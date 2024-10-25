Отчим и сестра Мэттью Перри дали первое интервью к годовщине его смерти

Кейтлин Моррисон рассказала, что после смерти актера основала благотворительный фонд его имени для помощи людям в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Она призналась, что благодаря этому она чувствует, «как сидит рядом с Мэттью и каждый день работает с ним над чем-то важным для него». Daily Mail отмечает, что эта организация работает в Канаде и не связана с фондом U.S. Matthew Perry Foundation в США.