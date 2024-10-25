Отчим и сестра Мэттью Перри дали первое интервью к годовщине его смерти

Отчим Мэттью Перри Ким Моррисон и его младшая сестра Кейтлин Моррисон рассказали о своем состоянии и жизни после смерти актера. Родственники звезды сериала «Друзья» дали первое за год интервью, его опубликовал журнал HELLO!.
«Это было шоком для нас. Люди, потерявшие ребенка, скажут вам, что даже если вы морально готовы к такому исходу, это все равно разрушительно. Мы хотим сделать что-то полезное», — сказал отчим Моррисон. По его словам, Перри хотел запомниться людям как человек, который сделал что-то для тех, кто страдает от какой-либо зависимости.
Кейтлин Моррисон рассказала, что после смерти актера основала благотворительный фонд его имени для помощи людям в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Она призналась, что благодаря этому она чувствует, «как сидит рядом с Мэттью и каждый день работает с ним над чем-то важным для него». Daily Mail отмечает, что эта организация работает в Канаде и не связана с фондом U.S. Matthew Perry Foundation в США.
Она вспомнила, что Перри обладал способностью наполнять пространство светом. «Когда люди находились в комнате с Мэттью, ощущался этот магнетизм. У всех на лицах была улыбка, и они цеплялись за каждое его слово», — сказала девушка.
Родители Мэттью Перри — журналистка Сьюзанн Моррисон, бывший пресс-секретарь премьер-министра Пьера Трюдо, и актер Джон Перри. Всего у него пять братьев и сестер: Миа Перри и Мадлен, Кейтлин, Вилли и Эмили Моррисон. Его родители развелись, когда будущему актеру не исполнилось и года, и вступили в новые браки. Его отчимом стал канадский диктор NBC Кит Моррисон, а мачехой — Дебби Перри.
Американский актер был найден мертвым 28 октября 2023 года в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. В июле стало известно, что Перри оставил после смерти наследство в размере более $120 млн. Средства хранятся в трастовом фонде, бенефициарами которого являются его родители, сестра Кейтлин и бывшая девушка Рэйчел Данн, с которой актер встречался с 2003 по 2005 год. У актера нет прямых наследников.
Фигурантами по делу о гибели актера проходят пять человек. Родные Мэттью Перри выпустили заявление о том, что они до сих пор раздавлены горем, но все это время их поддерживает стремление правоохранительных органов расследовать инцидент. А сценарист и шоураннер сериала «Друзья» Марта Кауффман призвала поклонников помнить Мэттью Перри «не как человека, который умер вот так, а как человека, который приносил радость всем».
На данный момент признали вину помощник актера Кеннет Ивамаса, торговец кетамина Эрик Флеминг и врач Марк Чавес. Врач Сальвадор Пласенсия и «королева кетамина» Джасвин Сангха пока не признали вину.