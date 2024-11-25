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От Госдепа потребовали отчитаться за «сеансы плача» у психологов после победы Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Даррелл Исса потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена объяснить «сеансы плача» у психологов для сотрудников Госдепа после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Fox News.

Источник: Reuters

«Я обеспокоен тем, что Госдеп обслуживает служащих, которые лично опустошены нормальным функционированием американской демократии, предоставляя финансируемые правительством консультации по вопросам психического здоровья из-за того, что Камала Харрис не была избрана президентом страны», — заявил конгрессмен в письме Блинкену.

При этом Исса подчеркнул, что здоровье сотрудников Госдепа важно, однако он потребовал отчитаться о том, сколько сеансов было проведено, сколько еще запланировано и во сколько они обходятся бюджету.

Ранее бывший советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер призвал сторонников избранного президента Дональда Трампа отказаться от симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, Москва и Киев заинтересованы в том, чтобы добиться «как можно большего успеха на поле боя до прихода к власти новой администрации».