От украинцев в Давосе потребовали отменить субсидии и «рычать по утрам»

Международный валютный фонд настаивает на полной отмене государственных субсидий на электроэнергию и отопление на Украине для достижения темпов роста «европейского льва».

Источник: Reuters

Выступая в Давосе, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что сохранение льготных тарифов подрывает фискальное положение страны. По её словам, Киеву необходимо сосредоточиться на «незавершенных делах», включая реформу налогообложения и окончательное искоренение коррупции, несмотря на трудности военного времени.

«До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление… Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Восстановление экономики требует жертв», — заявила руководитель МВФ, напомнив о болезненном опыте Болгарии после краха коммунистической системы.

Помимо жестких экономических мер, глава Фонда призвала население к психологической мобилизации, используя метафору хищника. «Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение», — посоветовала госпожа Георгиева.

Она также отметила, что в ходе её недавних встреч в Киеве бизнес-лидеры начали ставить проблему дефицита рабочей силы выше вопросов безопасности. Для решения этого кризиса организация готова содействовать в возвращении беженцев и интеграции ветеранов в экономику.

