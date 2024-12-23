Отчего зависит узор снежинки

Все снежинки так бы и оставались одинаковыми, как под копирку, если бы не внешние факторы — температура и влажность воздуха, именно от них зависит узор (форма) и величина снежинки. Пока она путешествует по облаку, ей приходится сталкиваться с разными перепадами погоды, поэтому форма получается разной. К примеру, кристаллик начала «расти» по одной траектории, но изменения температуры, влажности и давления, могли замедлить или, наоборот, убыстрить процессы формирования снежинки, сделать ее шире или уже.