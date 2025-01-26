От Индии ничего не останется: астероид Апофис может упасть на Землю в 2036 году

— Его орбита, как у всех небесных тел, достаточно плоская, поэтому область пересечения с поверхностью Земли будет относительно небольшой. Размер Апофиса — 300 метров. Поэтому можно предсказать, что удар коснется экваториальных частей Земли, а значит, россиянам не стоит переживать, что ударная волна их настигнет. Глобальной катастрофы и апокалипсиса не будет. Но если астероид упадет в Индии — от нее ничего не останется, — рассказал Гончаров.