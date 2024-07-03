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От какой еды лучше отказаться в жару

В жару нужно прежде всего отказаться от жареной, жирной, соленой еды, а также блюд из фаст-фуда, любых печеных хлебобулочных изделий. Об этом рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Источник: Fellipe Ditadi/СС0

Такая еда — довольно тяжелая, переваривается она медленно, на ее переработку потребуется много дополнительной энергии.

Еще одна причина — жареная, жирная, соленая, фаст-фуд еще сильнее увеличивает жажду. А это лишняя нагрузка для почек и сердца. Как отмечает врач, излишнее количество жидкости может быть вредно для людей с хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Еще одним исключением в жару должны стать различные сладости. Они тоже провоцируют обезвоживание организма, поскольку много жидкости уходит на переваривание десертов.

Кроме того, простые сахара провоцируют рост и развитие бактерий, которые могут вызвать сильное отравление.

Даже в самую жаркую погоду врач советует не пить ледяную воду.

А мороженое из-за высокого контраста температур может вызвать в летний зной головную боль.

Летом стоит ограничить употребление черного чая и кофе, она могут дать лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Тем более нельзя в жару злоупотреблять алкогольными напитками, слабоалкогольными коктейлями.

В жару хорошей заменой жирным сортам мяса станет индейка, курица, телятина. Лучше всего блюда готовить на пару, запекать или отваривать.

В это время нужно увеличить в рационе потребление сезонных овощей и ягод. Отличный источник жидкости — это огурцы, помидоры и баклажаны. Очень полезна зелень, она обогатит рацион микроэлементами и солями, которые человек теряет летом в большом количестве вместе с потом.

Ольга Шуппо

Еду в жаркую погоду нужно съедать свежеприготовленной. Еда, простоявшая на жаре несколько часов, становится благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий.