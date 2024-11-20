От шубы до пенсии: какое имущество можно разделить при разводе

Что считается совместно нажитым имуществом
Как рассказала специалист, совместно нажитое имущество — это те вещи, которые появились у мужа и жены в период брака и были куплены на общие деньги.
— При этом неважно, работали оба супруга или кто-то один. Это никак не отменяет раздел имущества, потому что все было приобретено во время брака, — уточнила собеседница «ВМ».
Также, по словам юриста, делятся:
- зарплаты;
- пенсии;
- гонорары;
- пособия;
- купленные на них ценные вещи;
- деньги, инвестиционные паи;
- вклады;
- доли в капитале.
— Любое имущество считается общим, и оно делится. Предметы роскоши — например, драгоценности, шубы жены — тоже являются общим имуществом и подлежат разделу, — добавила Гуськова.
Также если супруг во время брака, допустим, не работал по причине алко- или наркозависимости (возможно, даже сидел в местах лишения свободы), это не дает права второму супругу забрать больше половины имущества, сообщила юрист.
По ее мнению, при разделе имущества есть еще два важных вопроса — права на интеллектуальную собственность и домашние животные.
— Допустим, если жена написала книгу, то она одна и может ей распоряжаться. Однако денежные средства, которые она получила от продажи книги во время брака, поделят между супругами, — заверила эксперт. — Когда супруги делят дорогих животных, мы не решаем вопрос, к кому больше привязана собачка или кошечка. Если мы знаем, что это животное с хорошей родословной, которое очень дорого стоит, то решается вопрос о компенсации. Тот, у кого остается животное, компенсирует половину другому супругу.
Какое еще имущество не делится между супругами
Имущество между супругами может быть разделено как в браке, так и при его расторжении, говорится в Семейном кодексе РФ. И по факту указано, что все имущество делится поровну. Но есть и исключения, сообщила эксперт:
— Если это имущество один из супругов получил в подарок до брака, либо это имущество получено во время брака, но по безвозмездным сделкам: дарение, наследство и приватизация. Такое имущество между супругами не делится. Оно считается личной собственностью одного из супругов, поэтому второй не может на это имущество претендовать.
Также это касается подарков между супругами, продолжила юрист:
— Если, допустим, муж подарил жене машину — это считается ее личным имуществом, и оно не делится. А вот если супруги решили совместно купить автомобиль, чтобы им пользовалась жена, то такая машина все равно будет делиться между обоими.
Кроме того, при разводе не делятся вещи, которые принадлежат детям. Все, что было куплено во время брака обоими супругами, остается у детей и у того родителя, с кем остается ребенок. Деньги, которые лежат на счетах детей, также не делятся. Считается, что они принадлежат детям — независимо от того, с кем они останутся.
Как разделить имущество мирным путем
Чтобы спокойно разделить имущество, супруги могут заключить брачный договор. Причем это можно сделать как во время брака, так и до его заключения. Тогда разделить имущество будет намного проще, уверена эксперт.
Кроме того, супруги могут также мирно разделить имущество другим путем: обговорить все условия между собой и оформить соглашение, которое должно быть заверено нотариально. Такое соглашение имеет юридическую силу, и это тоже является именно «разделом имущества».
— Совсем другой разговор, когда между мужем и женой возникла конфликтная ситуация, кому что достанется. Делить имущество — это право, а не обязанность супругов. Поэтому, если они сами не могут договориться, кому что достанется, то тогда необходимо идти в суд, — заверила юрист.
Важные моменты при подаче заявления в суд
При подаче заявления о разделе имущества в суд необходимо заплатить госпошлину. Она рассчитывается по налоговому законодательству, но зависит от суммы имущества, которое подлежит разделу.
— Бывает так, что жена не знает, что именно из имущества есть у мужа, поскольку он это скрывает. В таком случае жена может в ходе судебного заседания заявить ходатайство, чтобы направить запросы в ГИБДД, Росреестр, банки. И уже смотреть по датам, когда это приобретено — до или во время брака, — добавила специалист.