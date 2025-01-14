От ОПГ до инфоцыган. Самые ожидаемые приговоры 2025 года

Судебные тяжбы по делу старейшей в городе банды длятся уже не первый год. В отличие от других криминальных образований, группировка, начавшая свою деятельность еще в 1980-ых под руководством Вячеслава Иванькова, более известного под кличкой Япончик, просуществовала аж до января 2019 года, когда задержали ее действовавших лидеров, Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича, а также еще восемь высокопоставленных членов.