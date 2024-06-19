От геометрии до физики: восемь достижений Блеза Паскаля

Блез Паскаль родился 19 июня 1623 года в семье сборщика налогов и много болел и умер в 39 лет. Несмотря на короткую жизнь, он успел совершить прорывы в физике, математике, геометрии и написал несколько литературных трудов — а мы пользуемся тем, что он помог создать, почти каждый день. Коротко рассказываем о достижениях великого ученого.
Геометрия — Теорема Паскаля
Паскаль увлекался геометрией и черчением с 8 лет, в 12 разбирал теоремы математиков древности, а в 16 уже доказал собственную. «Если шестиугольник вписан в эллипс, три точки попарного пересечения его сторон лежат на одной прямой». Сегодня такие формулировки выглядят изощренными логическими задачами, но тогда коническое сечение компьютер за человека не строил, и каждая из этих теорем помогала продвинуть вперед архитектуру, конструкторское дело, аналитику, понимание окружающего мира.
Арифметика — калькулятор
В 19 лет юноша решил помочь отцу считать налоги, и собрал механическую «счетную машину». Машина представляла собой ящичек с колесиками. Каждое колесико означало порядок в числе, и внутри крепилась в шестерне с десятью делениями, от 0 до 9. Меняя положение с 9 на 0, шестерня прокручивала следующую на единицу — таким образом в ящичек можно было вводить большие числа и складывать их, а при небольшой сноровке даже вычитать. Большой популярности счетная машина не имела — изготовить ее и научиться управлять было трудно, а французская денежная система еще много веков была недесятичной и очень сложной. Тем не менее, она стала важной вехой в автоматизации вычислений.
Математика — Теория вероятности
Отец Паскаля получил за службу дворянский титул, и юному дворянину были не чужды азартные игры. Паскаль стремился найти закономерность в карточных играх, которые казались всем волей рока (вспомните «Пиковую даму»). Паскаль решил применить к играм математический анализ и активно переписывался об этом с Пьером Ферма. Он даже задумал большой труд «Математика случая», но не успел за него взяться.
Физика — атмосферное давление
Паскаль налил ртуть в узкий сосуд и отправил своего зятя взобраться на гору, показав, что в зависимости от высоты меняется уровень, на котором останавливается ртуть в столбике. Сам Паскаль, кстати, взобраться на гору не мог, поскольку в тот момент ходил на костылях. Много лет спустя единицу измерения давления, которой мы пользуемся сегодня, так и назвали — Паскалем.
Теология — «Письма к провинциалу»
Паскаль и его семья были янсенистами. Католики считали это течение ересью, а любая ересь в годы, когда католическая церковь боролась с Реформацией, была попросту опасна. «Письма» состоят из выдуманной переписки добродушного простака со священником-католиком, и активно критикуют орден иезуитов с присущей ему казуистической моралью. Книгу тут же осудила церковь, и Паскаль, опубликовавший их под псевдонимом, все равно несколько лет скрывался, опасаясь казни. Вольтер считал ее одним из первых великих французских романов в прозе: «Делались попытки самыми различными способами показать иезуитов отвратительными; Паскаль сделал больше: он показал их смешными».
Философия — «Мысли о религии и других предметах»
В размышлении о Боге Паскаль пришел к выводу, что человек должен стремиться осознать свою ничтожность и не поддаваться тщеславию. В результате философ попал в логическую ловушку: собственная жизнь, полная научных достижений, ему казалась глубоко тщеславной и греховной, ведь своими открытиями он заслужил признание и интерес современников еще при жизни.
Теология — «Пари Паскаля»
С другой стороны, Паскаля многие назвали бы циником. Вот еще цитата из «Мыслей»: «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия». Иными словами, если вы верите, а Бога нет, вы просто нелепый человек. А если не верите, а Бог и вечная жизнь есть, будете гореть в аду, так что лучше обезопаситься. Такой подход понравился не всем: разные мыслители (например, Ричард Докинз) утверждали, что мы не можем выбирать, во что верить, и прагматическая вера искренней быть не может — если Бог есть, он точно раскусит такой обман.
Программирование — язык его имени
Сегодня чаще всего можно встретить слово Pascal в названии одного из первых языков программирования. Язык был создан в 1970 году, и до конца 90-х был одним из самых популярных в мире. На нем до сих пор учат программировать в школах и институтах, а многие другие языки «выросли» из Паскаля. Свое имя язык получил в честь того, что Блез Паскаль одним из первых создал машину, складывавшую два числа механически — а все программирование, если упрощать, сводится как раз к сложению двух чисел.
Георгий Мазуркевич