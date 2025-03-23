От каких напитков у мужчин могут выпадать волосы

Исследование, проведённое в Китае среди 1028 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, показало, что у мужчин, тех, кто употребляет напитки с высоким содержанием сахара, а также напитки с добавлением кофеина, вероятность выпадения волос в три раза выше, чем у тех, кто их не употребляет. Наиболее опасными для волос напитками ученые пекинского университета признали: