Как быстро освоить язык страны, которую вы собираетесь посетить: 15+ полезных советов

Путешествия — это увлекательный способ открыть для себя новые культуры, людей и традиции. Но большим препятствием на пути к полноценному погружению в атмосферу другой страны может стать незнание языка. Даже если вы запомните всего несколько фраз, это значительно облегчит общение. Делимся эффективными способами быстро выучить основные слова на языке страны, в которую вы отправляетесь.