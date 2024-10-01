От простуды и пыли. Эксперт назвал лучшие растения для спальни и дома

Чтобы избавиться от различных микробов и бактерий в воздухе, лучше всего подойдут цитрусовые. А из них чаще всего в наших домах встречаются лимоны. Наиболее популярные сорта: китайский карлик (лимон Мейера, высота которого достигает 100 сантиметров), а также более крупные сорта, такие, как Курский и Новогрузинский (достигают порой двух метров, приносят крупные ароматные плоды), Павловский (кустообразный), Майкопский, Эврика (характеризуется быстрым ростом) и Дженоа (высокоурожайное карликовое деревце, плоды которого имеют нежную мякоть и ароматную цедру).