От какой еды лучше отказаться в жару

Такая еда — довольно тяжелая, переваривается она медленно, на ее переработку потребуется много дополнительной энергии.
Еще одна причина — жареная, жирная, соленая, фаст-фуд еще сильнее увеличивает жажду. А это лишняя нагрузка для почек и сердца. Как отмечает врач, излишнее количество жидкости может быть вредно для людей с хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.
Еще одним исключением в жару должны стать различные сладости. Они тоже провоцируют обезвоживание организма, поскольку много жидкости уходит на переваривание десертов.
Кроме того, простые сахара провоцируют рост и развитие бактерий, которые могут вызвать сильное отравление.
А мороженое из-за высокого контраста температур может вызвать в летний зной головную боль.
Летом стоит ограничить употребление черного чая и кофе, она могут дать лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Тем более нельзя в жару злоупотреблять алкогольными напитками, слабоалкогольными коктейлями.
В жару хорошей заменой жирным сортам мяса станет индейка, курица, телятина. Лучше всего блюда готовить на пару, запекать или отваривать.
В это время нужно увеличить в рационе потребление сезонных овощей и ягод. Отличный источник жидкости — это огурцы, помидоры и баклажаны. Очень полезна зелень, она обогатит рацион микроэлементами и солями, которые человек теряет летом в большом количестве вместе с потом.
Еду в жаркую погоду нужно съедать свежеприготовленной. Еда, простоявшая на жаре несколько часов, становится благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий.