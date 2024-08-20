От черепахи до шимпанзе: истории животных, которые побывали в космосе

20 августа 1960 года на Землю вернулись Белка и Стрелка — первые животные, которые побывали в космосе и успешно вернулись назад. В честь этого дня вспоминаем истории самых разных животных, побывавших в космосе, — трогательные и трагические.
Собаки
В СССР именно собаки были главными исследователями космоса до того, как туда полетел первый человек. Советские ученые видели в собаках следующие преимущества: их дешевле содержать и проще найти, собаки проще поддавались дрессировке и в целом были физически более устойчивыми к непредсказуемым и опасным условиям космического полета.
С 1951 по 1960 годы в верхние слои атмосферы было запущено 27 ракет с собаками, чтобы изучить влияние перегрузок на живые организмы. Большинство ракет запускалось с двумя собаками на борту, и примерно каждая вторая из них погибла из-за тех или иных технических неисправностей.
В 1957 году собака по кличке Лайка впервые была запущена в космос. Ученые изначально не предполагали возможности возвращения, и намеревались получать данные о жизни собаки в течение недели, после чего она должна была съесть отравленный корм. Как выяснилось много лет спустя, собака погибла через несколько часов после взлета из-за сбоя в системе вентиляции корабля.
19 августа 1960 года в космос отправились самые известные советские собаки — Белка и Стрелка. За сутки их корабль совершил 17 оборотов вокруг Земли и благополучно приземлился. дальше собак изучали уже на Земле: они прожили долгую жизнь, а Стрелка даже принесла потомство (одного из щенков в знак международной дружбы Никита Хрущев подарил Жаклин Кеннеди).
Еще одна пара популярных собак-космонавтов — Ветерок и Уголек. Они стали первыми космонавтами, совершившими длительный космический полет: в космосе звери находились 23 дня. Полет чрезвычайно измотал обеих собак, и вернулись на Землю они в крайне ослабленном состоянии — но ученые выходили их, после чего собаки прожили долгую и здоровую жизнь.
Собак-космонавтов часто вспоминают в популярной культуре — из последних образов можно вспомнить разумную собаку-телепата Космо из фильма «Стражи Галактики-3». Прототипом Космо является как раз погибшая на орбите Лайка — по версии авторов комикса (и фильма), она не умерла, а улетела на другую планету, где обрела сознание и суперсилы.
Обезьяны
В космической программе США приоритет отдавали не собакам, а обезьянам — американские ученые считали, что, поскольку эти животные ближе по строению к людям, результаты анализов будут полезнее и больше расскажут о том, что ждет в космосе человека.
Обезьян чаще всего отправляли в космос без сознания и фиксировали лишь изменения в физиологических процессах — хотя в более поздних полетах они должны были выполнять простейшие действия (нажимать на нужные кнопки или рычаги). Астронавтами обычно становились шимпанзе и макаки разных видов. США запускали обезьян с 1948 по 1969 годы. Около половины приматов погибло во время полета, еще часть сразу после приводнения (ученые не всегда могли вовремя найти капсулы с упавшими животными) или вскоре после эксперимента. В 1961 году было проведено сразу два успешных полета с обезьянами, ставшими героями: шимпанзе Хэм и Энос слетали в космос, вернулись и прожили на земле еще больше 10 лет.
В 1960-х обезьян в космос запускали Франция и Аргентина, в конце 1980-х и 1990-х — Россия (последний полет провели в 1997 году), а в 2011, в 2012—2013 годах обезьян отправлял в суборбитальный полет Иран (только в одном полете из трех животное выжило и вернулось на Землю).
Черепахи
В 1968 году Советский союз запустил в космос аппарат «Зонд-5», который нес в себе груз из разных живых существ и семян растений. Задачей эксперимента было проверить, как полет и невесомость повлияют на самых разных представителей флоры и фауны.
Сухопутные черепахи перенесли этот и несколько последующих полетов максимально успешно. Эти животные могут обходиться без еды и воды до полутора недель, поэтому не нуждались в особых условиях внутри ракеты. После приземления ученые не обнаружили в физических показателях черепах никаких изменений, и животные продолжили свою жизнь так же, как жили и до полета.
Кошки
Достоверно известно только об одном запуске кошки в космос — это сделала Франция 18 октября 1963 года. Кошка благополучно совершила полет и приземлилась, после чего ее усыпили для изучения. Повторный запуск кошки французами в том же году потерпел неудачу в результате аварии. О намерении отправить кошку в космос заявляли Бразилия и Иран (персидский кот — символ страны), но полеты не состоялись.
Все остальные
Кроме этих животных в космос также отправлялись тритоны, крысы, мыши, морские свинки, перепелки, лягушки, улитки и некоторые виды рыб. Самым успешным животным, покорившим космическое пространство, стала советская тараканиха Надежда, которая не только пережила полет, но и успела дать там потомство.
Георгий Мазуркевич