Отцы vs дети: правда ли, что прошлые поколения людей были здоровее?

Исследования показывают, что в некоторых аспектах здоровья наши предки действительно превосходили показатели современных людей. Хороший пример — зубы. Как показывают археологические находки, несмотря на то что у доисторических представителей человечества, населявших Землю около 11 тыс. лет назад, не было никаких современных гигиенических средств, их резцы были значительно здоровее наших. Исследователи проанализировали зубной налет 34 ранних европейских скелетов и обнаружили, что характерный для того времени рацион, состоящий в основном из мяса, овощей и орехов, способствовал формированию наиболее здоровой микрофлоры полости рта. Как итог — меньше проблем с деснами и кариеса. А если учитывать то, что стоматологические проблемы могут провоцировать и более серьезные недуги, например болезни сердца, можно предположить, что наши предки выигрывали от этой особенности даже больше, чем может показаться на первый взгляд.