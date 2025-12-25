От дома Долиной уехал микроавтобус, куда грузили ее вещи

Популярные темы
МОСКВА 25 дек — РИА Новости. Микроавтобус, куда грузили вещи, уехал от дома в центре Москвы, где проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости.

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

Как передает корреспондент РИА Новости, вечером, около 19.00 (мск) к дому Долиной в центре Москвы подъехал микроавтобус, в который начали грузить вещи.

При этом примерно через 40 минут микроавтобус уехал от дома.