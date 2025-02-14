От красного к желтому: почему цвет продуктов имеет значение

Конечно, вокруг ярких продуктов ходят споры, поскольку такой цвет говорит о наличии консервантов. Однако Девины Вадхеры, преподавательницы колледжа интегративных наук и искусств Университета штата Аризона в США, «невозможно игнорировать важность того, что мы видим, когда дело касается того, что мы едим». «Если ваши глаза открыты, то первым вашим сенсорным контактом будет зрение. Это будет первое суждение, которое мы вынесем», — говорит она.