От дефицита шоколада до изменений климата: что произойдет с миром, если комары исчезнут

Недавно во всем мире отметили День комара. Вряд ли найдется человек, который хоть раз в жизни не пожелал: вот бы этих назойливых кровопийц вовсе не было! Уж сколько неприятностей они приносят в летний сезон: и противно пищат над ухом, и оставляют зудящие укусы. Однако без них наша жизнь была бы совсем иной. Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил «Вечерней Москве», что произойдет, если все комары разом исчезнут.