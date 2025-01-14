От ОПГ до инфоцыган. Самые ожидаемые приговоры 2025 года

Древнейшая группировка Москвы
Судебные тяжбы по делу старейшей в городе банды длятся уже не первый год. В отличие от других криминальных образований, группировка, начавшая свою деятельность еще в 1980-ых под руководством Вячеслава Иванькова, более известного под кличкой Япончик, просуществовала аж до января 2019 года, когда задержали ее действовавших лидеров, Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, а также еще восемь высокопоставленных членов.
Следствие заняло достаточно много времени, и в суд дело передали только 3 сентября 2024 года. Один из главных подсудимых, Рабинович, до развязки не дожил: скончался в столичном СИЗО в конце июля того же года. Остальные подсудимые также не дождались приговора в 2024 году. Есть вероятность, что Жирноклеев с подельниками получат заслуженные сроки в 2025.
Международные террористы
Еще одно дело, так и не завершившееся в прошлом году, касается покушения на знаменитого журналиста Владимира Соловьева, которое попыталась организовать группа мужчин во главе с Андреем Пронским. По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку запрещенной в России международной неонацистской террористической группировки «NS/WP»*, после чего при помощи публичных заявлений собрал под свои знамена других подозреваемых по делу: Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Дениса Абрарова и Василия Стрижакова.
За время существования группировка совершила поджоги четырех машин, а также загородного дома и военкомата. А в апреле 2022 года получила заказ на убийство Владимира Соловьева от Главного управления разведки Украины. Банда собрала необходимые данные, закупила взрывчатые вещества и приготовила СВУ, которое должны были установить на автомобиль журналиста.
Однако преступление было предотвращено правоохранителями, и к маю 2022 года всех злоумышленников схватили. Им были выдвинуты обвинения по множеству статей, среди которых покушение на убийство, организация террористической группировки, незаконный оборот оружия и взрывных устройств и другие.
Дело одного из членов банды, Василия Стрижакова, завершилось еще в ноябре 2023 года, когда его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Судебные тяжбы по делам остальных подозреваемых продолжаются: их даже приостановили на несколько месяцев летом 2024 года, так как необходимо было получить результаты фонетических экспертиз. Примечательно, что несколько участников группировки уже отбывали сроки за преступления или проходили лечение.
10 тысяч заявлений
Не уложились в прошлый год и судебные тяжбы сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и его девятерых подельников.
Напомним, по версии следствия подсудимый с «товарищами» создали пирамиду в период с сентября 2018 года по июль 2019 года. Злоумышленники, чей главный офис располагался в Казани, а территориальные отделения — в 70 регионах страны, убеждали жертв вложиться в криптовалюту и гарантировали высокую доходность с инвестиций.
Однако на самом деле никакой биржевой деятельности сотрудники платформы не вели, и через некоторое время причитающиеся проценты переставали поступать на счета вкладчиков. Также пропала возможность вернуть вложенные средства.
По сообщениям пресс-службы МВД России, в результате набралось около 10 тыс. заявлений от потерпевших, а нанесенный ущерб сперва оценивали в сумму более миллиарда рублей.
Уголовное дело возбудили еще в 2021 году, тогда же и задержали всех фигурантов. Изначально их обвиняли в незаконной банковской деятельности, однако за три года следствия статью переквалифицировали в «организацию преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере». Изменились и другие цифры: на данный момент ущерб оценен в 209 млн руб., а количество потерпевших составляет 161 человек.
Учитывая это, рассмотрение дела затянулось. Сейчас суд продлил обвиняемым меру пресечения до 2 мая 2025 года. При этом вероятность того, что дело дойдет до развязки в этом году, невелика. Однако она существует.
Более 4,5 млрд рублей ущерба
Еще одним громким делом, завершения которого стоит ждать в 2025 году, стало обвинение бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова в получении взятки в особо крупном размере, растрате и отмывании денег через преступную группу банкиров.
По версии следствия, что Иванов, занимавший пост замглавы Минобороны с 2016 года, получил взятку в размере более миллиарда рублей для «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».
Иванова задержали 23 апреля 2024 года прямо на рабочем месте, а на следующий день арестовали. Чем дальше шло расследование, тем больше всплывало подробностей о люксовых автомобилях, которые Иванов регистрировал на подставную фирму своего водителя, элитной жилплощади, частично переписанной на семью, а частично — на государство, о множестве «запасных счетов».
С тех пор в отношении Иванова возбудили еще два дела: о растрате 200 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы, и о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц».
Помимо бывшего замглавы Минобороны подозреваемыми по этим делам проходят его бывший подчиненный Антон Филатов, топ-менеджер банка «Интеркоммерц», гражданин Германии Феликс Нойберг, экс-председатель правления кредитной компании Александр Бугаевский и бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Рассмотреть дело в том же 2024 году попросту не успели, потому финала громкой истории стоит ожидать в текущем. Арест фигурантов дел продлили до 23 марта.
Блогеры-уклонисты
Особняком можно выделить несколько уголовных дел в отношении блогеров Елены Блиновской, Валерии Чекалиной, их супругов.
У них похожие истории: блогеры скрывали реальные доходы, перераспределяя средства по мелким счетам и таким образом уклонялись от уплаты налогов. Также обе пары обвиняли в отмывании средств.
Различие небольшое: Блиновскую дополнительно обвинили в неправомерном обороте средств платежей, а Чекалиных — в валютных операциях с использованием подложных документов, закрыв при этом предыдущие дела после погашения долгов.
В настоящий момент по делу Блиновской, находящейся в СИЗО, проходит стадия предоставления доказательств со стороны защиты.
«Королева марафонов», изначально не выплатившая 906 млн руб. налога, и отмывшая 716 из них, изо всех сил старается погасить долг. По «телу» от него осталось всего 580 млн, однако за время простоя, с учетом пеней и штрафов, собрать надо почти в два раза больше — 1,2 млрд.
Лерчек, как и ее бывший супруг Артем, будут дожидаться приговора по делу о выводе 250 млн из России под домашним арестом.
Примечательно, что теперь выплата «долга» не может стать причиной прекращения уголовного дела, и потому приговор по нему может состояться в этом году.
Множество других громких дел
Помимо вышеперечисленных в наступившем году стоит ждать завершения громких дел бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, бывшего заместителя министра обороны РФ по тыловому обеспечению Дмитрия Булгакова, подозреваемого в мошенническом завышении цен на госконтракты.
Может наступить развязка в делах бывшего начальника ГУ связи ВС РФ и замначальника генштаба Вадима Шамарина и бывшего начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова, которых обвиняют в получении крупных денежных и материальных взяток.
Могут закончится приговором и дела бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, которого обвиняют в подстрекательстве и подготовке к убийству, и туроператора Дениса Алимова, который в 2021 году организовал восхождение на Эльбрус, в результате которого погибло пять человек.
Ждут развязки своих дел лидеры неонацистской группировки «Праграф-88» Михаил Балашов и Егор Савельев, а также обвиняемые в совершении теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года Олег Антипов, Артем и Георгий Азатьяны, Александр Былин, Владимир Злоба и другие.
Также подойдет к развязке уголовное дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. По этому делу проходят сразу несколько человек, среди которых Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий и другие.
* Неонацистская группировка, запрещенная в России.