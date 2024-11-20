От шубы до пенсии: какое имущество можно разделить при разводе

— Допустим, если жена написала книгу, то она одна и может ей распоряжаться. Однако денежные средства, которые она получила от продажи книги во время брака, поделят между супругами, — заверила эксперт. — Когда супруги делят дорогих животных, мы не решаем вопрос, к кому больше привязана собачка или кошечка. Если мы знаем, что это животное с хорошей родословной, которое очень дорого стоит, то решается вопрос о компенсации. Тот, у кого остается животное, компенсирует половину другому супругу.