От какой еды лучше отказаться в жару

В это время нужно увеличить в рационе потребление сезонных овощей и ягод. Отличный источник жидкости — это огурцы, помидоры и баклажаны. Очень полезна зелень, она обогатит рацион микроэлементами и солями, которые человек теряет летом в большом количестве вместе с потом.