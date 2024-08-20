От черепахи до шимпанзе: истории животных, которые побывали в космосе

Обезьян чаще всего отправляли в космос без сознания и фиксировали лишь изменения в физиологических процессах — хотя в более поздних полетах они должны были выполнять простейшие действия (нажимать на нужные кнопки или рычаги). Астронавтами обычно становились шимпанзе и макаки разных видов. США запускали обезьян с 1948 по 1969 годы. Около половины приматов погибло во время полета, еще часть сразу после приводнения (ученые не всегда могли вовремя найти капсулы с упавшими животными) или вскоре после эксперимента. В 1961 году было проведено сразу два успешных полета с обезьянами, ставшими героями: шимпанзе Хэм и Энос слетали в космос, вернулись и прожили на земле еще больше 10 лет.