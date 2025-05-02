От «Бриллиантовой руки» до героя мемов: отцу российского тру-крайма Леониду Каневскому — 86

«Мне об этом дочка моя рассказала несколько лет назад. Она: “Ты знаешь, что ты мем?” Я говорю: “Чего? Кто?” И показала мне все эти шутки и фразы с моим изображением. Во-первых, приятно, что ни одного бестактного слова. Только ироничные фразы. Люди относятся уважительно. Это самое главное», — рассказывал Леонид Каневский о своей популярности.