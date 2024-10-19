От Сочи до Бали: куда поехать отдыхать в новогодние каникулы в 2025 году

— На Бали есть варианты отдыха, но не всегда это семейный формат. Туда ездят за релаксом. Атмосфера совсем другая. Все зависит от запроса, от потребностей туриста. Бронируются и семейные варианты, и с детьми, и без детей. Есть отели, которые вообще не пускают детей, — adult only, — рассказал собеседник «ВМ».