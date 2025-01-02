От новинок до классики: какие фильмы и сериалы можно посмотреть за праздники

Официально номинанты на 97-ю кинопремию «Оскар» будут объявлены в середине января 2025 года. Однако издание Variety еще в ноябре 2024 года составило свой список потенциальных участников церемонии, которые могут побороться за заветную статуэтку. За новогодние каникулы можно ознакомиться с фильмами, которые могут стать номинантами и лауреатами премии. Сама она, как ожидается, пройдет 2 марта 2025 года.