От леопардов до нерп: 5 нацпарков, где можно наблюдать за дикими животными

В России насчитывается 236 особо охраняемых природных территорий федерального значения — заповедников, заказников и национальных парков. В этих зонах активно развивают экотуризм: открывают визит-центры, прокладывают экомаршруты, строят гостевые дома и другие объекты инфраструктуры.
Предлагаем подборку самобытных маршрутов для наблюдения за редкими дикими животными в естественной среде обитания — от Московской области до Республики Бурятия. Читайте наш иллюстрированный материал и выбирайте, куда отправиться за яркими впечатлениями!