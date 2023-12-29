От «Аигел» до Тейлор Свифт. Что произошло с музыкальной индустрией за год

По просьбе «РБК-Life» музыкальный критик Николай Овчинников (телеграм-канал «Войс») выбрал 12 главных событий и явлений в музыкальной индустрии за последние 12 месяцев.

«Аигел»

Песня «Пыяла», записанная в 2021 году, попала в саундтрек к сериалу Жоры Крыжовникова «Слово Пацана», прозвучала там кучу раз — и в итоге так понравилась зрителям, что залетела в чарты по всему миру и возглавила мировой рейтинг Shazam. Группа «Аигел» попадает в чарт Billboard, числится на первых местах стримингов в России и странах бывшего СССР. Удивительно не только то, что это трек российских музыкантов, но и то, что это песня на татарском языке. 2023 год в очередной раз доказал — для музыки с любой географией и с любым текстом нет препятствий.



Деньги

Они вернулись в российскую музыкальную индустрию после кризисного 2022 года. Осенью Дмитрий Коннов из Zvonko Digital в интервью Forbes прогнозировал индустрии рост 5−10%. Символом новых денег стали эксклюзивы VK, а вместе с ними появились и новые индустриальные игроки. Например, в гонку за слушателя все активнее включается компания МТС. Пытался запустить свой музыкальный сервис «Газпром». Развивается «Яндекс. Музыка», которая сделала ставку на «Волну» и рекомендации на основе пользовательских предпочтений.



ИИ

Искусственный интеллект добрался и до музыкальной индустрии. При помощи него теперь можно сделать песню с чьим угодно голосом. Уже есть, например, Егор Летов, «поющий» хит «Знаешь ли ты» Макsим. Порой такое творчество выходит за пределы просто юмора. Например, в начале 2023 года на стримингах объявился якобы трек Дрейка и The Weeknd — его удалили, но чуть не номинировали на «Грэмми». А летом появился диск «Горгород Навсегда». На нем голос, не отличимый от настоящего вокала Оксимирона (Мирон Федоров, признан Минюстом иностранным агентом — прим. РБК Life) продолжает историю Марка из настоящего «Горгорода». Издание «Афиша Daily» выяснило, что за проектом стоит окружной депутат из Петербурга, которому было интересно исследовать возможности ИИ.



Кавер-группы

В отсутствие зарубежных привозов в России стали очень популярны кавер-группы, исполняющие репертуар иностранных исполнителей. По данным Forbes, спрос на трибьют-шоу за последние четыре года вырос в три с лишним раза. «Яндекс. Афиша» рассказывает, что в первые пять месяцев 2023 года таких представлений стало больше на 95%. Впрочем, эта практика не только российская: в США каждый год продают 1,7 млн билетов на трибьют-шоу. Люди утоляют свою ностальгию по музыке прошлого — особенно когда речь о музыкантах, которые не доедут никуда в силу естественных причин, вроде оригинального состава Queen или The Beatles.



Мизулина

Дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина возглавляет «Лигу безопасного интернета» и построила публичный образ в том числе на борьбе с музыкантами. Она требовала запретить Инстасамку за пропаганду распутства, а Пашу Техника — за пропаганду наркотиков. Многие музыканты были вынуждены извиниться перед ней — и даже ходить на совместные фотосессии. Ее претензии могут заканчиваться задержаниями на несколько суток — как в случае с Loqimean’ом — или даже несколькими уголовными делами — как в случае с Шарлотом. Мизулина — одна из главных героинь российской поп-индустрии в 2023 году без единого альбома и песни. Но ее деятельностью взаимодействие государства и музыкантов не заканчивается. Одним исполнителям приходится извиняться перед полицией, других признают иностранными агентами, концерты третьих отменяют.



Ностальгия

Продолжает править музыкальной индустрией. Один из главных сериальных хитов 2023 года в России — байопик Михаила Горшенева из «Короля и Шута». И без того популярные песни группы надолго прописались в чартах — особенно на «Яндекс. Музыке» (сериал показывали на «Кинопоиске», который тоже принадлежит «Яндексу»). А уже готовятся сериалы про «Сектор Газа», «Руки Вверх!» и «Комбинацию». Песня «Не забывай» последних сейчас активно перформит в чартах благодаря «Слову Пацана» (см. Аигел). Другой чартовый успех — кавер-группы «Моя Мишель» на «Зиму в Сердце» «Гостей из Будущего». За рубежом люди «стоят» в очередях на Ticketmaster не только на концерты Тейлор Свифт, но и на шоу воссоединившихся героев поп-панка Blink-182 или вечно актуальных Depeche Mode. U2 перезаписывают свои старые песни и заряжают серию визуально насыщенных шоу в зале MGS Sphere в Лас-Вегасе.



Тейлор Свифт

«Человек года» по версии журнала Time, в этой номинации обошедшая Владимира Путина. Создательница десятков хитов на века в диапазоне от фолка до r’n’b. И одна из самых кассовых артисток в мире, которая смогла монетизировать буквально все, к чему прикасалась. Она записывала новые альбомы и перезаписывала старые — в итоге заработала $100 млн с лишним только со Spotify. Она устроила мировой тур, на который билеты продались почти сразу, а сайт Ticketmaster упал от наплыва ее фанатов. Результат — $1 млрд дохода. Но ей мало тура — она стала показывать фильм с концертом. Тейлор Свифт — лицо поп-культуры, музыки как индустрии. И, возможно, этот статус она сохранит и в следующем году.

«Телеграм»

Мессенджер окончательно превратился в новую базу и для музыкантов, и для тех, кто у них ворует. Последние слили в «Телеграм» хиты Bushido Zho и Anikv, Pharaoh и Kai Angel. Часто это происходит из-за уязвимостей стримингов или нерасторопности людей, которые занимаются релизами. При этом сами музыканты тоже понимают силу телеграма как медиа. Одни — вроде новой звезды рэпа Baby Melo — используют видео-кружочки для творчества и общения. Другие — вроде Моргенштерна (Алишер Моргенштерн признан Минюстом иностранным агентом — прим. РБК Life) и Куока — иногда скидывают материал мимо стримингов в свои каналы. В «Телеграм» переехала и почти вся мало-мальски приличная музыкальная пресса на русском, и трекблоги из VK: от «Тихого Места» до «Русского Шаффла». Наконец, именно здесь обитает Екатерина Мизулина, главная немезида русскоязычной музыки.



Эксклюзивы

Новое (точнее, уже старое) орудие VK в борьбе за аудиторию. На новом музыкальном рынке после ухода Spotify и (частичного) Apple Music поменялись правила. Стриминги теперь могут быть и лейблами (такая практика не распространена за рубежом) и платить за музыку. Главный бич 2023 года — эксклюзивы в VK. Исполнители — от крупных поп-звезд вроде «Хлеба» или Элджея до героев поменьше — выкладывали на «VK Музыке» свои песни или альбомы за пару недель до релиза на остальных площадках. При этом VK был готов закидывать музыкантов деньгами: даже инди-артисты получали 500 тыс. руб. за эксклюзив. После того как на тему обратила пристальное внимание профильная пресса, эксклюзивы потихоньку сошли на нет.



Bandcamp

Альтернатива Spotify, которая может скоро умереть. Bandcamp долгое время был прибежищем для инди-музыкантов: сервис платил неплохие отчисления, позволял продавать треки, устраивал дни без процентов (так называемые Bandcamp Fridays), разрешал продавать мерч, делал собственное медиа о неочевидных героях альтернативной культуры. В прошлом году его зачем-то купила Epic Games. Создатели Fortnite и магазина игр — люди максимально далекие от инди-музыки. А в сентябре сервис опять перепродали — B2B-фирме Songtradr, который занимается лицензированием и продажей музыки. Вскоре новые владельцы уволили половину штата, в том числе ключевых сотрудников. Что происходит и закроется ли Bandcamp, непонятно до сих пор.



Spotify

Главный мировой музыкальный стриминг. Поставщик огромных доходов топовым музыкантам, платящий гроши инди-артистам. Но и этих грошей они могут не увидеть. С 2024 года компания перестанет платить за треки, которые послушали меньше 1000 раз. Демонетизация непопулярных песен вроде бы логична: артист с 1000 прослушиваний получает около $3, эти деньги все равно до него не доходят — растворяются в комиссиях и отчислениях лейблам с дистрибьюторами. А теперь высвободится целых $40 млн, которые отдадут другим артистам. Проблема в том, что Spotify всегда платил мало — меньше, чем другие сервисы. И его поведение не нравится уже потому, что он олицетворяет собой новый музыкальный капитализм: вроде бы все получают деньги, но большинство — почти ничего. Зато пиратство побеждено, и лейблы довольны.



Ticketmaster

Сервис по продаже билетов и главное зло мировой музыкальной индустрии. Хуже Spotify. Известен своими бесчисленными комиссиями и наценками, а также абсолютно неповоротливой технической базой. Из-за этого продажи билетов на мировой тур Тейлор Свифт обернулись большим провалом: сайт просто не выдержал наплыва посетителей. Сервисом владеет компания Live Nation — она организует туры крупнейшим артистам от Мадонны до Depeche Mode. Она стала фигурантом антимонопольных разбирательств в этом году: фанатов и музыкантов утомила доминирующая позиция компании на рынке. Ticketmaster еще и продает страшно дорогие билеты — в Live Nation, впрочем, оговариваются, что цены устанавливают артисты. В итоге американским фанатам Бейонсе оказывается проще слетать на концерт певицы в Швецию. Билеты на Брюса Спрингстина стоили до $1000 за штуку. Кстати, недовольным фанатам певец предложил не покупать или сдать билеты. Подорожали и билеты на вторичном рынке — при перепродаже за концерт Coldplay можно заплатить $1056. Для сравнения, когда они уезжали в прошлый мировой тур, еще до пандемии ковида, билеты на перекупке стоили в пять раз дешевле.