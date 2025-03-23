От каких напитков у мужчин могут выпадать волосы

Выпадение волос — это проблема, которая волнует многих мужчин. Употребление определённых напитков может повысить вероятность возникновения облысения у мужчин.
От каких напитков выпадают волосы у мужчин?
Исследование, проведённое в Китае среди 1028 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, показало, что у мужчин, тех, кто употребляет напитки с высоким содержанием сахара, а также напитки с добавлением кофеина, вероятность выпадения волос в три раза выше, чем у тех, кто их не употребляет. Наиболее опасными для волос напитками ученые пекинского университета признали:
- сок с добавлением сахара;
- энергетические напитки;
- сладкое молоко;
- сладкий чай;
- кофе с добавлением сахара.
Согласно исследованию, эти напитки способствуют нарушению обмена веществ и развитию воспалительных процессов в организме. Эти факторы могут негативно сказаться на здоровье волос, вызывая их выпадение.
Почему сахар оказывает влияние на выпадение волос?
Употребление сладких напитков приводит к резкому повышению уровня инсулина в крови. Этот гормон отвечает за множество метаболических процессов и, в частности, за регуляцию роста волос.
Как утверждают китайские ученые, повышенное содержание сахара в крови может вызвать следующие негативные последствия:
- Воспаление. Хроническое воспаление может ослабить фолликулы, что, в свою очередь, приводит к выпадению волос.
- Эндокринные нарушения. Избыточное потребление сахара может нарушить баланс гормонов, что тоже сказывается на волосах.
- Ожирение. Высококалорийные сладкие напитки способствуют увеличению веса, что может привести к гормональным изменениям и, как следствие, быстрому облысения.
Исследование показало, что уровень инсулина и сахара имеет значение для здоровья волос. Чем выше уровень сахара в крови, тем больше риск возникновения проблем с волосами.
Как влияют напитки с сахаром и кофеином на выпадение волос?
Энергетические напитки часто употребляют для увеличения работоспособности и улучшения концентрации. Однако в них содержатся кофеин и сахар. И если про сахар уже все понятно, то вот какие процессы, влияющие на выпадение волос, может активировать в организме кофеин:
- сужение сосудов: это затрудняет кровоснабжение волос, что может приводить к их ухудшению и выпадению;
- дегидратация: употребление большого количества кофеина может привести к обезвоживанию организма, а это негативно сказывается на состоянии кожи головы и волосяных фолликулов.
Более того, многие энергетически напитки содержат синтетические добавки, которые могут вызывать аллергические реакции — и не только у мужчин. Эти реакции часто сопровождаются воспалительными процессами в коже головы, что только усугубляет проблему выпадения волос.
Следует отметить, что натуральный чай и кофе без подсластителей могут, напротив, положительно влиять на состояние волос, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Поэтому можно употреблять их в разумных количествах и без добавления сахара.