От «Мисс Джорджия» до «Оскара». Ким Бейсингер исполнилось 70 лет

Свою карьеру Ким Бейсингер начала с работы фотомоделью. В 17 лет она выиграла титул «Мисс штата Джорджия». Затем будущая актриса заключила контракт с модельным агентством Ford. Следующие несколько лет она работала моделью: снималась для обложек журналов и в рекламных роликах. В 1976 году Бейсингер решила завершить работу в модельном бизнесе. Она переехала в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством.

8 декабря 2023 года ей исполняется 70 лет. В день рождения Ким Бейсингер РБК Life собрал ее фотографии за разные годы и вспомнил самые известные роли актрисы.

Дебютом стала роль в сериале «МакМиллан и жена» (1971−1977). Прорыв произошел в 1983 году, когда она сыграла в фильме о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда» вместе с Шоном Коннери.

В середине 1980-х она участвовала в успешных проектах «Самородок» (1984) и «Без ума от любви» (1985). В 1986 году на экраны вышла эротическая мелодрама «9 ½ недель», где ее партнером выступил актер Микки Рурк. Фильм провалился в прокате и получил несколько номинаций на «Золотую малину», но стал культовым в своем жанре.

За последующие фильмы гонорары актрисы исчислялись миллионами, например за съемки в «Бэтмене» (1989) она получила $3 млн. В 1997 году актриса добилась признания киноакадемиков. За роль в фильме «Секреты Лос-Анджелеса» (1997) получила премии «Оскар», «Золотой глобус», Гильдии актеров, а также премию Британской киноакадемии.

Во время работы над лентой «Привычка жениться» (1991) Бейсингер познакомилась с актером Алеком Болдуином. Пара поженилась в 1993 году. В этом союзе родилась дочь Айрленд. В 2002 году актеры объявили о разводе. В середине нулевых Бейсингер взяла паузу в кино, чтобы сосредоточиться на материнстве. В 2010 году актриса вернулась к съемкам, она получила роль в фильме «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда».

В последние годы с участием Бейсингер вышли успешные ленты «Славные парни» (2016), где она сыграла сотрудницу Министерства юстиции США, роль давней подруги главного героя в сиквеле «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и сериал «Товарищ детектив» (2017). Актриса живет в Лос-Анджелесе. По данным Daily Mail, Бейсингер встречается со стилистом по волосам Митчем Стоуном, с которым познакомилась в 2014 году.