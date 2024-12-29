От красавчика до Дамблдора и папы римского. Джуду Лоу исполнилось 52 года

Личная жизнь актера тоже всегда была яркой. Со своей первой женой, актрисой Сэди Фрост, он познакомился во время съемок фильма «Шопинг», в 1994 году. В браке родились двое детей — дочь Айрис и сын Рафферти. В 2003 году супруги развелись. Затем последовал роман с Сиенной Миллер. Актеры были даже помолвлены, но расстались в 2005 году после измены Лоу с няней своих двоих детей от первого брака. В 2009 году Лоу и Миллер возобновила отношения, но спустя полтора года они вновь разошлись. Сейчас актер женат на психологе Филиппе Коан. Пара воспитывает двоих детей. Всего же у актера семеро детей от четырех женщин.