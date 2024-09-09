От каких продуктов лучше отказаться в сезон простуд

Сахар и обработанные продукты стоит заменить цитрусовыми, пишет «Подмосковье сегодня». Например, можно включить в рацион апельсины и лимоны — они содержат витамин C, укрепляющий защитные функции организма.
Также в сезон простуд нужно есть больше овощей, злаков и бобовых. В них есть антиоксиданты и полезные микроэлементы. Не помешает добавить в рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт и кефир. Они улучшат работу кишечника и укрепят иммунитет.
Кроме того, важно пить достаточно жидкости: воду, травяные чаи и бульоны.
Напомним, для укрепления иммунитета нужно контролировать уровень стресса. Есть несколько способов сделать это.