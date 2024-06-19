От геометрии до физики: восемь достижений Блеза Паскаля

С другой стороны, Паскаля многие назвали бы циником. Вот еще цитата из «Мыслей»: «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия». Иными словами, если вы верите, а Бога нет, вы просто нелепый человек. А если не верите, а Бог и вечная жизнь есть, будете гореть в аду, так что лучше обезопаситься. Такой подход понравился не всем: разные мыслители (например, Ричард Докинз) утверждали, что мы не можем выбирать, во что верить, и прагматическая вера искренней быть не может — если Бог есть, он точно раскусит такой обман.