От любви до разлуки: семь главных песен Александра Вертинского

В честь 135-летия со дня рождения великого артиста мы собрали семь особенных песен из его репертуара, тесно переплетенных с происходившим в его жизни.
«Ваши пальцы пахнут ладаном» (1916)
Одно из своих самых известных произведений Вертинский посвятил звезде немого кино Вере Холодной. На момент их знакомства она еще не была «королевой экрана» и даже не думала об актерской карьере, но довольно быстро запала в сердце артиста.
Как писал сам Вертинский в своих мемуарах, он же организовал ее первый визит на кинофабрику и предложил ей попробовать себя на актерском поприще. Доподлинно неизвестно, так ли это было, но точно одно: певец был одним из главных почитателей таланта Холодной и посвятил ей немало своих творений, в числе которых «Маленький креольчик», «Лиловый негр» и, конечно, «Ваши пальцы пахнут ладаном».
Последнее произведение встревожило актрису своими траурно-погребальными мотивами, и она попросила Вертинского снять посвящение. Артист послушал свою вдохновительницу и убрал ее имя из рукописи.
К сожалению, строки оказались пророческими: через три года Холодная умерла от испанского гриппа. Узнав об этом, Вертинский вернул посвящение на место: «Королеве экрана — Вере Холодной».
«Кокаинетка» (1916)
Пронзительная история о наркотической зависимости и ее трагических последствиях тесно переплетена с жизнью Вертинского. Артист сам страдал от пристрастия к тогда считавшимся лекарственным и ныне запрещенным веществам. Страдала и его сестра Надежда, чья жизнь трагически оборвалась в 1914 году из-за них же.
Кончина единственного родного человека оставила огромную дыру в сердце Александра, но появившаяся после этих страшных событий песня гармонично вписалась в образ печального Пьеро. В белом гриме и под лунно-мертвенным светом Вертинский пел об одинокой глупой деточке и маячащей за ее плечом смерти, напоминая о том, какое зло таится в «богемном» развлечении.
На сегодня существует множество версий «Кокаинетки», но записи в исполнении самого Вертинского нет. Причина тому простая: к моменту работы над первой пластинкой, а вышла она аж в 1930 году, эта песня уже не входила в репертуар артиста.
«То, что я должен сказать» (1917)
Этот романс принес Вертинскому немало проблем. Согласно наиболее распространенной версии, песня была написана под впечатлением артиста от похорон юнкеров, погибших в Москве во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 года.
Произведение, полное сочувствия к противникам большевиков, привлекло к Вертинскому внимание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Артисту пришлось оправдывать существование своей песни.
В итоге все закончилось благополучно, а русскоязычная эстрада получила невероятно трагичную и яркую антивоенную композицию.
«Пани Ирена» (1930)
История написания этой песни до сих пор остается предметом споров исследователей. Некоторые специалисты заявляют, что композиция была посвящена первой супруге Вертинского Ирине или Ирене Вертидис, которую до брака и смены документов вообще звали Рахиль Потоцкая, другие — что песня не была обращена к конкретной женщине. Однако есть и третья версия.
Она появилась после того, как польский артист Мечислав Свенцицкий в 1970 году выпустил пластинку «Желтый ангел» с каверами на песни Вертинского. На конверте альбома было напечатано письмо к некой мадам Ирен, адресованное в никуда. Через некоторое время после этого неожиданно пришла весточка из США. Оказалось, что та самая пани Ирена — это баронесса Ирена Кшечковска.
Ее молодой Вертинский встретил в одном из варшавских кинотеатров и страстно влюбился. Был ли это роман или безответные чувства — доподлинно неизвестно. Однако эта история не оставила равнодушными слушателей, всем сердцем полюбивших оду загадочной принцессе с «гордыми польскими руками» и «заплаканным ртом». Песня стала одной из визитных карточек артиста.
«Танго “Магнолия”» (1931)
Стихи о бананово-лимонном Сингапуре, в котором Вертинский на самом деле никогда не бывал, родились во время гастролей артиста по Бессарабии. Экзотическое танго о женщине по имени Иветта, тоскующей по покинувшему ее возлюбленному, обрело поклонников по всему миру.
Пусть за этим произведением и не стоит какая-то драматическая история, но однажды в Париже к Вертинскому подошел говорящий по-английски незнакомец и попросил спеть его любимую песню. Мужчина не помнил название, но напел мелодию, по которой Александр узнал «Магнолию».
Певец, конечно же, исполнил композицию, порадовав англичанина. На следующий день его ждал сюрприз: Вертинский узнал, что таинственным незнакомцем был принц Уэльский Эдуард VIII.
«О нас и о Родине» (1934)
Эта песня родилась, когда Вертинский находился на трансатлантическом лайнере Lafayette. Направляясь в США, певец написал композицию «О нас и о Родине», вложив в нее всю накопленную эмигрантскую тоску по родной земле.
Артист исполнил песню в финале своего первого концерта в Нью-Йорке, на который пришли оперная звезда Федор Шаляпин, композитор Сергей Рахманинов, режиссер Рубен Мамулян, актриса Марлен Дитрих и другие знаковые деятели искусства тех времен. Публика встретила композицию овациями, которые, как позже говорил Вертинский, были не ему, а его Родине.
Композиция стала маркером наметившихся изменений в творчестве певца: в его репертуаре мотивы ностальгии по своей стране стали преобладать над экзотическими сюжетами.
«Доченьки» (1945)
Семейное счастье настигло Вертинского, когда он уже разменял шестой десяток. В 1940 году в Шанхае он встретил Лидию Циргваву. На момент знакомства ей было 17 лет, а ему 51 год. Родители девушки были против этих отношений и брака из-за большой разницы в возрасте. Однако это не помешало влюбленным пожениться через два года.
Вскоре, в 1943-м, на свет появилась их первая дочь Марианна, а в 1944-м — Анастасия. Вертинский обожал девочек и свою огромную любовь к ним выразил в трогательной и ироничной песне «Доченьки». В ней же он поделился своей надеждой на то, что у дочек будет «много русского солнца и свет». И действительно, его желание сбылось: девочки выросли и стали уважаемыми советскими и российскими актрисами, чтящими память своего отца.