От дома Долиной уехал микроавтобус, куда грузили ее вещи

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.