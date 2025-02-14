От красного к желтому: почему цвет продуктов имеет значение

То, как выглядят продукты питания и напитки имели значение для человека на протяжении тысячелетий. Но никогда это не проявлялось так, как сейчас. В современном мире визуальный спектр, из которого мы выбираем пищу, включает не только основные цвета, но и искусственные.
Как пишет South China Morning Post, в продукты питания красители добавляются для того, чтобы сделать их максимально свежими и натуральными, напоминающими сырые ингредиенты, из которых они изготовлены.
Конечно, вокруг ярких продуктов ходят споры, поскольку такой цвет говорит о наличии консервантов. Однако Девины Вадхеры, преподавательницы колледжа интегративных наук и искусств Университета штата Аризона в США, «невозможно игнорировать важность того, что мы видим, когда дело касается того, что мы едим». «Если ваши глаза открыты, то первым вашим сенсорным контактом будет зрение. Это будет первое суждение, которое мы вынесем», — говорит она.
Производители продуктов питания в конце XIX века знали, что им нужно правильно рассчитывать визуальную привлекательность. Это было частью их маркетинга, способом повысить узнаваемость бренда, чтобы потребители чувствовали себя увереннее в отношении качества и преодолевали опасения — или реалии — по поводу порчи продуктов по мере того, как производство продуктов питания становилось индустриальным.
Синтетические красители помогли сделать продукты более натуральными и решить такие проблемы, как потеря их цвета в процессе производства. Затем пождкрашивать пищу начали для того, чтобы она стала более яркой и привлекательной для таких категорий потребителей, как маленькие дети.
Связи, которые мы устанавливаем между цветами и продуктами питания, формируется в процессе обучения. На протяжении всей нашей жизни мы создаём ассоциации, которые что-то значат. Торт мы мысленно связываем с днём рождения, мороженое с вечеринками и хорошими временами и так далее.
Цвет — это одна из тех вещей, которые мы склонны изучать, когда пробуем разные сочетания вкусов. Так, например, когда мы видим красные чипсы, мы понимаем, что они острые. Это нам говорят и сами производители, чтобы привлечь внимание любителей продуктов с таким вкусом.
Связи, которые мы устанавливаем между цветом и вкусом, также могут меняться в зависимости от контекста. Так, например, Синяя жидкость в пластиковом стаканчике в ванной может быть ополаскивателем для рта, а в баре подобный цвет говорит нам о том, что в емкость налит джин.
В разных культурах по всему миру также существуют разные ассоциации с цветом, хотя люди во всем мире в основном считают, что чем ярче цвет, тем насыщеннее вкус.
По словам экспертов, это может распространяться не только на саму еду, но и на цвета посуды, в которых подается то или иное блюдо.
Так, с помощью цвета можно влиять на многие вещи, и мы на самом деле судим о еде по ее цвету.
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