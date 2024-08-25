От дефицита шоколада до изменений климата: что произойдет с миром, если комары исчезнут

Существует множество видов комаров
Например, пискун (или обыкновенный комар). Это хорошо знакомый нам вид. Величина особей составляет 3−7 миллиметров. Примечательно, что самцы питаются только растительными веществами, то есть пыльцой и соком растений, а вот самки, помимо этого, еще и кровью. Они, собственно, и кусают.
Малярийный комар (анофелес) отличается от комара обыкновенного более длинными задними лапками и усиками. Для этого вида высокий уровень влаги жизненно необходим. Комардолгоножка (карамора) — более крупный по размерам в сравнении с другими, около 8 сантиметров. Однако он не представляет угрозы для людей и животных, поскольку питается исключительно растительной пищей (нектаром и соком растений).
Всего существует больше 3000 видов. Каждый характерен для своего региона проживания, но в связи с глобальным изменением климата и доступностью логистических цепочек вкупе с недостаточной дезинфекцией комары могут появляться в местах, в которых раньше не водились, и размножаться, вытесняя местные виды.
Если все комары исчезнут, может возникнуть множество неочевидных проблем, которые на первый взгляд не связаны именно с комарами. Прежде всего начнутся проблемы с опылением растений — некоторые виды комаров питаются нектаром. Если они исчезнут, то вслед за ними могут пропасть и растения. Это повлияет на состояние экосистем.
Главное блюдо для птиц
В Арктике, где летом гнездятся чайки и другие северные птицы, комариные личинки зачастую оказываются единственным источником их прокорма.
А от него один лишь вред
Малярийные комары — переносчики возбудители малярии. Их уничтожение может привести к исчезновению болезни. Рост экономики некоторых африканских стран ускорится на 1,3 процента. Столько, по оценкам ВОЗ, они теряют из-за малярии.
Летающая таблица Менделеева
Мириады насекомых переносят в своих тельцах химические элементы: углерод, азот, фосфор, кальций, железо, марганец, молибден, бор. Ученые предполагают, что комариные тучи — порой единственный биологический «транспорт» для некоторых микроэлементов, без которых теряют силу травы и деревья.
Скованы одной цепью
Комары и их личинки — пища для стрекоз, летучих мышей, птиц. Их исчезновение приведет к трансформации многих пищевых цепочек.
Боль для сладкоежек
С исчезновением комаров возникнет дефицит шоколада. Некоторые виды питаются нектаром и опыляют растения. Если они исчезнут, то вслед за ними могут пропасть и растения. В частности, шоколадное дерево. Любители сладкого расстроятся.
Укусы могут быть полезны?
Несмотря на то что после комариных укусов возможны осложнения, бытует мнение, что эти насекомые могут локально улучшить кровообращение и избавить человека от мелких капиллярных тромбов. Ведь комары обладают способностью находить на теле человека наиболее слабые места.
Даже ухи не сваришь
Комары откладывают яйца в водоемы. Когда появляются на свет мальки, они начинают питаться личинками комаров. Поэтому количество рыбы в водоемах без комаров существенно уменьшится.
Влияют даже на климат
В северных регионах комары (гнус) оказывают влияние на миграцию дикого северного оленя — предохраняют хрупкую экосистему тундры от чрезмерного влияния парнокопытных. Если комаров не станет, то олени захватят новые ареалы обитания и уничтожат многие растения. Северный регион лишился бы растительного покрова, который играет роль буфера между мерзлотой и Солнцем. Это ускорило бы и без того быстро происходящие изменения климата.
Свято место пусто не бывает
Экологическую нишу комаров могут занять другие насекомые. В целом если мы избавимся от всех комаров, мух, шершней, слепней и клещей, то обязательно найдется тот, кто будет жужжать еще громче и может вызвать больше болезней.
Чистят воду
Личинки комаров способны фильтровать воду — принимают участие в очистке водоемов от водорослей и продуктов разложения.
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
- Срок жизни самца комара составляет всего 19 дней, самки — около 43 суток.
- Человек узнает о приближении комара по характерному жужжащему звуку, который издают маленькие крылышки насекомого. Они колеблются с частотой 500- 600 раз в секунду.
- У комаров довольно слабое зрение, но они лучше видят, если их жертвы одеты в темную одежду.
- В среднем в одного комара вмещается 0,003 миллилитра крови. Чтобы полностью иссушить человека, потребуется около 1,2 миллиона комаров.
- Кусают только самки комаров. Чтобы воспроизвести потомство, им нужны белок и железо. Самцы вегетарианцы. Они питаются цветочным нектаром.
ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ.
- Тигровые. Более сотни человек в Италии, Франции и Испании в 2023 году заразились лихорадкой денге. Ее переносили азиатские тигровые комары, сумевшие приспособиться к местным условиям. Эти комары определяются по черным и белым полосам на ножках, черному-белому телу.
- Звонцы, или комары-дергуны, свое название получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев (до 1000 в секунду). Эти комары безвредны для человека, во взрослом состоянии питаются нектаром и медвяной росой.
- Малярийные. У печально известного малярийного комара задняя пара конечностей имеет большую длину, чем у пискунов, поэтому сидит он, подняв зад и опустив голову. В России обитают практически на всей территории, исключая Крайний Север.
- Пискуны. Обыкновенный комар распространен практически везде. Размер от 3 до 7 миллиметров. Самки питаются соками растений (для поддержания жизни) и кровью (для развития яиц), в основном человеческой. Самки обыкновенного комара переносят заболевания: например, японский энцефалит, менингит.
- Карамора. Комары-долгоножки живут в лесах, вблизи пресных, как правило, мелководных водоемов и на болотах. Взрослые насекомые питаются нектаром или не питаются вовсе. Многие люди боятся их, принимая за малярийных комаров или же полагая, что комары-долгоножки кусаются. На самом же деле, несмотря на свои размеры, эти насекомые совершенно безвредны.