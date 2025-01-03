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От Золушки до Буратино. 10 лучших советских сказок для детей

Золушка Янины Жеймо, социальная сказка про угнетение от Александра Роу, поэма Пушкина, какой её увидел Александр Птушко и страшный Вий по Гоголю — рассказываем про самые известные сказки советского кино.

Источник: Аргументы и факты

Советские кинематографисты сняли огромное число фильмов со сказочными мотивами. Среди них были экранизации народных сказок и литературных произведений, были и оригинальные истории, созданные, так сказать, по мотивам тех или иных сюжетов. Но у всех этих сказок было одно общее — дети их искренне любили и с удовольствием пересматривали, а потом показывали своим детям и внукам. И эта преемственность поколений стала составной частью того культурного кода, который до сих пор объединяет всё постсоветское пространство. Кто не помнит, что сказал Паж и ученик Феи Золушке, почему Марфуша стала «королевишной» и какой «должок» требовал у царя Еремея подводный царь Чудо-Юдо Беззаконное?

«Золушка», 1947

Режиссеры: Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро.

Уолт Дисней снял свою версию «Золушки» только в 1950-м, и советские режиссеры успели первыми. Сам фильм собирались делать цветным, но в итоге отказались от этого из-за возможных проблем; колоризацию картины провели только в 2010 году. В «Золушке» было много любопытных моментов — например, роль заглавной героини, которая по сюжету была юной девушкой, играла 37-летняя актриса Янина Жеймо; впрочем, на экране разница в возрасте между Золушкой и Принцем (34-летний Алексей Консовский) была незаметна, а юные зрители легко принимали условность происходящего. Ну, а фраза Пажа: «Я не волшебник, я только учусь, но дружба помогает нам делать настоящие чудеса», — действительно стала народной, как и реплика Мачехи (Фаина Раневская): «Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде».

«Королевство кривых зеркал», 1963

Режиссер Александр Роу.

Александр Роу и Александр Птушко — два великих советских киносказочника, которые сняли столько любимых юными зрителями фильмов, что остается лишь удивляться. «Королевство кривых зеркал» — экранизация сказки Виталия Губарева про путешествие в зазеркалье, мир в котором, как и у Льюиса Кэрролла, приходится спасать обычной девочке, пусть и с помощью друзей. Отметим, что в «Королевстве» одну из немногих своих ролей в кино (Анидаг) сыграла Лидия Вертинская, супруга певца Александра Вертинского и мать актрис Анастасии и Марианны Вертинских.

«Морозко», 1965

Режиссер: Александр Роу.

Ещё одна работа Роу, чисто сказочное воплощение древнеславянских представлений о духе зимы, который и наказать может, и одарить небывалым подарком, если получит правильный ответ на простой вопрос: «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, красная?» Киноведы ещё после выхода фильма отмечали, что в «Морозко» зрители любого возраста могли найти что-то своё — кому-то по душе была Настенька (Наталья Седых), кому — её сводная сестра Марфушка (чуть ли не первая роль Инны Чуриковой). А кто-то болел и за Ивана (Эдуард Изотов).

«Три толстяка», 1966

Режиссеры: Алексей Баталов и Иосиф Шапиро.

У Баталова этот фильм — самый известный в его режиссерской ипостаси, но он в нем сыграл и одну из главных ролей, гимнаста Тибула. Впрочем, главной звездой фильма была юная Лина Бракните, которая стала звездой, но в кино не осталась, предпочтя совсем другую жизнь. Сам сюжет — это сказка Юрия Олеши, самое известное произведение этого писателя, которого сейчас и помнят в основном как автора «Трех толстяков».

«Волшебная лампа Аладдина», 1966/1967

Режиссер: Борис Рыцарев.

Рыцарев — это режиссер того поколения, которое подхватило знамя киносказок после ухода из жизни Роу и Птушко. Снимать он начал ещё в шестидесятые, и сказка об Аладдине — первая его работа в этом жанре, но именно она подарила и образ этого героя (его сыграл Борис Быстров), и вполне сказочный образ его возлюбленной, принцессы Будур (Додо Чоговадзе).

«Вий», 1967

Режиссеры: Константин Ершов, Георгий Кропачев, Александр Птушко.

Один из немногих советских фильмов в жанре «хоррор» мог не стать настолько известным, если бы его до конца делали режиссеры-дебютанты Ершов и Кропачев. Но им на помощь был направлен Птушко, который и превратил экранизацию произведения Гоголя в тот фильм, который до сих пор вызывает у зрителей определенный страх, хотя, конечно, спецэффекты шестидесятых сейчас выглядят весьма наивно. Но Хома Брут в исполнении Леонида Куравлёва и панночка (первая кинороль Натальи Варлей) получились выше всяких похвал.

«Варвара краса — длинная коса», 1970

Режиссер: Александр Роу.

Предпоследний фильм, снятый Роу, и, пожалуй, одна из лучших его работ. Сценарий написан на основе двух сказок — народной про Морского царя и Василия Жуковского про царя Берендея (отсюда по созвучию — царь Еремей). Примечательны два момента из этого фильма — рука, которая высовывалась из воды и напоминала царю про «должок» (в одной из сцен руку сыграл Борис Грачевский, будущий автор «Ералаша»), а также дьяк Афоня, который дал нянькам сонного настою («Почему же няньки спят / И на весь дворец храпят? / Потому что дьяк Афоня / Дал им сонного настоя»), сделавший это имя очень узнаваемым за несколько лет до фильма Георгия Данелии.

«Руслан и Людмила», 1973

Режиссер: Александр Птушко.

Последний фильм великого советского киносказочника, снятый по поэме Александра Пушкина, считается вершиной творчества этого режиссера. Конечно, создавался он с трудностями — например, актера на роль Руслана пришлось менять в последний момент, когда стало понятно, что прошедший пробы Олег Видов не приехал (персонажа сыграл Валерий Козинец). В этом фильме Птушко собрал множество тогдашних достижений комбинированных съемок и показал зрителям величественную голову великана, а также полеты Черномора, которого, кстати, сыграл физик-ядерщик Владимир Федоров; Федоров потом часто снимался в ролях карликов — его рост был 130 см.

«Приключения Буратино», 1975

Режиссер: Леонид Нечаев.

Фильм, который появился на свет вопреки всему и даже с помощью небольшого лукавства. Режиссер Леонид Нечаев получил на студии «Беларусьфильм» добро на съемку двухсерийного фильма, но у него не было сценария; тогда она взял сценарий многосерийного мультфильма, написанный Ириной Веткиной, исправил титульный лист — и приступил к съемкам. Конечно, на самом деле всё было намного сложнее, но в результате зрители получили прекрасный фильм, узнали про Буратино, выучили наизусть песенку о том, «как его зовут». Этот же дуэт потом подарил детям ещё один фильм — «Про Красную Шапочку».

«Новогодние приключения Маши и Вити», 1976

Режиссеры: Игорь Усов и Геннадий Казанский.

Необычный новогодний мюзикл, который был снят, кажется, исключительно ради песен. Впрочем, сказка Павла Финна юным зрителям тоже понравилась — приключения верящей в чудеса девочки Маши и настоящего технаря мальчика Вити они смотрели с удовольствием. А ещё там были совсем не похожая на Георгия Милляра Баба Яга (этого персонажа сыграла актриса ленинградского театра музкомедии Валентина Кособуцкая, Беатриче из «Труффальдино из Бергамо») и Дикий Кот Матвей в блестящем исполнении Михаила Боярского, у которого уже были усы, но ещё не было мушкетерской шляпы Д’Артаньяна. Ну и группа «Дикие гитары», которые исполняли сочиненные Геннадием Гладковым пародии на ВИА того времени.