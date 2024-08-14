От мамы и папы. Врач назвал болезни зубов, которые достаются по наследству

От родителей можно получить не только красивые длинные волосы, интересный цвет глаз, идеальную форму ногтей. Они также могут «подарить» своему отпрыску и ряд проблем со здоровьем. Например, с зубами. Какие именно стоматологические проблемы можно получить по наследству, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
В период формирования и развития плода в утробе матери огромное значение имеет здоровье обоих родителей, а также наличие у них предрасположенности к разным заболеваниям, какие-то нарушения в организме матери и отца и многое другое. При зачатии происходит смешение генетической информации обоих родителей. Если в период зачатия кто-то из родителей страдал каким-либо хроническим заболеванием, да еще и в стадии обострения, или в процессе вынашивания ребенка мама принимала лекарственные препараты для лечения той или иной болезни, можно с большой степенью уверенности говорить о том, что это всё серьезно повлияет на формирование плода.
В частности, это серьезно отражается на формировании зачатков как молочных, так и постоянных зубов, на закладку и рост костей верхней и нижней челюсти. Также по наследству передается предрасположенность к пародонтозу, болезням слизистой, неправильному прикусу и проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.
Что встречается наиболее часто?
В числе наиболее распространенных патологий зубов, болезней слизистой и костей верхней и нижней челюсти, которые можно получить от родителей, следующие варианты.
Первая по частоте передачи по наследству — это проблема с формированием эмали и дентина коронковой части зуба. Из-за неполноценного строения эмали и дентина зубная эмаль становится неровной, шероховатой. Эта проблема чаще всего наблюдается у постоянных зубов. Такие зубы чаще подвержены развитию кариеса, у них повышенная чувствительность и стираемость.
Второй по частоте встречаемости наследственной проблемой является патология прикуса (неправильное соотношение зубных рядов). Это, как правило, наследуется от отца или матери.
Третьей по частоте проблемой становится неправильное положение зубов в зубном ряду, сверхкомплектные зубы. Врачи часто видят верхние клыки, выдвинутые вперед или развернутые относительно своей оси фронтальные группы зубов. Это тоже наследственная проблема.
На четвертом месте стоит патология слизистой, в результате которой появляется пародонтоз, предрасположенность к воспалениям самой слизистой верхней и нижней челюсти.
Пятой по встречаемости наследственной проблемой является разной степени глоссит. Это патология размеров языка. Либо он большой, либо маленький. Также на нем наблюдаются измененные по форме и цвету сосочки языка, такой язык называется географическим.
И это неполный список того, что можно получить от родителей. Решение тут только одно — родителям надо следить за состоянием зубов и челюстей ребенка с самого рождения. А затем выросший ребенок уже сам должен посещать врача-стоматолога как минимум раз в полгода, вовремя делать профессиональную чистку зубов. Это позволит вовремя обнаружить какие-то проблемы и предупредить их, даже если они переданы по наследству.