Отчего зависит узор снежинки

Двух одинаковых снежинок не бывает. Каждая уникальна, как человеческие отпечатки пальцев. Что же заставляет их принимать причудливые формы, читайте в справке aif.ru.
Откуда берутся снежинки?
Начнем с азов. Что такое снежинки? Снежинки — это ледяные кристаллы. Берутся они из атмосферы, примерно на высоте в 3−6 км от земной поверхности. При низких температурах они не успевают растаять и выпадают в виде осадков (снега, снежной или ледяной крупы).
Как образуются снежинки?
Для того, чтобы снежинка образовалась ей нужно какое-то ядро. То есть то, вокруг чего она будет формироваться. Эта роль обычно отводится летающей в небе инородным телам, например, пыли, пыльце. Водяной пар (от испарения влаги с поверхности суши и океанов) обволакивает летающие твердую частичку, потом капля мгновенно замерзает под воздействием отрицательных температур. Так образуя маленький кристаллик — будущая снежинка.
От чего зависит форма снежинок?
Сперва в кристаллике льда молекулы воды образуют твердую шестиугольную решетку (это связано со структурой молекулы воды). Затем решетка трансформируется в шестиконечную призму, которая представляет собой по одной шестиугольной поверхности сверху и снизу и шесть боковых прямоугольных граней. А далее снежинка начинает «расти», но не в толщину, а в ширину, «вытягивая» «руки» через края. Все это происходит по мере оседания молекул воды на углы шестиугольной призмы.
Почему узор на снежинках разный?
Все снежинки так бы и оставались одинаковыми, как под копирку, если бы не внешние факторы — температура и влажность воздуха, именно от них зависит узор (форма) и величина снежинки. Пока она путешествует по облаку, ей приходится сталкиваться с разными перепадами погоды, поэтому форма получается разной. К примеру, кристаллик начала «расти» по одной траектории, но изменения температуры, влажности и давления, могли замедлить или, наоборот, убыстрить процессы формирования снежинки, сделать ее шире или уже.
В 1951 году Комиссией снега и льда Международной ассоциации гидрологических наук была разработана следующая классификация форм снежных кристаллов:
- пластинки — плоские шестиугольные призмы без лучиков;
- звездчатые кристаллы — тонкие снежинки с шестью лучами;
- столбцы или колонны — полые внутри,
- иглы — похожи на тонкие нити,
- пространственные дендриты — объемные, напоминают хлопья,
- столбцы с наконечниками — колонны, на концах которых растут пластинки;
- неправильные формы — поврежденная снежинка, например, ветром.
В этих семи группах наука выделяет более 40 видов снежинок. Считается, например, что чем больше влажность, тем быстрее и разнообразнее будут боковые отростки. А чем холоднее, тем снежинки становятся меньше.
Кристаллы различной формы образуются при разной температуры (по данным, «Фобос»):
- от −3 до 0 — образуются плоские шестиугольники;
- от −5 до −3°С — игольчатые кристаллы;
- от −8 до −5°С — столбики-призмы;
- от −12 до −8°С — вновь появляются плоские шестиугольники;
- от −16 до −12°С — звездчатые кристаллы;
- при дальнейшем снижении температуры — образуются снежинки всех типов.