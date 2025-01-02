От новинок до классики: какие фильмы и сериалы можно посмотреть за праздники

«Оскар-2025»
Официально номинанты на 97-ю кинопремию «Оскар» будут объявлены в середине января 2025 года. Однако издание Variety еще в ноябре 2024 года составило свой список потенциальных участников церемонии, которые могут побороться за заветную статуэтку. За новогодние каникулы можно ознакомиться с фильмами, которые могут стать номинантами и лауреатами премии. Сама она, как ожидается, пройдет 2 марта 2025 года.
Фильмы, которые, как считают критики, могут стать номинантами «Оскара»:
- «Анора»;
- «Эмилия Перес»;
- «Блиц»;
- «Гладиатор 2»;
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- «Совершенный незнакомец»;
- «Конклав»;
- «Дюна: Часть вторая»;
- «Комната по соседству»;
- «Бруталист».
Сериалы, вышедшие в 2024 году
В уходящем году и в России, и за рубежом на экраны вышло множество интересных сериалов. Некоторые из них уже закончены, а другие продолжат повествование в новых сезонах.
Российские сериалы:
- «Игры»;
- «Комбинация»;
- «Амура»;
- «Дети перемен»;
- «Внутри убийцы»;
- «Очевидное-невероятное»;
- «Калимба»;
- «Мамонты»;
- «Она такая классная»;
- «Киберпапа».
Зарубежные сериалы:
- «Рипли»;
- «Олененок»;
- «Сегун»;
- «Фоллаут»;
- «Задача трех тел»;
- «Пингвин»;
- «Стать Карлом Лагерфельдом»;
- «Дюна: Пророчество»;
- «Хороших девочек не убивают»;
- «Джентльмены».
Самые обсуждаемые фильмы уходящего года
Помимо потенциальных номинантов на «Оскар-2025», в 2024 году выходили и другие фильмы, которые широко обсуждались в СМИ и в социальных сетях. В их числе:
- «Субстанция»;
- «Виды доброты»;
- «Рыжий»;
- «Мастер и Маргарита»;
- «Лед 3»;
- «Сто лет тому вперед»;
- «Майор Гром: Игра»;
- «Ужасающий 3»;
- «Ворон»;
- «Битлджус Битлджус».
Легкое кино для семейного вечера
Уютный вечер дома в кругу семьи всегда можно скрасить просмотром фильмов, которые понравятся и взрослым, и детям. К таким можно отнести:
- «Мэри Поппинс, до свидания»;
- «Моя ужасная няня»;
- «Бетховен»;
- «Полосатый рейс»;
- «Бенджи»;
- «Патрик»;
- «Приключения Паддингтона»;
- «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»;
- «Старик Хоттабыч»;
- «Верные друзья».
«Классика» новогодних праздников
Эти фильмы в сознании многих прочно ассоциируются с Новым годом. Они помогут создать праздничное настроение даже тем, кто так его и не ощутил вместе с миганием гирлянд и боем курантов:
- «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
- «Один дома»;
- «Чародеи»;
- «Гринч»;
- «Морозко»;
- «Реальная любовь»;
- «Новогодние приключения Маши и Вити»;
- «Отпуск по обмену»;
- «Карнавальная ночь»;
- «Старый Новый год».