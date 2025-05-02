От «Бриллиантовой руки» до героя мемов: отцу российского тру-крайма Леониду Каневскому — 86

Леонид Каневский сегодня переживает вторую волну популярности. Известный артист и телеведущий стал героем множества мемов благодаря интересу к тру-крайму и передаче «Следствие вели…». Однако телеведузий известен не только образом сыщика, распутывающего сложные загадки. 2 мая Леониду Каневскому исполняется 86 лет. URA.RU вспоминает творческий путь артиста.
Юность Леонида Каневского
Леонид Каневский родился в Киеве в мае 1939 года. Отец будущего артиста работал технологом, а мама, в юные годы подающая надежда консерватории, после рождения детей целиком посвятила себя домашней работой.
Дети в семье Каневских решили посвятить себя творчеству. Старший брат Леонида, Александр, с юности начал писать рассказы, а в будущем стал писателем-сатириком. А младший ребенок в семье не пропускал ни одного фильма в кинотеатре и мечтал однажды тоже оказаться на большом экране.
Получив аттестат, Леонид Каневский отправился покорять театральные институты Москвы. Вот только ни Школа-студия МХАТ, ни Щепкинское училище не приняло юношу. Когда раздосадованный юноша уже собирался ехать домой, мама посоветовала ему попробовать поступить в Щукинское училище.
Без особых надежд Леонид пошел в «Щуку», и здесь ему наконец-то повезло: юношу зачислили на курс актрисы Веры Львовой. Однокурсниками Каневского оказались Андрей Миронов, Ольга Яковлева и Василий Ливанов. Вместе с будущими звездами кино Леонид начал постигать искусство выступления на сцене.
Леонид Каневский в театре
Закончив обучение в 1960 году, Леонид Каневский попал в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Первое время начинающий артист играл лишь небольшие роли, но артистизм Каневского понравился режиссеру Анатолию Эфросу. И когда наставник перешел работать в Театр на Малой Бронной, он уговорил Каневского пойти вместе с ним.
На новом месте артисту, наконец-то, доверили серьезные роли. Леонид Каневский играл в спектаклях «Поздняя любовь», «Ревизор», «Отелло», «Не от мира сего» и многих других. На московской сцене артист проработал до 1991 года — пока товарищ не пригласил его на работу в театр в Тель-Авиве.
В Израиле Каневский стал выступать на сцене «Гешера», где собрались в основном артисты-репатрианты. Но если актеру поступали предложения сыграть интересные роли в России — он тут же соглашался и вылетал в Москву.
Леонид Каневский в кино
Сниматься в кино Леонид Каневский начал примерно в то же время, что и выступать на сцене. Впервые артист появился в фильме «Сорок минут до рассвета» 1963 года в небольшой роли заведующего магазином, которая осталась незамеченной. Затем актер снимался в картинах «Город мастеров», «На два часа раньше», Весна на Одере и других фильмах, которые не принесли ему славы.
По-настоящему заметная роль Леониду Каневскому досталась в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Артист появился в кадре всего на пару минут, но харизматичный контрабандист, который накладывал гипс, приглянулся советским зрителям.
Изначально Каневский не должен был сниматься с обнаженным торсом — для его персонажа специально сшили костюм. Вот только рубашка плохо сидела на артисте, и во время примерки одежды Леонид Гайдай оценил телосложение актера и решил, что он предстанет перед зрителями с открытым торсом. Также именно Каневский падает, поскользнувшись на арбузной корке, ведь у Юрия Никулина долго не получалось достоверно выполнить трюк.
Но по-настоящему известным Леонид Каневский стал после роли в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». В начале 70-х годов режиссер Вячеслав Бровкин разглядел в артисте идеального кандидата на роль майора Томина. Уже с первых серий зрители полюбили детектив, и серии стали выходить одна за другой.
Играя в «Следствие вели ЗнаТоКи», артист участвовал и в других съемках. Например, появился в детском фильме «Вот и лето прошло…», музыкальном приключении «Д’Артаньян и три мушкетера», комедии «Бедные родственники» и многих других картинах. Но ни одна из ролей не принесла Каневскому такой же славы, как и майор Томин.
Леонид Каневский в передаче «Следствие вели…»
Когда сериал «Следствие вели ЗнаТоКи» закончился, на НТВ начали выпускать документальное шоу «Следствие вели…», в котором Леонид Каневского распутывал громкие преступления времен Советского Союза. Первая же серия, выпущенная в 2006 году, собрала отличные рейтинги и привлекла к экранам тысячи восторженных зрителей.
За пятнадцать лет до «бума» тру-крайма, авторам передачи удалось нащупать интригующую манеру подачи расследования дел маньяков и серийных убийц. Появлялись выпуски и о бытовых, но от того еще более тревожных преступлениях. Каждый раз Леонид Каневский, вместе со зрителями, начинал распутывать дело, реконструируя события и объясняя молодым зрителям особенности советского быта.
Несколько лет назад выпуски «Следствие вели…» стали набирать популярность у молодой аудитории. Несмотря на шокирующие сюжеты, школьники и студенты прониклись уютной атмосферой передачи, а харизматичный ведущий стал появляться в многочисленных мемах.
«Мне об этом дочка моя рассказала несколько лет назад. Она: “Ты знаешь, что ты мем?” Я говорю: “Чего? Кто?” И показала мне все эти шутки и фразы с моим изображением. Во-первых, приятно, что ни одного бестактного слова. Только ироничные фразы. Люди относятся уважительно. Это самое главное», — рассказывал Леонид Каневский о своей популярности.
Личная жизнь Леонида Каневского
Жизнь Леонида Каневского — пример настоящей любви. В 70-х годах мужчина познакомился с переводчицей Анной Березкиной, и влюбился по уши. Влюбленных познакомил старший брат артиста: Александр тогда работал с отцом Анны и посоветовал Леониду обратить внимание на красавицу, добавив, что сам он уже женат, а такую девушку нельзя упускать.
Конфетно-букетный период Леонида и Анны тихо перешел в семейную жизнь. Пара поженилась в 1975 году, а два года спустя на свет появилась дочка артиста Наташа. Дочка Каневского стала дизайнером и подарила звездному отцу двух внуков: девочку Амалию и мальчика Микаэля.
Леонид Каневский сейчас
Сегодня Леонид Каневский переживает второй пик своей популярности. Артиста зовут на интервью, а за его соцсетями наблюдают тысячи поклонников. Каневский стал настоящим прародителем всего российского тру-крайма, а забавные мемы с ним продолжают оставаться популярными вот уже несколько лет.
В 2024 году у Леонида Каневского нашли злокачественную опухоль. Из-за возраста актера медики решили не удалять ее и регулярно наблюдаться у онкологов. Новость успели подхватить СМИ, однако вскоре представители артиста опровергли информацию о болезни. Несмотря на солидный возраст, Леонид Каневский продолжает жить полной жизнью, путешествовать, сниматься в интервью и радовать поклонников.