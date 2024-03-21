От любви до разлуки: семь главных песен Александра Вертинского

Как писал сам Вертинский в своих мемуарах, он же организовал ее первый визит на кинофабрику и предложил ей попробовать себя на актерском поприще. Доподлинно неизвестно, так ли это было, но точно одно: певец был одним из главных почитателей таланта Холодной и посвятил ей немало своих творений, в числе которых «Маленький креольчик», «Лиловый негр» и, конечно, «Ваши пальцы пахнут ладаном».