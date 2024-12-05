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От багета до том-яма: какая еда включена в список наследия ЮНЕСКО

Рассказываем про все блюда и кулинарные традиции, которые считаются частью мирового культурного наследия.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Ullstein Bild/Getty Images

Недавно в список культурного наследия ЮНЕСКО были включены венские сосиски и тайский суп том-ям. Разберемся, в какую компанию попали эти выдающиеся блюда, и что из себя представляет перечень самых ценных блюд на планете в целом.

Впервые еда появилась в списках нематериального наследия ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор туда внесли уже сотни разных блюд. При этом в мире есть три страны, чья национальная кухня признана культурным наследием целиком, — это Франция, Мексика и Япония. Собрали список из всех блюд и кулинарных традиций, которые когда-либо признавались частью мирового культурного наследия.

Гастрономическая культура Франции
Гастрономическая культура ФранцииИсточник: Siyuan/CC0

2010

  • Франция. Гастрономическая культура страны.
  • Мексика. Народная мексиканская кухня и традиции приготовления мексиканской еды, сохраняющиеся в штате Мичоакан.
  • Хорватия. Лицитары — расписные фигурные пряники в форме сердца, которые принято дарить близким на праздники.

Кешкек
Кешкек

2011

  • Турция. Кешкек, церемониальное блюдо из мяса или курицы с пшеницей или ячменём.

Вашоку
Вашоку

2013

  • Грузия. Квеври, древний грузинский традиционный метод виноделия в огромных керамических сосудах, вкопанных в землю.
  • Южная Корея. Кимджанг, традиционный метод приготовления пряной квашеной капусты кимчи.
  • Кипр, Хорватия, Испания, Греция, Италия, Марокко и Португалия. Средиземноморская диета. Ее основные признаки: много свежих овощей, фруктов и злаков, ненасыщенные жиры и оливковое масло, из молочных продуктов главный — сыр, больше рыбы и морепродуктов, малое количество красного мяса.
  • Турция. Культура и традиции турецкого кофе.
  • Япония. Вашоку, японская диета для долголетия, основанная на принципах умеренности, а также связанные с ней традиции празднования Нового года в Японии.

Армянский лаваш
Армянский лаваш

2014

  • Марокко. Арган, растительное масло из плодов аргании и кулинарные традиции, с ним связанные. Аргановое масло — одно из самых редких в мире.
  • Армения. Армянский лаваш, традиции его приготовления, внешний вид и символическое значение.

Арабский кофе
Арабский кофе

2015

  • ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар. Арабский кофе как символ щедрости.
  • Северная Корея. Традиция приготовления кимчи в КНДР.

Плов
ПловИсточник: Eugene Krasnaok/CC0

2016

  • Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Турция. Среднеазиатские лепешки и традиции их приготовления (лаваш, катырма, джупка, юфка).
  • Таджикистан. Оши Палав, традиционный таджикский плов, его социальный и культурный контекст.
  • Узбекистан. Узбекский плов, его культура и традиции.
  • Бельгия. Бельгийское пиво и традиции его приготовления: сейчас в крохотной стране насчитывается больше 1500 сортов пива.

Итальянская пицца
Итальянская пиццаИсточник: Nik Owens/CC0

2017

  • Италия. Итальянская пицца и искусство неаполитанских «пиццайоло» (поваров, которые готовят пиццу).
  • Азербайджан. Долма (мясо в виноградных листьях) как маркер культурной идентичности азербайджанского народа, традиции приготовления и культура.
  • Малави. Нсима и кулинарные традиции, с ней связанные. Нсима — это крепко сваренная каша или пюре из кукурузной муки, спрессованная в шарик. В шарике делают углубление, чтобы он превратился в съедобную ложку и заполняют рагу, мясом или соусом.

Культура уличной торговли в Сингапуре
Культура уличной торговли в СингапуреИсточник: Wina Tristiana/CC0

2020

  • Сингапур. Культура уличной торговли в городе: здесь уличные рынки совмещены со столовыми и принято есть в общей компании прямо на улице: так незнакомые люди встречаются, общаются, играют в шахматы и заводят друзей.
  • Мальта. Фтира, традиционный мальтийский бутерброд из свежей булки на дрожжевом тесте. В качестве начинки обычно используют сардины, тунца, картофель, свежие помидоры, оливки, каперсы и лук.
  • Алжир, Мавритания, Марокко, Тунис. Кускус и блюда с его использованием. Знания и практики, относящиеся к производству и потреблению кускуса.

Джуму
Джуму

2021

  • Гаити. Джуму — острый суп из тыквы, говядины, картофеля и зеленых овощей.

Багет
БагетИсточник: Sergio Arze/CC0

2022

  • Украина. Украинский борщ, культура и традиции его приготовления.
  • Иордания. Мансаф — традиционное праздничное блюдо из баранины в соусе из ферментированного сушеного йогурта с рисом или булгуром.
  • Франция. Багет — техника приготовления и культурные традиции, связанные с этим французским хлебом.
  • Тунис. Харисса — острый густой соус из перца чили, блюда с его использованием, кулинарные и социальные традиции.
  • Северная Корея. Пхеньянский нэнмён — холодная гречневая лапша, которую подают с небольшим количеством говяжьего бульона, ломтиками вареной говядины и вареным яйцом.
  • Китай. Чай — традиции выращивания, сбора, приготовления чая в Китае, культура и традиции китайской чайной церемонии.

Хариса
Хариса

2023

  • Джибути. Сидхо — традиционное блюдо, которое свекровь дарит зятю после свадьбы. Оно представляет из себя контейнер, выдолбленный из ствола дерева, в который сложены кусочки вяленого мяса верблюда-дромадера, обжаренные в масле. Снаружи сосуд заворачивают в фольгу и украшают тканями и вышивкой.
  • ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. Хариса — густая каша из разваренных злаков с мясом и топленым маслом. Традиционно подается в больших чанах, вокруг которых собирается вся семья и ест блюдо руками.

Том-ям
Том-ямИсточник: Streets of Food

2024

  • Южная Корея. Южнокорейские соусы — густые пасты из красных бобов, перца чили и других ингредиентов.
  • Кот-д'Ивуар. Ачеке — гарнир из тертой ферментированной маниоки.
  • Азербайджан. Тандыр — традиционная кувшинообразная печь и выпечка, которая в ней производится.
  • Куба, Доминиканская Республика, Гаити, Гондурас, Венесуэла. Хлеб из маниоки, традиции его изготовления и обычаи, с ним связанные.
  • Бразилия. Минас — свежий сыр, сваренный по традициям бразильского штата Минас-Жерайс. Традиционно подается со сладким мармеладом из гуавы.
  • Австрия. Венские сосиски и культура уличной торговли сосисками из палаток.
  • Таиланд. Том-ям — острый красный суп с морепродуктами, его вариации и культура приготовления.

Подробнее про блюда, их историю и традиции можно почитать на официальном сайте организации.

Ранее рассказывали, как у британского повара со звездой Мишлен украли целый грузовик фирменных пирогов.