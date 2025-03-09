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От кофеварки до самоката. Адвокат Зорин объяснил, что могут изъять за долги

За долги могут забирать не только квартиры и автомобили, но и менее ценное имущество.

Источник: Российская газета

За долги могут забирать не только квартиры и автомобили, но и менее ценное имущество, рассказал aif.ru адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

Ранее в пресс-службе московского главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказали, что электросамокаты — такое же имущество, как и все остальное, поэтому их могут изъять в счет долга.

«Действительно, электросамокат относится к средствам индивидуальной мобильности, также как и электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и является имуществом, на которое может быть наложен арест судебными приставами, если долг превышает 3 тысячи рублей, — объяснил Зорин. — Такой прецедент уже был: на электросамокат 39 летнего жителя Перми, который несколько месяцев уклонялся от уплаты алиментов, был наложен арест».

Однако, подчеркнул эксперт, повод насторожиться есть не только у должников-самокатчиков. Под арест может попасть практически любое имущество.

«Это может быть мебель, бытовая техника, не относящаяся к предметам первой необходимости, — объяснил Зорин. — Также должник может лишиться не только посудомойки, кофеварки, и газонокосилки, но и своих драгоценностей».

У человека, который задолжал по алиментам 3 тысячи рублей, могут также арестовать квартиру. Это значит, что человек не сможет проводить с ней никаких манипуляций: продавать, обменивать, дарить и так далее. А если сумма долга значительнее, жилье могут изъять и выставить на торги.