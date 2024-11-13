От чего умрёт человечество. Эксперт предположил, что приведёт к пандемии

Однако, говоря об опасности вирусов, нельзя забывать об опасности бактерий. Они несут не меньшую угрозу. По прогнозу журнала «Ланцет», в 2050 году в мире ежегодно непосредственно от супербактерий будет умирать 2 млн и 8,5 млн — от болезней, ассоциированных с ними. Это огромная цифра, если учесть, что, по данным ВОЗ, от ковида за два самых тяжелых года — 2020 и 2021-й — в мире умерло 6 млн человек.