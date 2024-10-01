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От простуды и пыли. Эксперт назвал лучшие растения для спальни и дома

В воздухе наших комнат могут находиться вредные вещества — такие, как бензол, толуол и формальдегид. Есть растения, которые помогают очищать воздух, поглощая эти вредные соединения.

Источник: Leiada Krozjhen/CC0

Начинается отопительный сезон, а с его наступлением в жилых помещениях обычно меняется микроклимат. Поддерживать здоровье домашней экосистемы помогают растения. Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии Политехнической школы Никита Кифель перечисляет топ-5 лучших комнатных культур для спальни и рассказывает, какие растения наиболее эффективны в борьбе с уличными загрязнениями воздуха.

«Растения не только выполняют свои функции, находясь в экосистемах, но и приносят пользу в наших квартирах. Всем известно, что в результате фотосинтеза они выделяют побочный продукт — кислород. Но у них есть и другие полезные свойства. Так, растения поглощают пыль и углекислый газ, способствуют увлажнению воздуха, снятию стресса и улучшению самочувствия», — отмечает Никита Кифель.

Вот пятёрка наиболее подходящих, по мнению эксперта, растений для спальни.

Цитрусовые. Защитят от простуды

Чтобы избавиться от различных микробов и бактерий в воздухе, лучше всего подойдут цитрусовые. А из них чаще всего в наших домах встречаются лимоны. Наиболее популярные сорта: китайский карлик (лимон Мейера, высота которого достигает 100 сантиметров), а также более крупные сорта, такие, как Курский и Новогрузинский (достигают порой двух метров, приносят крупные ароматные плоды), Павловский (кустообразный), Майкопский, Эврика (характеризуется быстрым ростом) и Дженоа (высокоурожайное карликовое деревце, плоды которого имеют нежную мякоть и ароматную цедру).

Лимоны неприхотливы в уходе. Специальный субстрат для цитрусовых можно найти в магазинах. Если вы хотите приготовить почву самостоятельно, используйте две части дерновой земли и по одной части перегноя, листовой земли, песка и торфа.

Учтите, что в домашних условиях растение нуждается в достаточном количестве рассеянного света. В зимние месяцы его может не хватать, поэтому стоит использовать УФ-лампу. Важно избегать сквозняков, резких температурных перепадов и критических температур ниже +14°С и выше +28°С. Они могут вызвать сброс листьев.

«Не только цитрусовые, но и такие растения, как каланхоэ, лимонный эвкалипт и некоторые другие эффективно борются с вредными микроорганизмами. Они уничтожают бактерии благодаря выделению фитонцидов. Это летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных микробов. Характерными представителями фитонцидов являются эфирные масла», — добавляет Никита Кифель.

Бегония. Увлажнит воздух, уберёт пыль

Это растение способствует увлажнению воздуха через транспирацию: вода от корней поднимается к листьям и испаряется, увеличивая влажность окружающей среды. Если в помещении несколько бегоний, это может значительно повысить уровень влажности, что полезно в отопительный сезон, когда воздух становится чрезмерно сухим.

Существует более тысячи видов бегоний, которые делятся на две группы: цветущие и декоративно-лиственные. Для дома подходит клубневая бегония, особенно с контрастными цветами.

Уход за бегонией требует правильного освещения — лучше всего ее размещать в полутени или при рассеянном свете. Температура должна быть выше +18°С, а грунт — нейтральным или с низкой кислотностью.

Гардения. Подарит крепкий сон

«Гардения имеет крупные многослойные цветы, которые в сочетании с плотными листьями оригинальной формы создают эффект пышного куста. Запах её цветков действует на организм человека, как снотворное, настраивая нервную систему на режим отдыха. Кроме этого, растение улучшает настроение», — объясняет Никита Кифель.

Чтобы гардения хорошо росла, ей необходим подкисленный грунт с уровнем pH 4,5−5,5. Растение требовательно к температурным условиям и нуждается в высокой влажности, поэтому рекомендуется регулярно опрыскивать листья и ставить рядом ёмкость с водой.

Розмарин. Улучшит самочувствие

Розмарин не только обладает ароматом, который улучшает настроение и память, снимает усталость, но и является свежей пряностью. Он предпочитает яркий свет и свежий воздух, поэтому важно регулярно проветривать помещение и выносить его на балкон или в сад летом. Розмарин требует смешанного грунта с известью и хорошего дренажа.

Хлорофитум. Сделает дыхание лёгким

Это растение, отличающееся длинными листьями, является лидером по производству кислорода. Его лучше ставить в местах с хорошим освещением, защищая от прямых солнечных лучей. Уход включает поддержание комфортной температуры и защиту от сквозняков. Хлорофитуму подойдёт универсальный грунт для декоративно-лиственных растений, который можно купить в магазине.

Чем очищать воздух от ядовитых веществ?

В воздухе наших комнат могут находиться вредные вещества — такие, как бензол, толуол и формальдегид. Они проникают в квартиры с загрязнённым воздухом, лаками и растворителями или мебелью из ДСП (это главный источник формальдегида в доме).

Такие комнатные растения, как бамбуковая пальма, сансевиерия, фикус и аглаонема, помогают очищать воздух, поглощая вредные соединения и нейтрализуя их в процессе своей жизнедеятельности, отмечает Никита Кифель.