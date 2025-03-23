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От каких напитков у мужчин могут выпадать волосы

По результатам исследования выявлены 5 опасных напитков.

Источник: Freepik

Выпадение волос — это проблема, которая волнует многих мужчин. Употребление определённых напитков может повысить вероятность возникновения облысения у мужчин.

​От каких напитков выпадают волосы у мужчин?

Исследование, проведённое в Китае среди 1028 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, показало, что у мужчин, тех, кто употребляет напитки с высоким содержанием сахара, а также напитки с добавлением кофеина, вероятность выпадения волос в три раза выше, чем у тех, кто их не употребляет. Наиболее опасными для волос напитками ученые пекинского университета признали:

  • сок с добавлением сахара;
  • энергетические напитки;
  • сладкое молоко;
  • сладкий чай;
  • кофе с добавлением сахара.

Согласно исследованию, эти напитки способствуют нарушению обмена веществ и развитию воспалительных процессов в организме. Эти факторы могут негативно сказаться на здоровье волос, вызывая их выпадение.

​Почему сахар оказывает влияние на выпадение волос?

Употребление сладких напитков приводит к резкому повышению уровня инсулина в крови. Этот гормон отвечает за множество метаболических процессов и, в частности, за регуляцию роста волос.

Как утверждают китайские ученые, повышенное содержание сахара в крови может вызвать следующие негативные последствия:

  • Воспаление. Хроническое воспаление может ослабить фолликулы, что, в свою очередь, приводит к выпадению волос.
  • Эндокринные нарушения. Избыточное потребление сахара может нарушить баланс гормонов, что тоже сказывается на волосах.
  • Ожирение. Высококалорийные сладкие напитки способствуют увеличению веса, что может привести к гормональным изменениям и, как следствие, быстрому облысения.

Исследование показало, что уровень инсулина и сахара имеет значение для здоровья волос. Чем выше уровень сахара в крови, тем больше риск возникновения проблем с волосами.

​Как влияют напитки с сахаром и кофеином на выпадение волос?

Энергетические напитки часто употребляют для увеличения работоспособности и улучшения концентрации. Однако в них содержатся кофеин и сахар. И если про сахар уже все понятно, то вот какие процессы, влияющие на выпадение волос, может активировать в организме кофеин:

  • сужение сосудов: это затрудняет кровоснабжение волос, что может приводить к их ухудшению и выпадению;
  • дегидратация: употребление большого количества кофеина может привести к обезвоживанию организма, а это негативно сказывается на состоянии кожи головы и волосяных фолликулов.

Более того, многие энергетически напитки содержат синтетические добавки, которые могут вызывать аллергические реакции — и не только у мужчин. Эти реакции часто сопровождаются воспалительными процессами в коже головы, что только усугубляет проблему выпадения волос.

Кофеин, который мы получаем вместе с кофе, способен усиливать стресс, а это, в свою очередь, может привести к аутоиммунным заболеваниям, связанным с выпадением волос.

Следует отметить, что натуральный чай и кофе без подсластителей могут, напротив, положительно влиять на состояние волос, благодаря своим антиоксидантным свойствам. Поэтому можно употреблять их в разумных количествах и без добавления сахара.