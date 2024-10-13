От очевидных до малоизвестных: семь ролей Савелия Крамарова

В 1981 году артист уехал в США. Там были небольшие эпизоды, были роли побольше, Крамаров стал членом гильдии киноактеров США, купил дом в Санта-Монике и даже дважды успел жениться. Карьера складывалась неплохо, но в 1995 году все планы перечеркнул рак — болезнь развивалась стремительно, и Савелий Крамаров скончался в том же году. Актер похоронен недалеко от Сан-Франциско, а с 1997 года на его могиле стоит памятник, созданный Михаилом Шемякиным.