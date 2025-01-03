От Золушки до Буратино. 10 лучших советских сказок для детей

Советские кинематографисты сняли огромное число фильмов со сказочными мотивами. Среди них были экранизации народных сказок и литературных произведений, были и оригинальные истории, созданные, так сказать, по мотивам тех или иных сюжетов. Но у всех этих сказок было одно общее — дети их искренне любили и с удовольствием пересматривали, а потом показывали своим детям и внукам. И эта преемственность поколений стала составной частью того культурного кода, который до сих пор объединяет всё постсоветское пространство. Кто не помнит, что сказал Паж и ученик Феи Золушке, почему Марфуша стала «королевишной» и какой «должок» требовал у царя Еремея подводный царь Чудо-Юдо Беззаконное?