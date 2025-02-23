От яда до апоплексии: от чего умирали предстоятели католической церкви

За два тысячелетия истории папства на Святом Престоле сменились 266 понтификов. Их смерти, как и жизни, отражали дух эпохи: от кровавых заговоров Средневековья до современных медицинских скандалов. Одни уходили в ореоле святости, другие — в шумихе слухов. Какие тайны хранят ватиканские архивы о кончинах «наместников Христа»?
Статистика: главные убийцы пап
Проанализировав данные исследовательского проекта «Mortalitas Pontificum» (Университет Болонья, 2021), можно выделить ключевые причины смертей:
- Насилие (23% случаев до 1500 г.): убийства, отравления, пытки.
- Инфекции (37%): чума, малярия, гангрена.
- Возрастные болезни (29% после 1700 г.): инсульты, инфаркты, почечная недостаточность.
- «Странные» причины (11%): от удара арбузом до передозировки афродизиаками.
Средний возраст смерти:
- До X века — 56 лет.
XI—XVI вв.ека — 63 года.
- С 1900 года — 78 лет.
Рекордсмены-долгожители: Лев XIII (93 года, 1903), Бенедикт XVI (95 лет, 2022). Самый юный — Иоанн XII (27 лет, 964 г.).
5 самых загадочных смертей в истории папства
1. Иоанн XII († 964 г.): «Смерть в постели любовницы»
Юный «папа-мальчишка» прославился оргиями в Латеранском дворце. Хронист Лиутпранд Кремонский писал: «Его нашли мертвым в доме замужней римлянки. Одни говорят — апоплексический удар, другие — что муж застал его в объятиях жены и ударил молотом по виску». Тело быстро захоронили без вскрытия, что породило слухи о ритуальном убийстве.
2. Климент VII († 1534 г.): «Грибной ужин по-медичейски»
Последний папа эпохи Возрождения умер через 12 часов после пира, где подавали трюфели и Amanita caesarea. Современные токсикологи предполагают: повар перепутал цезарский гриб с бледной поганкой. Симптомы — рвота, бред, желтуха — совпадают с отравлением аматоксинами. Любопытно, что за столом сидел наследник рода Медичи — его родственник и главный конкурент Климента во Флоренции.
3. Лев X († 1521 г.): «Сладкая месть»
Понтифик, продававший индульгенции, скончался внезапно в 45 лет. Официальная версия — малярия. Но в письме кардинала Арманино говорится: «Его Святейшество умер после ужина, где ел марципан, присланный герцогом Феррары». Историк Э. Гиббон считает, что десерт был отравлен мышьяком — герцог мстил за конфискацию земель.
4. Иоанн Павел I († 1978 г.): «33 дня и три стакана яда»
Альбино Лучани, «улыбающийся папа», найден мертвым через месяц после избрания. Официальный диагноз — инфаркт. Но:
Медсестра Систер Винченца утверждала, что в ночь смерти в покоях папы видели неизвестного монаха.
Врач Ренато Бузонетти уничтожил все медицинские записи.
По данным расследования 2023 года (журнал «L'Espresso»), в крови Лучани обнаружены следы дигоксина — препарата, вызывающего остановку сердца.
Версии: убийство мафией (папа планировал реформу банка Ватикана) или масонский заговор.
5. Пий VIII († 1830 г.): «Смерть под ударом… арбуза»
Самый абсурдный случай. Камердинер папы Джованни Баттиста Фальчионе в мемуарах описал: «Его Святейшество, гуляя в саду, споткнулся о корзину с арбузами. Один плод упал ему на голову. Через три дня начались судороги, и он преставился». Современные врачи допускают субдуральную гематому от удара.
В Средние века объявить папу «одержимым демонами» значило аннулировать все его указы. Примеры манипуляций:
Бенедикт IX († 1055 г.): хронисты назвали его смерть «расплатой за содомию», хотя вероятная причина — дизентерия.
Урбан VII († 1590 г.): умер от малярии через 12 дней после избрания. Слухи об отравлении распространил кардинал Джезуальдо, желавший занять престол.
XXI век: старость как приговор
Современные папы умирают «прозрачно», но не без сенсаций:
Иоанн Павел II († 2005): болезнь Паркинсона. Конспирологи уверены: его «ускорила» группа «Opus Dei», недовольная либеральными реформами.
Бенедикт XVI († 2022): по данным вскрытия, причиной стал рак сердца — редкая патология, обнаруженная лишь у 0,1% людей.
Почему тайны остаются?
До 1975 года Ватикан запрещал вскрытия тел понтификов, следуя доктрине «нетленности святых мощей». Даже сейчас доступ к медицинским записям имеют лишь 3 человека: камерленго, личный врач папы и архивариус. Как сказал кардинал Эрсильо Тонини: «Смерть папы — это всегда мистерия. Иногда даже для Бога».