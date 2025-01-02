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От новинок до классики: какие фильмы и сериалы можно посмотреть за праздники

Наступили длинные новогодние праздники. Когда все салаты и горячее будут съедены, а встречи с друзьями и близкими позади, останется время для уютного отдыха под пледом в компании фильмов и сериалов. Что посмотреть в длинные новогодние каникулы — в материале «Вечерней Москвы».

«Оскар-2025»

Официально номинанты на 97-ю кинопремию «Оскар» будут объявлены в середине января 2025 года. Однако издание Variety еще в ноябре 2024 года составило свой список потенциальных участников церемонии, которые могут побороться за заветную статуэтку. За новогодние каникулы можно ознакомиться с фильмами, которые могут стать номинантами и лауреатами премии. Сама она, как ожидается, пройдет 2 марта 2025 года.

Фильмы, которые, как считают критики, могут стать номинантами «Оскара»:

  • «Анора»;
  • «Эмилия Перес»;
  • «Блиц»;
  • «Гладиатор 2»;
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
  • «Совершенный незнакомец»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна: Часть вторая»;
  • «Комната по соседству»;
  • «Бруталист».

Сериалы, вышедшие в 2024 году

В уходящем году и в России, и за рубежом на экраны вышло множество интересных сериалов. Некоторые из них уже закончены, а другие продолжат повествование в новых сезонах.

Российские сериалы:

  • «Игры»;
  • «Комбинация»;
  • «Амура»;
  • «Дети перемен»;
  • «Внутри убийцы»;
  • «Очевидное-невероятное»;
  • «Калимба»;
  • «Мамонты»;
  • «Она такая классная»;
  • «Киберпапа».

Зарубежные сериалы:

  • «Рипли»;
  • «Олененок»;
  • «Сегун»;
  • «Фоллаут»;
  • «Задача трех тел»;
  • «Пингвин»;
  • «Стать Карлом Лагерфельдом»;
  • «Дюна: Пророчество»;
  • «Хороших девочек не убивают»;
  • «Джентльмены».

Самые обсуждаемые фильмы уходящего года

Помимо потенциальных номинантов на «Оскар-2025», в 2024 году выходили и другие фильмы, которые широко обсуждались в СМИ и в социальных сетях. В их числе:

  • «Субстанция»;
  • «Виды доброты»;
  • «Рыжий»;
  • «Мастер и Маргарита»;
  • «Лед 3»;
  • «Сто лет тому вперед»;
  • «Майор Гром: Игра»;
  • «Ужасающий 3»;
  • «Ворон»;
  • «Битлджус Битлджус».

Легкое кино для семейного вечера

Уютный вечер дома в кругу семьи всегда можно скрасить просмотром фильмов, которые понравятся и взрослым, и детям. К таким можно отнести:

  • «Мэри Поппинс, до свидания»;
  • «Моя ужасная няня»;
  • «Бетховен»;
  • «Полосатый рейс»;
  • «Бенджи»;
  • «Патрик»;
  • «Приключения Паддингтона»;
  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»;
  • «Старик Хоттабыч»;
  • «Верные друзья».

«Классика» новогодних праздников

Эти фильмы в сознании многих прочно ассоциируются с Новым годом. Они помогут создать праздничное настроение даже тем, кто так его и не ощутил вместе с миганием гирлянд и боем курантов:

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
  • «Один дома»;
  • «Чародеи»;
  • «Гринч»;
  • «Морозко»;
  • «Реальная любовь»;
  • «Новогодние приключения Маши и Вити»;
  • «Отпуск по обмену»;
  • «Карнавальная ночь»;
  • «Старый Новый год».