От багета до том-яма: какая еда включена в список наследия ЮНЕСКО

Впервые еда появилась в списках нематериального наследия ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор туда внесли уже сотни разных блюд. При этом в мире есть три страны, чья национальная кухня признана культурным наследием целиком, — это Франция, Мексика и Япония. Собрали список из всех блюд и кулинарных традиций, которые когда-либо признавались частью мирового культурного наследия.