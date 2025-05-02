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От «Бриллиантовой руки» до героя мемов: отцу российского тру-крайма Леониду Каневскому — 86

Леонид Каневский переживает второй пик популярности.

Источник: РИА "Новости"

Леонид Каневский сегодня переживает вторую волну популярности. Известный артист и телеведущий стал героем множества мемов благодаря интересу к тру-крайму и передаче «Следствие вели…». Однако телеведузий известен не только образом сыщика, распутывающего сложные загадки. 2 мая Леониду Каневскому исполняется 86 лет. URA.RU вспоминает творческий путь артиста.

Юность Леонида Каневского

Леонид Каневский родился в Киеве в мае 1939 года. Отец будущего артиста работал технологом, а мама, в юные годы подающая надежда консерватории, после рождения детей целиком посвятила себя домашней работой.

Дети в семье Каневских решили посвятить себя творчеству. Старший брат Леонида, Александр, с юности начал писать рассказы, а в будущем стал писателем-сатириком. А младший ребенок в семье не пропускал ни одного фильма в кинотеатре и мечтал однажды тоже оказаться на большом экране.

Получив аттестат, Леонид Каневский отправился покорять театральные институты Москвы. Вот только ни Школа-студия МХАТ, ни Щепкинское училище не приняло юношу. Когда раздосадованный юноша уже собирался ехать домой, мама посоветовала ему попробовать поступить в Щукинское училище.

Без особых надежд Леонид пошел в «Щуку», и здесь ему наконец-то повезло: юношу зачислили на курс актрисы Веры Львовой. Однокурсниками Каневского оказались Андрей Миронов, Ольга Яковлева и Василий Ливанов. Вместе с будущими звездами кино Леонид начал постигать искусство выступления на сцене.

Леонид Каневский в театре

Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский. Сцена из спектакля А. Володина "Детектив каменного века". Постановка главного режиссера театра, народного артиста РСФСР Евгения Лазарева. Каневский в роли "Главы рода". Московский театр на Малой Бронной.
Заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский. Сцена из спектакля А. Володина "Детектив каменного века". Постановка главного режиссера театра, народного артиста РСФСР Евгения Лазарева. Каневский в роли "Главы рода". Московский театр на Малой Бронной. Источник: РИА "Новости"

Закончив обучение в 1960 году, Леонид Каневский попал в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Первое время начинающий артист играл лишь небольшие роли, но артистизм Каневского понравился режиссеру Анатолию Эфросу. И когда наставник перешел работать в Театр на Малой Бронной, он уговорил Каневского пойти вместе с ним.

На новом месте артисту, наконец-то, доверили серьезные роли. Леонид Каневский играл в спектаклях «Поздняя любовь», «Ревизор», «Отелло», «Не от мира сего» и многих других. На московской сцене артист проработал до 1991 года — пока товарищ не пригласил его на работу в театр в Тель-Авиве.

В Израиле Каневский стал выступать на сцене «Гешера», где собрались в основном артисты-репатрианты. Но если актеру поступали предложения сыграть интересные роли в России — он тут же соглашался и вылетал в Москву.

Леонид Каневский в кино

Сниматься в кино Леонид Каневский начал примерно в то же время, что и выступать на сцене. Впервые артист появился в фильме «Сорок минут до рассвета» 1963 года в небольшой роли заведующего магазином, которая осталась незамеченной. Затем актер снимался в картинах «Город мастеров», «На два часа раньше», Весна на Одере и других фильмах, которые не принесли ему славы.

По-настоящему заметная роль Леониду Каневскому досталась в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Артист появился в кадре всего на пару минут, но харизматичный контрабандист, который накладывал гипс, приглянулся советским зрителям.

Изначально Каневский не должен был сниматься с обнаженным торсом — для его персонажа специально сшили костюм. Вот только рубашка плохо сидела на артисте, и во время примерки одежды Леонид Гайдай оценил телосложение актера и решил, что он предстанет перед зрителями с открытым торсом. Также именно Каневский падает, поскользнувшись на арбузной корке, ведь у Юрия Никулина долго не получалось достоверно выполнить трюк.

Но по-настоящему известным Леонид Каневский стал после роли в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». В начале 70-х годов режиссер Вячеслав Бровкин разглядел в артисте идеального кандидата на роль майора Томина. Уже с первых серий зрители полюбили детектив, и серии стали выходить одна за другой.

Играя в «Следствие вели ЗнаТоКи», артист участвовал и в других съемках. Например, появился в детском фильме «Вот и лето прошло…», музыкальном приключении «Д’Артаньян и три мушкетера», комедии «Бедные родственники» и многих других картинах. Но ни одна из ролей не принесла Каневскому такой же славы, как и майор Томин.

Леонид Каневский в передаче «Следствие вели…»

Когда сериал «Следствие вели ЗнаТоКи» закончился, на НТВ начали выпускать документальное шоу «Следствие вели…», в котором Леонид Каневского распутывал громкие преступления времен Советского Союза. Первая же серия, выпущенная в 2006 году, собрала отличные рейтинги и привлекла к экранам тысячи восторженных зрителей.

За пятнадцать лет до «бума» тру-крайма, авторам передачи удалось нащупать интригующую манеру подачи расследования дел маньяков и серийных убийц. Появлялись выпуски и о бытовых, но от того еще более тревожных преступлениях. Каждый раз Леонид Каневский, вместе со зрителями, начинал распутывать дело, реконструируя события и объясняя молодым зрителям особенности советского быта.

Несколько лет назад выпуски «Следствие вели…» стали набирать популярность у молодой аудитории. Несмотря на шокирующие сюжеты, школьники и студенты прониклись уютной атмосферой передачи, а харизматичный ведущий стал появляться в многочисленных мемах.

«Мне об этом дочка моя рассказала несколько лет назад. Она: “Ты знаешь, что ты мем?” Я говорю: “Чего? Кто?” И показала мне все эти шутки и фразы с моим изображением. Во-первых, приятно, что ни одного бестактного слова. Только ироничные фразы. Люди относятся уважительно. Это самое главное», — рассказывал Леонид Каневский о своей популярности.

Личная жизнь Леонида Каневского

Жизнь Леонида Каневского — пример настоящей любви. В 70-х годах мужчина познакомился с переводчицей Анной Березкиной, и влюбился по уши. Влюбленных познакомил старший брат артиста: Александр тогда работал с отцом Анны и посоветовал Леониду обратить внимание на красавицу, добавив, что сам он уже женат, а такую девушку нельзя упускать.

Актер, телеведущий Леонид Каневский и его жена Анна Березина перед началом церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова.
Актер, телеведущий Леонид Каневский и его жена Анна Березина перед началом церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова. Источник: РИА "Новости"

Конфетно-букетный период Леонида и Анны тихо перешел в семейную жизнь. Пара поженилась в 1975 году, а два года спустя на свет появилась дочка артиста Наташа. Дочка Каневского стала дизайнером и подарила звездному отцу двух внуков: девочку Амалию и мальчика Микаэля.

Леонид Каневский сейчас

Сегодня Леонид Каневский переживает второй пик своей популярности. Артиста зовут на интервью, а за его соцсетями наблюдают тысячи поклонников. Каневский стал настоящим прародителем всего российского тру-крайма, а забавные мемы с ним продолжают оставаться популярными вот уже несколько лет.

В 2024 году у Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. Из-за возраста актера медики решили не удалять ее и регулярно наблюдаться у онкологов. Новость успели подхватить СМИ, однако вскоре представители артиста опровергли информацию о болезни. Несмотря на солидный возраст, Леонид Каневский продолжает жить полной жизнью, путешествовать, сниматься в интервью и радовать поклонников.