От кофеварки до самоката. Адвокат Зорин объяснил, что могут изъять за долги

У человека, который задолжал по алиментам 3 тысячи рублей, могут также арестовать квартиру. Это значит, что человек не сможет проводить с ней никаких манипуляций: продавать, обменивать, дарить и так далее. А если сумма долга значительнее, жилье могут изъять и выставить на торги.