От красавчика до Дамблдора и папы римского. Джуду Лоу исполнилось 52 года

По одной из версий, своим именем он обязан песне группы Beatles Hey Jude, по другой — роману Томаса Харди «Джуд Незаметный», который любила его мать. Одному из самых известных британских актеров, Джуду Лоу, 29 декабря исполняется 52 года.
Лоу дебютировал в кино в 1992 году в главной роли в короткометражном фильме «Журавль», снятом для Британского института кино. За 30 лет на экране он сумел воплотить в кадре самых интересных героев: задумчивого доктора Ватсона, опасного гангстера, заносчивого красавчика, молодого Дамблдора в приквеле «Гарри Поттера» — «Фантастические твари» и даже папу римского в сериалах «Молодой Папа», а затем и его продолжении «Новый Папа».
Роль в фильме «Талантливый мистер Рипли» принесла ему в 1999 году премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана, а также номинацию на «Оскар» в той же категории. Второй раз на эту премию его номинировали за ленту «Холодная гора». За этот же фильм, а затем и за роль в сериале «Молодой Папа» был номинантом на «Золотой глобус». За воплощение Ватсона в фильме «Шерлок Холмс» в 2009 году получил номинацию на премию «Сатурн».
Несмотря на мировую известность и любовь миллионов поклонников, актер удостоился именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде только в конце 2024 года.
Личная жизнь актера тоже всегда была яркой. Со своей первой женой, актрисой Сэди Фрост, он познакомился во время съемок фильма «Шопинг», в 1994 году. В браке родились двое детей — дочь Айрис и сын Рафферти. В 2003 году супруги развелись. Затем последовал роман с Сиенной Миллер. Актеры были даже помолвлены, но расстались в 2005 году после измены Лоу с няней своих двоих детей от первого брака. В 2009 году Лоу и Миллер возобновила отношения, но спустя полтора года они вновь разошлись. Сейчас актер женат на психологе Филиппе Коан. Пара воспитывает двоих детей. Всего же у актера семеро детей от четырех женщин.