От мамы и папы. Врач назвал болезни зубов, которые достаются по наследству

В период формирования и развития плода в утробе матери огромное значение имеет здоровье обоих родителей, а также наличие у них предрасположенности к разным заболеваниям, какие-то нарушения в организме матери и отца и многое другое. При зачатии происходит смешение генетической информации обоих родителей. Если в период зачатия кто-то из родителей страдал каким-либо хроническим заболеванием, да еще и в стадии обострения, или в процессе вынашивания ребенка мама принимала лекарственные препараты для лечения той или иной болезни, можно с большой степенью уверенности говорить о том, что это всё серьезно повлияет на формирование плода.