа, болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера и депрессия.
Старшее поколение крепче молодого?
Исследования показывают, что в некоторых аспектах здоровья наши предки действительно превосходили показатели современных людей. Хороший пример — зубы. Как показывают археологические находки, несмотря на то что у доисторических представителей человечества, населявших Землю около 11 тыс. лет назад, не было никаких современных гигиенических средств, их резцы были значительно здоровее наших. Исследователи проанализировали зубной налет 34 ранних европейских скелетов и обнаружили, что характерный для того времени рацион, состоящий в основном из мяса, овощей и орехов, способствовал формированию наиболее здоровой микрофлоры полости рта. Как итог — меньше проблем с деснами и кариеса. А если учитывать то, что стоматологические проблемы могут провоцировать и более серьезные недуги, например болезни сердца, можно предположить, что наши предки выигрывали от этой особенности даже больше, чем может показаться на первый взгляд.
Однако разница в медицинских показателях поколений заметна и на менее значительных временных промежутках. Так, европейские исследования показывают, что с каждым десятилетием метаболизм людей становится все медленнее, а это — серьезный фактор риска для здоровья. Более 20 лет ученые сравнивали медицинские показатели (вес, кровяное давление и уровень «хорошего» и «плохого» холестерина) у 6 тыс. мужчин и женщин из Нидерландов, которых предварительно разделили на группы по полу и возрасту. Целью экспертов было выяснить, насколько здоровье представителей одного поколения отличается от здоровья другого в одном и том же возрасте.
Оказалось, что гипертония и проблемы с лишним весом становились все более распространенными с каждым следующем поколением людей. Так, всего 40% мужчин, которым на момент начала исследования (1987−1991 годы) было 30 лет, обладали лишним весом. Спустя 11 лет распространенность лишнего веса среди 30-летних увеличилась до 52%, что является статистически значимым показателем. Схожая динамика была характерна и для других изучаемых показателей, кроме холестерина. Вывод авторов исследования — в будущем число людей, которые будут страдать от проблем, связанных с избыточным весом и давлением, например сердечно-сосудистых недугов, будет только расти.
В пользу того, что старшие поколения людей могут быть здоровее молодых, говорит и то, что некоторые смертельно опасные недуги среди их представителей встречаются реже. Так, американские исследования распространенности 34 видов рака среди взрослых, рожденных в период с 1920 по 1990 год, показали, что среди людей, которых можно отнести к поколению X и миллениалам, уровень заболеваемости 17 видами рака, включая рак молочной железы, поджелудочной железы и желудка, выше, чем у старших поколений. Например, уровень заболеваемости раком молочной железы примерно на 169% выше среди людей, рожденных в 1990-х годах, по сравнению с людьми, рожденными в 1950-е. И хотя исследователи не ставили перед собой цель назвать причины неутешительной статистики, они отмечают, что возросший уровень заболеваемости может быть связан с проблемами с лишним весом среди молодого поколения.
Так, 10 из 17 видов названного рака могут развиваться на фоне ожирения (например, колоректальный рак, почек и желчного пузыря). Авторы объясняют, что начиная с 70-х годов ХХ века число людей, страдающих от ожирения, увеличилось во всех возрастных группах, самый стремительный рост пришелся на молодых людей от 2 до 19 лет. Эта проблема носит глобальный характер: число людей с лишним весом постоянно увеличивается по всему миру. Так, c 2000 года число мужчин с избыточной массой тела в России увеличилось в 1,6 раз, а с ожирением — в 1,4 раза.
Всего на сегодняшний день около 44% взрослого населения нашей страны страдают из-за лишнего веса. Корейские же специалисты опасаются, что молодежь до 30 лет станет первым поколением, которое столкнется с проблемами ускоренного старения из-за возросшего уровня ожирения. Крупное испанское исследование практически 3 млн человек до 40 лет и вовсе подтвердило, что ожирение в молодом возрасте связано с повышенным риском развития 18 форм рака, в число которых входят лейкемия и рак мочевого пузыря, которые обычно не ассоциируются с лишним весом. Другие факторы, которые могли повлиять на ухудшение эпидемиологической ситуации, названные в исследовании, — сидячий образ жизни, изменения режима сна и загрязнение окружающей среды.
Молодое поколение настолько слабое?
Несмотря на все вышеперечисленные доводы в пользу того, что прошлые поколения были сильнее и здоровее, сегодня люди живут дольше, чем когда-либо в истории. Так, по данным Росстата, в России продолжительность жизни в 2023 году составила 73,1 года, в то время как в 1994-м ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57,4 года, а женщин — 71,1. И прогресс на этом не остановится: к 2045-му продолжительность жизни россиян должна повыситься до 79,8 года.
Схожая статистика наблюдается и в других странах. Например, американские исследования показали, что уровень биологического старения у людей, живущих сегодня, снижается. Так, в период с 1990 по 2000 год биологический возраст мужчин 60−79 лет снизился на целых четыре года. Однако, хоть продолжительность жизни людей и увеличивается, это вовсе не обязательно свидетельствует о более крепком здоровье у молодежи.
Проблема в том, что увеличение средней продолжительности жизни в мире во многом связано со снижением смертности в раннем возрасте: младенчестве и детстве. Люди научились лучше справляться с инфекционными заболеваниями, которые представляли особую угрозу для неокрепшего детского иммунитета. С 50-х годов XX века около 80% прироста долголетия объясняется прогрессом в борьбе с хроническими недугами, например сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как итог — около 85% всех рожденных детей в развитых странах доживают до 65 лет.
К сожалению, хотя сегодня люди и живут дольше, 50% мирового населения проводят старость не в самом лучшем состоянии здоровья. Недостаток движения, преобладание переработанных продуктов в рационе, стресс от жизни в городе и ухудшение состояния окружающей среды могут спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем, которые снизят качество тех самых лет жизни, что мы выигрываем за счет современных технологий и медицины.
Как отмечается в докладе Всемирного экономического форума 2022 года, чтобы по-настоящему оздоровиться и увеличить пользу от современных достижений в области медицины, людям необходимо чаще заниматься профилактикой заболеваний. Статистика показывает, миллениалы и поколение Z в некоторых странах реже обращаются за профилактической медицинской помощью и до последнего откладывают походы ко врачу. Из-за этой привычки, например, молодые американцы чаще оказываются в реанимации. В России сложилась аналогичная ситуация: по некоторым данным, всего треть взрослых в возрасте от 26 до 35 лет посещает врачей хотя бы раз в полгода.
Лучшее решение в сложившейся ситуации — мотивировать подрастающее поколение заботиться о своем организме. Объяснить, что именно несбалансированное питание, низкий уровень активности, недостаток сна и вредные привычки по типу курения провоцируют около 60% смертей в современном мире. И первые успехи на этом поприще уже есть: например, в России молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет регулярно ходят в поликлинику (54,6% представителей этой возрастной группы бывают на приеме у врача раз в полгода и чаще).
Мария Богрянова