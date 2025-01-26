От Индии ничего не останется: астероид Апофис может упасть на Землю в 2036 году

По его словам, из десятка тысяч астероидов, сближающихся с Землей, лишь единственный может врезаться в Землю — Апофис. По словам специалиста, столкновение может произойти в 2036 году.
— Так как его движение хаотичное, если кто-то совершит масштабную космическую диверсию, астероид может отклониться и вскоре упасть на Землю. Но это можно будет определить только в 2029 году, когда астероид приблизится к нашей планете предельно близко (на расстояние спутников), что позволит вычислить вероятность его падения, — предупредил Гончаров.
Уже сейчас ученый спрогнозировал траекторию движения астероида.
— Его орбита, как у всех небесных тел, достаточно плоская, поэтому область пересечения с поверхностью Земли будет относительно небольшой. Размер Апофиса — 300 метров. Поэтому можно предсказать, что удар коснется экваториальных частей Земли, а значит, россиянам не стоит переживать, что ударная волна их настигнет. Глобальной катастрофы и апокалипсиса не будет. Но если астероид упадет в Индии — от нее ничего не останется, — рассказал Гончаров.
При этом недавнее предположение международной группы астрономов относительно того, что в 2182 году Земля столкнется с астероидом Бенну, ученый опроверг.
— Для околоземных астероидов свойственно хаотичное движение, поэтому невозможно предсказать траекторию их столкновения с Землей больше, чем на 20 лет вперед. Если предположительная дата намечена 2182 год — это с большей вероятностью ошибка вычислений. К тому же у астероида Бенну достаточно стабильная орбита, поэтому вплоть до 2135-го никаких сближений с нашей планетой у него не случится, — заключил эксперт.