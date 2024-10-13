От очевидных до малоизвестных: семь ролей Савелия Крамарова

13 октября исполняется 90 лет со дня рождения Савелия Крамарова — гениального мастера эпизода, воплотившего на экране десятки ролей неутомимых и обаятельных персонажей.
Самые известные роли Крамарова — Косой в «Джентльменах удачи» и дьяк Феофан в «Иван Васильевич меняет профессию». Но кроме них были многие и многие роли поменьше. Чаще всего актер получал эпизодические роли и играл недотепистых и неунывающих остолопов.
При этом за фасадом веселого простака скрывается непростая судьба. Отца актера репрессировали в 1938 году, когда мальчику было всего 4 года. 13 лет спустя, после второго обвинения и срока, тот покончил с собой в ссылке, так и не вернувшись к семье. В 16 лет Крамаров потерял и мать — от рака. Дальше юношу воспитывал дядя.
Крамаров сразу мечтал стать артистом, но поначалу в Театральный институт его не приняли. Вместо него актер закончил факультет озеленения в Московский лесотехнический институт и несколько лет работал по специальности. Но тяга к сцене не утихала, и Крамаров стал рассылать свои фотографии по всем киностудиям страны.
Несмотря на всесоюзную популярность, к концу 70-х Крамарову стало сложнее сниматься в кино из-за родственников: отец — репрессированный, дядя эмигрировал в Израиль. Крамаров решил, что больше в СССР его ничего не ждет, и тоже стал проситься на Запад, а когда его не выпустили, написал письмо Рональду Рейгану с просьбой помочь «как артист артисту».
В 1981 году артист уехал в США. Там были небольшие эпизоды, были роли побольше, Крамаров стал членом гильдии киноактеров США, купил дом в Санта-Монике и даже дважды успел жениться. Карьера складывалась неплохо, но в 1995 году все планы перечеркнул рак — болезнь развивалась стремительно, и Савелий Крамаров скончался в том же году. Актер похоронен недалеко от Сан-Франциско, а с 1997 года на его могиле стоит памятник, созданный Михаилом Шемякиным.
Впрочем, народная память и любовь к Крамарову жива до сих пор: многие фразы его героев стали крылатыми, а фильмы с ним пересматривают до сих пор. Собрали небольшую подборку ролей актера — от очевидных до малоизвестных.
Черт с портфелем
Владимир Герасимов, 1966
В фильме про преступные растраты в колхозах и сложную профессию редактора и журналиста в советской прессе Крамаров играет недотепистого колхозника: сперва он танцует твист на деревенской дискотеке, а чуть позже — выступает с полной самобичевания речью, которая комично выстроена по худшим лекалам советских газет.
Неуловимые мстители
Эдмонд Кеосаян, 1967
Первый большой успех Крамарова — эпизодическая роль впечатлительного Илюхи Верехова, которого разыграли главные герои. Далее его герой без конца повторяет монолог про «А вдоль дороги мертвые с косами стоят… и тишина!» Популярного героя даже перенесли во вторую часть трилогии, где он просто время от времени характерно вопит «Нечистая!».
Большая перемена
Алексей Коренев, 1972
В трагикомедии о вечерней школе Крамаров сыграл рабочего нефтеперерабатывающего завода Петю Тимохина, который за 4 серии проходит долгий путь нравственного перерождения. Поначалу он везде стремится урвать копеечку и ничего не делать задаром, но потом напарник Ганжа решает проучить Петра (на видео). Постепенно друзья и школа помогают Пете стать другим человеком: он увлекается историей, заводит отношения и даже устраивает «аттракцион неслыханной щедрости» (фраза тоже ушла в народ).
Эта весёлая планета
Юрий Цветков, 1973
Мюзикл об инопланетянах, прилетевших в СССР в канун новогоднего маскарада. Посланцев с далекой планеты все принимают за местных, а незнание земных законов вызывает только комические недоразумения. Герой Крамарова играет Прохора, изобретателя «вечного двигателя», который сперва долго ухаживает за главной инопланетянкой (Инна Чурикова), а затем исполняет целый музыкальный номер и поет.
12 стульев
Леонид Гайдай, 1971
Марк Захаров, 1976
Крамаров — один из немногих актеров, которые успели сняться в обеих экранизациях «12 стульев» Ильфа и Петрова. В фильме Гайдая он играет одноглазого председателя клуба шахматистов из Васюков, а у Захарова — Виктора Михайловича Полесова, слесаря-интеллигента со средним образованием. От первого в народ ушла фраза «У меня все ходы записаны!», а от второго — «Уйди, чтоб я тебя вообще не видел!».
Москва на Гудзоне
Пол Мазурски, 1984
История советского циркового саксофониста Владимира Иванова, который во время гастролей случайно стал перебежчиком и остался в США. В картине показана жизнь позднего СССР и непростая судьба эмигрантов. Иванова играет Робин Уильямс, для фильма немного подучивший русский язык, а Крамаров — сотрудника КГБ, который должен был следить за советской труппой. В итоге по сюжету его герой, не сумев разыскать беглеца, тоже решает остаться в США и становится продавцом хот-догов.
Танго и Кэш
Андрей Кончаловский, Альберт Магноли, 1989
Классический американский боевик, снятый еще одним эмигрантом — Андреем Кончаловским — во время его «американского» периода. Сам фильм никак не связан с СССР, но крохотная роль, которую Кончаловский нашел для Крамарова, смотрится совсем иначе, если знать судьбу актера: когда он кричит Курту Расселлу, разбившему его машину, «я прошел перестройку», тот отвечает: «Welcome to America!».