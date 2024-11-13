От чего умрёт человечество. Эксперт предположил, что приведёт к пандемии

Еще в разгар ковида нас пугали, что после него придет грипп с 30% летальностью. Сбудется ли это предсказание и когда это может произойти?
Об этом на полях конференции FutureMed aif.ru рассказал руководить клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Самую большую опасность для человечества представляет вирус неизвестный, патогенный, высоко контагиозный (крайне заразный — прим. ред.) и летучий (передающийся воздушно-капельным путём — прим. ред.). С этой точки зрения те инфекции, о которых большинство людей впервые услышали в 2024 году — вирус Марбурга, вирус Зика, оспа обезьян
Какой штамм может вызывать эпидемию гриппа с 30% летальностью?
— Грипп — крайне опасный вирус, который и сегодня ежегодно уносит жизни тысяч людей, несмотря на то, что у нас есть вакцины и понимание того, как его нужно лечить. Он, как и ковид, не только заражает, но еще и мутирует.
На мой взгляд, наибольшую опасность представляет птичий грипп. Пока им заражаются только люди, которые непосредственно работают с птицами. Передача вируса от человека к человеку ещё не зафиксирована. Но, судя по всему, очередная мутация, когда вирус станет «летучим», не за горами.
Если это произойдет, смертность от птичьего гриппа будет выше, чем от обычного. Однако опасаться 30% летальности точно не стоит. Во-первых, это явно завышенная цифра. Во-вторых, ковид нам преподал хороший урок, который мы, к счастью, усвоили. В частности, мы научились быстро изготавливать вакцины. На расшифровку генома у исследователей уходит день. На изготовление вакцины — две недели, на клинические испытания — три месяца.
Однако, говоря об опасности вирусов, нельзя забывать об опасности бактерий. Они несут не меньшую угрозу. По прогнозу журнала «Ланцет», в 2050 году в мире ежегодно непосредственно от супербактерий будет умирать 2 млн и 8,5 млн — от болезней, ассоциированных с ними. Это огромная цифра, если учесть, что, по данным ВОЗ, от ковида за два самых тяжелых года — 2020 и 2021-й — в мире умерло 6 млн человек.
О каких бактериях идет речь?
— Сегодня шестерка злодеев (бактерий, которые выработали лекарственную устойчивость) — это золотистый стафилококк, ацинетобактер, кишечная палочка, клебсиелла, пневмококк, и синегнойная палочка. Из них пять инфекций (золотистый стафилококк, пневмококк, кишечная палочка, клебсиелла и пневмококк) обитают в организме всех людей. И если они станут полностью неуправляемыми — это будет вызов, сопоставимый с новой пандемией.
Суперпрепарат от супербактерии
Что может помешать этому прогнозу сбыться? Есть четыре пути. Мы можем разрабатывать новые антимикробные препараты. Но это долго и дорого. К тому же к новым препаратам может также быстро выработаться устойчивость.
Мы можем попытаться создать биооружие. Например, бактериофаги (вирусы, которые «ломают» бактерии). Это перспективное направление, бактериофаги разрабатываются давно, но пока ни один из них не был введён в действие.
Но как сделать микробиоту несокрушимой — пока никто не знает.
Много говорят о совершенствовании системы здравоохранения и оптимизации применения антибактериальной терапии. Для этого нужно не только сделать так, чтобы пациенты не могли принимать препараты без назначения врача, но и врачи не могли назначать ненужные антибиотики пациентам. А это гораздо более трудная задача.
Наконец, мы можем разрабатывать препараты, которые взламывают механизм суперустойчивости этих бактерий, например, добавлять в их состав вещества, которые усиливают действие препаратов. На сегодня это выглядит наиболее перспективно, поскольку уже есть примеры таких работающих суперпрепаратов.