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От каких продуктов лучше отказаться в сезон простуд

Осенью нужно сократить потребление сахара, а также обработанных продуктов. Они провоцируют воспаление и мешают организму противостоять инфекциям.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Сахар и обработанные продукты стоит заменить цитрусовыми, пишет «Подмосковье сегодня». Например, можно включить в рацион апельсины и лимоны — они содержат витамин C, укрепляющий защитные функции организма.

Также в сезон простуд нужно есть больше овощей, злаков и бобовых. В них есть антиоксиданты и полезные микроэлементы. Не помешает добавить в рацион продукты, богатые пробиотиками, такие как йогурт и кефир. Они улучшат работу кишечника и укрепят иммунитет.

Кроме того, важно пить достаточно жидкости: воду, травяные чаи и бульоны.

Напомним, для укрепления иммунитета нужно контролировать уровень стресса. Есть несколько способов сделать это.