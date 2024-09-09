От каких продуктов лучше отказаться в сезон простуд

Также в сезон простуд нужно есть больше овощей, злаков и бобовых. В них есть антиоксиданты и полезные микроэлементы. Не помешает добавить в рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт и кефир. Они улучшат работу кишечника и укрепят иммунитет.