От полицейского до Есенина: Александру Петрову исполнилось 35 лет

За 12 лет на экране он сыграл более чем в 77 проектах. В среднем в год выходило пять-шесть фильмов с его участием. После первого сезона сериала «Полицейский с Рублевки» на актера обрушилась настоящая популярность: режиссеры соревновались за возможность снять его в своих лентах. Одному из самых востребованных российских актеров Александру Петрову исполнилось 35 лет.

Обратной стороной оглушительной популярности стало недовольство зрителей тем, что его «слишком много», и актерский диапазон Петрова: кого бы он ни играл, отмечали зрители, он оставался собой. На защиту актера встал режиссер Клим Шипенко («Вызов», «Холоп»). Он объяснял, что множеству российских актеров не хватает популярности для того, чтобы их чаще приглашали в большие проекты. По его словам, создатели фильмов предпочитают уже «раскрученные» лица, что создает замкнутый круг.

В 2012 году Александр Петров окончил ГИТИС (мастерская Леонида Хейфеца). С 2013 года вошел в состав труппы Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Первую главную роль Петров получил в сериале «Пока цветет папоротник» (2012).

С тех пор актер участвовал как в крупных российских, так и зарубежных проектах. Петров снялся в «Притяжении», «Вторжении», «Гоголе», трех частях фильма «Лед», сыграл футболиста Эдуарда Стрельцова в одноименной ленте, а также получил главные роли в «Т-34», «Надвое», «Текст», «Герой». Снимался у Люка Бессона в ленте «Анна», в картине «Человек божий» режиссера сербского происхождения Елены Попович, у Романа Полански в фильме «Дворец». Среди предстоящих работ — картина Клима Шипенко «Декабрь» о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, которого сыграл Петров.

Актер не ограничивает себя рамками кино и пробуется в разных постановках. Так, он исполнял роль Гамлета в Театре Ермоловой. В 2018 году Петров там же запустил проект «Верь в стихи». В рамках этого «поэтического эксперимента», как его назвал сам актер, он читал стихи, а также давал возможность сделать это зрителям. В 2022 году актер поставил моноспектакль «Планета Максимус». Со сцены Петров рассказывает историю от лица своего друга Максима, чья трагическая судьба и стала вдохновением для постановки. Также на протяжении восьми лет Петров играл Лопахина в «Вишневом саде» на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.