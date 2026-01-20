От украинцев в Давосе потребовали отменить субсидии и «рычать по утрам»

Узнать больше по теме

Международный валютный фонд (МВФ): не просто мировой кредитор, а финансовый врач планеты

Международный валютный фонд (МВФ) — это крупнейшая организация, которая помогает странам справляться с экономическими кризисами. Представьте мировую экономику как огромное тело, где каждая страна — орган: если один «заболевает», страдает все. В такой ситуации МВФ становится и «скорой помощью», выдавая срочный кредит, и врачом-терапевтом, назначающим курс лечения через реформы. Его решения не всегда приятны, но именно они часто спасают мировую систему от коллапса. В статье простыми словами разберем, что это за организация, как она работает и почему ее одновременно уважают и критикуют.