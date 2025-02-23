От яда до апоплексии: от чего умирали предстоятели католической церкви

За два тысячелетия истории папства на Святом Престоле сменились 266 понтификов. Их смерти, как и жизни, отражали дух эпохи: от кровавых заговоров Средневековья до современных медицинских скандалов. Одни уходили в ореоле святости, другие — в шумихе слухов. Какие тайны хранят ватиканские архивы о кончинах «наместников Христа»?